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 Политика Украины
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Все про:Газ (9267) Зеленский (4465) Эрдоган (468)

 Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможности транспортировки каспийского газа в Украину.

Об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал президент.

Как отмечается на сайте Офиса президента, в Киеве под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого стороны обсудили "важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3173499
 
 
 Топ комментарии
 
Вчора "турецькі ополченці" захопили російську базу біля Алеппо. І приблизно в тому ж районі першого лютого зажмурили чьотирьох ефесбешників "спецназівців". Любить Ердоган хуйла... Не може два диктатора ділити контроль над однією територією
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"Не переходите нам дорогу", - Эрдоган "предупредил" Россию после эскалации в Сирии
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Простая история-реформы в понимании быдла, это когда могут жрать в три глотки. Сдай биометрический паспорт.

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9831
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Куда девали вице-премьер Федорова ? Народ волнуется. Деньги ведь нешуточные...
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"Не переходите нам дорогу", - Эрдоган "предупредил" Россию после эскалации в Сирии
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К Эрдогану идут 2 кацапских газопровода и TANAP, плюс терминалы СПГ работают. Любой газ может поставить на любой вкус
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"обещать не значит женится"
Десять кроків кандидата в президенти Зеленського в разі його виграшу на виборах: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5172

* Призначення чесних суддів Вищого антикорупційного суду.

* ГПУ може очолити - екс-прокурор США Марта Борщ або екс-глава Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші
* Якщо Зеленський стане президентом, він створить консультативний орган з експертів, в тому числі міжнародних, які проведуть аудит держави протягом трьох-чотирьох місяців

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yakshcho-stane-prezidentom-u-shtabi-zelenskogo-rozpovili-pro-pershi-desyat-rishen-shoumena-50015739.html
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Вчора "турецькі ополченці" захопили російську базу біля Алеппо. І приблизно в тому ж районі першого лютого зажмурили чьотирьох ефесбешників "спецназівців". Любить Ердоган *****... Не може два диктатора ділити контроль над однією територією
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Простая история-реформы в понимании быдла, это когда могут жрать в три глотки. Сдай биометрический паспорт.

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9831
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А США до сих пор хвастаются достижениями Лонкольна и Рузвельта ..
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Потому что США ничего же не обращали вспять- всё работает! И даже то что Рузвельт дарил совку Ленд Лиз- это тоже сработало. А то что сейчас стало не актуальным- это не осуждают- а просто этим не пользуются. Не нужно- ну и что- не мешает же. Вместо Ленд Лиза дают небольшую помощь Украине, а России дают отлиз. А Рузвельт тут при чём?
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вот это будет больно читать для лишнхромосом, деньги за газ и нефть для их господ, это святое для остольного быдло стада.
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12 июня 2018 20:11

"Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительного снабжения энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а в весь регион, который связан с украинской газотранспортной системой", - говорит Порошенко.
Он также подчеркнул, что этот проект является залогом энергетической безопасности Европы, в отличие от российского "Северного потока-2", который является сугубо геополитическим проектом, направленным на усиление политического влияния.

Напомним, ранее президент Украины Петр
Алиев предложил Украине присоединиться к газовому проекту "Южный коридор"
Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в рамках визита обоих лидеров в Турции.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/poroshenko-nadeetsya-poluchat-gaz-iz-azerbaydzhana-cherez-rumyniyu-1170363.html
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Иди проспись, копипастер)))))

Напомним, ранее президент Украины Петр
Алиев предложил Украине )))))))
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Украина добывает 21 млрд кубов в год, расходует около 28. Переходные остатки накопленные Нефтегазом в 2019, позволят Украине 3 ближайших года не покупать газ вообще.
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«Согласно нашим подсчетам, газа для собственной добычи Украине должно хватить на 80 лет при объеме его добычи из недр до 30 млрд. кубометров в год. Вот разведаем и добудем этот газ», - заявил гендиректор «Укргаздобычи».На сегодня 1 триллион кубометров газа уже являются разведанными. При определенной финансовой поддержке геолого-разведывательных работ, за несколько лет можно увеличить собственную добычу в полтора раза. Первое место в перечне наиболее привлекательных по возможной добыче голубого топлива регионов занимает Донецко-Днепровская впадина. Второе - шельф Черного и Азовского морей. Карпатский регион занимает третье место. не набридло бути жебраками у власній багатющій державі?досить слухати жидів,їх крім гешефта тут нічого не цікавить.
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При определенной финансовой поддержке

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Создать рынок ценных бумаг у них мозгов не хватает?
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Главный конкурент Турецкого потока раши
Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7652
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Stob polucit zyzeny gaz,nado sperva imet terminal dlia etogo i ego za god nepostrojis,nado 2-3 goda gde to i dengi imet nemalyje.
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Я так понял, что султану удалось втюхать Володе российский газ из Турецкого потока!))))))))
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Султану удалось и руссопердолет сбить и С-400 купить...
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