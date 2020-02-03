 Думаю, что в ближайшее время будут даты возвращения первой части наших пленных в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

"Первое направление - это обмен наших пленных, которые находятся в заключении на временно оккупированной территории (Донбасса. - Ред.). Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске", - сказал Зеленский.

Президент надеется, что в ближайшее время будут даты первой части списков наших пленных.

"Почему первой - потому что там действительно очень много людей", - добавил он.

По словам главы государства, "второй трэк - это разговор с Российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ".

"Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - отметил Зеленский.

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