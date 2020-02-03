 Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

Соответствующее распоряжение от 24 января 2020 года № 60-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Усова Владимира Владимировича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в тексте документа.
По информации Интерфакс-Украина, Владимир Усов - основатель фабрики 3D-печати Kwambio, а также цифрового издательства Gutenbergz, которое специализируется на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.
Аэрокосмический портал сообщает, что Владимир Владимирович Усов родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Был членом Партии промышленников и предпринимателей Украины и партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.
Отметим, что на сайте Госкосмоса пока нет информации о новом руководителе.
Европейский космический телескоп Gaia проводит детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики, точно фиксируя их светимости, положения и движения.
В 2016 году аппарат заметил, что одна из них ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость. Такое поведение связано не с особенностями самой звезды, а с расположенным между нами и ею массивным объектом. Для телескопов он остается невидим, однако сильная гравитация искажает свет расположенной дальше звезды, выдавая его присутствие, пишет Naked Science.
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу. Подход, использованный Лукашем Вырзыковски (Łukasz Wyrzykowski) из Варшавского университета и его коллегами, может оказаться полезным для изучения других объектов, недоступных обычным методам наблюдений, - прежде всего черных дыр.
«Одиночная линза, созданная одиночным объектом, дает просто небольшой, постепенный рост яркости и затем постепенный спад, по мере того, как она проходит на фоне удаленного источника, - объясняет Вырзыковски. - В этом случае яркость не только падала резко, но и через пару недель так же резко выросла, что очень необычно».А теперь осталось доказать наличие ещё!! ДВУХ!!! линз по отношению к Луне. Одна это Луна - звезда по имени -Солнце, а вторая??? Ну канечна вы сразу догадались это Луна -планета по имени Земля. И.,...и!!!! ....тогда схема на станице 88 манускрипта Войнича станет осязаямой.
Кхе, кхе....лично я за это...дал бы Нобеля.
Ну, і що фігуранта пов"язує з космосом?
Він розробляв ракети чи супутники?
Чи то хабар Юліїї Володимирівні, щоб меньше клювала?