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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4465) Крым (22323) обмен (920) Россия (74890) пленные (809)

 Думаю, что в ближайшее время будут даты возвращения первой части наших пленных в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

"Первое направление - это обмен наших пленных, которые находятся в заключении на временно оккупированной территории (Донбасса. - Ред.). Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске", - сказал Зеленский.

Президент надеется, что в ближайшее время будут даты первой части списков наших пленных.

"Почему первой - потому что там действительно очень много людей", - добавил он.

По словам главы государства, "второй трэк - это разговор с Российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ".

"Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - отметил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173498
 
 
 Топ комментарии
 
Ты лучше расскажи сколько Украина теряет территории с каждой такой датой?
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Америкос .......й на день приехал в Киев -- и тот в Госпиталь успел заехать. А это ....... -- некогда ему, с...а.
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А как же ежедневные потери ВСУ на линии разграничения? Это -- "второе направление"?
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Ты лучше расскажи сколько Украина теряет территории с каждой такой датой?
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29.01.2020. ПУТИНУ НУЖНА ПОБЕДА НАД УКРАИНОЙ ДО 9 МАЯ ! Часть национальных интересов будет сдана во время новых так называемых "переговоров". Вместо того, чтобы заниматься государственными делами, президент Украины летит в Израиль, где он не играет никакой роли, а на фоне лидеров западного мира вообще незаметен. "Путину очень нужна победа над Украиной до 9 мая. Ведь именно в этот день на Красной площади пройдет парад, на который приглашены лидеры европейских государств. А самое главное, это вопрос принесения Украины "на блюдечке" перед всем российским обществом. Встречи с Путиным является еще одним шагом к капитуляционных условий и легитимизации агрессора в глазах всего мира",
1 февраля 2020 Ермак: Наша цель - выборы на Донбассе в октябре.
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Таня Адамс
Хоть они юлят, как глисты на воле, по поводу «передачи» контроля за границами, я ни на минуту не сомневаюсь, что выборы таки проведут.

Донбасс сейчас - это гетто.
И хоть Таня Монтян рассказывает про чистоту, ухоженность и интеллектуальность Донецка, простые смертные в телефон говорят совсем другое. Про полное бесправие, экологическую катастрофу и невозможность найти хоть сколько-нибудь вменяемого сантехника или сварщика. Про то, что на шахтах выплачивают кусочки зарплат с задержкой в два месяца, а если чем-то недоволен - ****** на мороз, на твоё место есть ещё 8 человек, готовых работать за обещания.
Те самые шахтёры, родом из СССР, - гонористые, зарабатывающие все деньги мира когда-то, но так и не сумевшие понять, что они больше никому не нужны.

Помните, как было при совке?
Из Донбасса сделали открытку.
На ней чумазый условный Стаханов -улыбака, который ****** свои тонны в пекле раком, зато потом он бог. Нет, даже не так, с большой буквы Бог.
У него зарплата 4к-7к, при средней по республике 700крб. У него столовка с курями-гриль и белыми мраморными колоннами.
У него волга под жопой, жена в шифоне и торт «Шахтёрский» из орехов и шоколада.
Кароч, идея была такова. *****, родной, и будет тебе твоё незамысловатое буржуйское счастье с тряпочными плафонами в новой квартире и духами на разлив. И они *******. Не разгибаясь. Поколениями.
Это был гордый труд, настоящий такой, вонючий, мозолистый, опасный.
А потом всё упало.
Дутый герой Стаханов сконал на дурке от делирия, а от мраморных столовок остался кусок мыла в месяц и недоумение.
Шахтёры потом собирались многотысячно, под ОГА, стучали касками. Добивались обещаний.
Которые по сути- одно большое нихуя.

Я помню мои ощущения странные, когда свёкр, шахтёр,со стажем, показывал фотки, где они с женой в Сочи, в Гаграх, молодые, красивые.Открытки.
А в реале, сейчас - полгода нет зарплаты.
У кормильца троих детей полгода нет зп вообще.
Вдумались?
Человек ежедневно лезет в пекло, а его дети дома жрут капусту. Одну ***** капусту.
Почему он туда ходил всё это время- вот ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вопрос на эту тему.
Почему не ушел. Почему случилось вот это- даже не рабство. Рабов по крайней мере кормили.
Не буду озвучивать свои теории.
Я не могу знать, какое именно бессилие заставляло молодого, крепкого мужика ходить в ад бесплатно.

Я жила в районе шахты, мимо наливайки каждое утро, и там очереди. Каждое утро очереди.
А вечером свёкр, молодой ещё мужик, - в мясо, в говно, в тупое мычащее ничто.
До потерянных документов и разбитого непойми кем лица.
До уставшего презрения задолбанной жены.
До драк с подросшими сыновьями.
И не было больше династий. Никто туда не хотел. В этот бесплатный ад.
Только тот, кто больше нигде не пригодился. Вот совсем. Он нужен только в шахте, где никаких требований к тебе нет, кроме физической выносливости.
Они и сейчас в рабстве.
За скудную еду. И сыновья их полезут в ту же шахту тоже, потому что вырваться очень сложно. Папа не поможет выехать куда-то, где есть альтернатива шахте и окопу, у папы нет денег.
Так что выборы эти будут контрольным в голову всей стране.
Все же в курсе, какие именно предвыборные обещания будут пользовать там?
Восстановить шахты (да всем пофиг, что угробленная шахта не восстанавливаема в принципе), построить всё, что разрушила УКРАИНА (нет, никто не будет выяснять, кто именно расхерачил Путиловский мост), выплатить компенсации за разбитое войной имущество (а на многие объекты уже давно приходится два собственника), уравнять в правах ветеранов.
И конечно признать право Донбасса на самоопределение.
Которое ВСЕГДА будет поперёк европейских интересов Украины. Это так задумано - «самоопределяться» будут отнюдь не шахтёры или учителя. А те, кто затеял всю эту кровавую баню.
Так что не откладывайте далеко словосочетание «гражданская война».
Нам её таки сделают.
Когда вся Украина станет донором Донбассу, а тому будет мало. И не так. И без уважения. И пошли вы *****.
Не потому, что люди мы плохие, а потому что так задумано в Кремле. Выбор, сделанный вчера - это наша жизнь сегодня.
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А мене більше хвилює те, що повертати частинами будуть. От спочатку першу частину. Невже на час ини розібрали? Як зробить неграмотне заяву, то перша реакція - за серце хапатися.
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так вроде дырявые его уже послали с этим обменом - вначале полная реабилитация ублюдков которых он отдал . а потом и про обмен согласны с полудурком поговорить . новые условия выдвинуть .
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А как же ежедневные потери ВСУ на линии разграничения? Это -- "второе направление"?
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Америкос .......й на день приехал в Киев -- и тот в Госпиталь успел заехать. А это ....... -- некогда ему, с...а.
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Ему некогда. Он Комаровского на Урал бабло заколачивать провожает
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Тупой окурок « нелох «,все свои преступления ,пленными хочет отбелить
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Сколько Ермака не корми, все равно в Сибирь тянет

Думаю, что в ближайшее время будут даты возвращения первой части наших пленных в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6210

Надзвичайна, фантастична дерев'яність розуму. Як у полєна.
Ну тобто обстрілів за рік не поменшало. Території ми втратили. Росіяни заходять на залишені нами позиції, коли хочуть, стріляють, куди хочуть, і уходять, коли хочуть.
Але в жовтні ми на тих територіях проведемо вибори.
Це погані новини.
Добрі новини - раніше вони з таким самим упоротим тупоумієм казали про вибори в ОРДЛО вже в травні цього року. А тепер лише про жовтень кажуть.
Alex Noinets
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Хоть они юлят, как глисты на воле, по поводу «передачи» контроля за границами, я ни на минуту не сомневаюсь, что выборы таки проведут.
Донбасс сейчас - это гетто.
И хоть Таня Монтян рассказывает про чистоту, ухоженность и интеллектуальность Донецка, простые смертные в телефон говорят совсем другое. Про полное бесправие, экологическую катастрофу и невозможность найти хоть сколько-нибудь вменяемого сантехника или сварщика. Про то, что на шахтах выплачивают кусочки зарплат с задержкой в два месяца, а если чем-то недоволен - пи......й на мороз, на твоё место есть ещё 8 человек, готовых работать за обещания.
Те самые шахтёры, родом из СССР, - гонористые, зарабатывающие все деньги мира когда-то, но так и не сумевшие понять, что они больше никому не нужны.

Помните, как было при совке?
Из Донбасса сделали открытку.
На ней чумазый условный Стаханов - улыбака, который е@ашит свои тонны в пекле раком, зато потом он бог. Нет, даже не так, с большой буквы Бог.
У него зарплата 4к-7к, при средней по республике 700 крб. У него столовка с курями-гриль и белыми мраморными колоннами.
У него волга под жопой, жена в шифоне и торт «Шахтёрский» из орехов и шоколада.
Кароч, идея была такова. Е@ашь, родной, и будет тебе твоё незамысловатое буржуйское счастье с тряпичными плафонами в новой квартире и духами на разлив. И они *******. Не разгибаясь. Поколениями.
Это был гордый труд, настоящий такой, вонючий, мозолистый, опасный.
А потом всё упало.
Дутый герой Стаханов сконал на дурке от делирия, а от мраморных столовок остался кусок мыла в месяц и недоумение.
Шахтёры потом собирались многотысячно, под ОГА, стучали касками. Добивались обещаний.
Которые по сути- одно большое них....я.

Я помню мои ощущения странные, когда свёкр, шахтёр, со стажем, показывал фотки, где они с женой в Сочи, в Гаграх, молодые, красивые. Открытки.
А в реале, сейчас - полгода нет зарплаты.
У кормильца троих детей полгода нет зп вообще.
Вдумались?
Человек ежедневно лезет в пекло, а его дети дома жрут капусту. Одну б.... капусту.
Почему он туда ходил всё это время -- вот ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вопрос на эту тему.
Почему не ушел. Почему случилось вот это -- даже не рабство. Рабов по крайней мере кормили.
Не буду озвучивать свои теории.
Я не могу знать, какое именно бессилие заставляло молодого, крепкого мужика ходить в ад бесплатно.

Я жила в районе шахты, мимо наливайки каждое утро, и там очереди. Каждое утро очереди.
А вечером свёкр, молодой ещё мужик, - в мясо, в говно, в тупое мычащее ничто.
До потерянных документов и разбитого непойми кем лица.
До уставшего презрения задолбаной жены.
До драк с подросшими сыновьями.
И не было больше династий. Никто туда не хотел. В этот бесплатный ад.
Только тот, кто больше нигде не пригодился. Вот совсем. Он нужен только в шахте, где никаких требований к тебе нет, кроме физической выносливости.
Они и сейчас в рабстве.
За скудную еду. И сыновья их полезут в ту же шахту тоже, потому что вырваться очень сложно. Папа не поможет выехать куда-то, где есть альтернатива шахте и окопу, у папы нет денег.
Так что выборы эти будут контрольным в голову всей стране.
Все же в курсе, какие именно предвыборные обещания будут пользовать там?
Восстановить шахты (да всем пофиг, что угробленная шахта не восстанавливаема в принципе), построить всё, что разрушила УКРАИНА (нет, никто не будет выяснять, кто именно расхерачил Путиловский мост), выплатить компенсации за разбитое войной имущество (а на многие объекты уже давно приходится два собственника), уравнять в правах ветеранов.

И конечно признать право Донбасса на самоопределение.
Которое ВСЕГДА будет поперёк европейских интересов Украины. Это так задумано - «самоопределяться» будут отнюдь не шахтёры или учителя. А те, кто затеял всю эту кровавую баню.
Так что не откладывайте далеко словосочетание «гражданская война».
Нам её таки сделают.
Когда вся Украина станет донором Донбассу, а тому будет мало. И не так. И без уважения. И пошли вы нах.....
Не потому, что люди мы плохие, а потому что так задумано в Кремле. Выбор, сделанный вчера - это наша жизнь сегодня.
Таня Адамс
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спеши родненький спеши, ментов пострелял сепар в Киеве, значит пора менять на очередного таксиста.
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Молодцы, всё правильно.
Было два обмена и ещё будет.
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**** барижна, крутить нашими заручниками як циган сонцем, рейтинги хоче підняти. Він ще огидніший, ніж здається.
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скоро СБУ на ФСБ заменят...



Сметанат борщу





@SmetanatBorschu

·2 ч

А можна вже писати "з сайту ФСБ" чи ще зарано?

Думаю, что в ближайшее время будут даты возвращения первой части наших пленных в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3395

Думаю, что в ближайшее время будут даты возвращения первой части наших пленных в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9336
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Списки может и будут, обмена нет! Лугандон и Даунбас против!
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да и списки так себе...
военнопленных там почти нет... их нет в списках...или очень дозировано..
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В смысле первой, был же уже обмен всех на всех? Так скоро страну на кого то поменяет. Опять маршрутчики?
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Буба,а что молчишь про элитных собак,которых твои слуги уродов рекомендуют продавать за газ?
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Эти придурки начали снимать сватов уже в Беларуси. Лукашенко дал маху не запретив эту @рень изначально. Теперь эта зараз поползет дальше.
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опять шо-то продал путину ,может воду , а может всю Украину.
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На кацапских сайтах пишут шо днр мол отказалась от обмена и поставили Украине условия пока не будут амнистированы боевики обмена не будет
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Nikolai Chizhevsky

На кацапских сайтах пишут шо днр мол отказалась от обмена и поставили Украине условия пока не будут амнистированы боевики обмена не будетДумаю, що найближчим часом будуть дати повернення першої частини наших полонених в окупованому Криму і ОРДЛО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 561
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За чиє бабло їздив до Оманії, міняльщик куєв?
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