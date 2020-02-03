 Почтовые отправления в Китай могут доставляться с задержками из-за ограничений в авиасообщении, - Укрпочта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Укрпочты.

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

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Оператор подчеркивает, что следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае. У официальных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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