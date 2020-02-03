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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11564) космос (619) Госкосмос (37)

 Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины назначил главой Государственного космического агентства Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение от 24 января 2020 года № 60-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Усова Владимира Владимировича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос

По информации Интерфакс-Украина, Владимир Усов - основатель фабрики 3D-печати Kwambio, а также цифрового издательства Gutenbergz, которое специализируется на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.

Аэрокосмический портал сообщает, что Владимир Владимирович Усов родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Был членом Партии промышленников и предпринимателей Украины и партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.


Отметим, что на сайте Госкосмоса пока нет информации о новом руководителе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173497
 
 
 Топ комментарии
 
он какой номер 95 квартала исполнял? Напомните!
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Еще один зеленый скот с зарплатой в несколько сот тысяч гривен....
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он какой номер 95 квартала исполнял? Напомните!
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ааа.... понял! Буклеты и билеты на концерты печатал! Ну а чё? Важная птица!
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Он свой и имеет отношение к кварталу, а профкачества и остальное для зеленых сейчас не важно.
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Це зовсім неправильно.На цю посаду,найкраще підійшов би Льоня Космос.
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не важно чем занимается это или другое агентство, но если через него можно проганять бюджетные деньги, то оно 100% очень важное)
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Ага. Про политиков конечно такого не скажешь
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Еще один зеленый скот с зарплатой в несколько сот тысяч гривен....
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Космическое агентство?.... Это что, шутка 95 квартала?
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Страшно подумать, сколько еще в Украине таких вот организаций, которые не делают абсолютно ничего...

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И почем нынче Сатурн? И в какой валюте? Хотя боюсь всех собак мира не хватит, чтобы его купить. Но спросить можно, правда?
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У кацапів ракети 5 років падали. Тепер полетять. Ніякого патріотизму. Лише бізнес
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Украина самодостаточна для космической программы, но все же было бы разумнее и дешевле скооперироваться в авиа и космостроении с Бразилией! Президенту этот вопрос нужно пробивать лично на самом высоком уровне, кацапы давно палки в колеса вставляют, чтоб не было такого конкурента!
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ну,сама космічна спеціяльність-друкар.може рея бредбері та станіслава лема повидає...
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Хмм.....неплохо. Но! ...неплохо и другое, наконец то въехали в гравитационное линзирование!!! Это очень важно! Объясню....

Европейский космический телескоп Gaia проводит детальные астрометрические наблюдения за звездами нашей Галактики, точно фиксируя их светимости, положения и движения.
В 2016 году аппарат заметил, что одна из них ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость. Такое поведение связано не с особенностями самой звезды, а с расположенным между нами и ею массивным объектом. Для телескопов он остается невидим, однако сильная гравитация искажает свет расположенной дальше звезды, выдавая его присутствие, пишет Naked Science.
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу. Подход, использованный Лукашем Вырзыковски (Łukasz Wyrzykowski) из Варшавского университета и его коллегами, может оказаться полезным для изучения других объектов, недоступных обычным методам наблюдений, - прежде всего черных дыр.
«Одиночная линза, созданная одиночным объектом, дает просто небольшой, постепенный рост яркости и затем постепенный спад, по мере того, как она проходит на фоне удаленного источника, - объясняет Вырзыковски. - В этом случае яркость не только падала резко, но и через пару недель так же резко выросла, что очень необычно».А теперь осталось доказать наличие ещё!! ДВУХ!!! линз по отношению к Луне. Одна это Луна - звезда по имени -Солнце, а вторая??? Ну канечна вы сразу догадались это Луна -планета по имени Земля. И.,...и!!!! ....тогда схема на станице 88 манускрипта Войнича станет осязаямой.
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Можно дать подсказку...это "неправильная Луна", а точнее неправильно, ещё точнее неестественно освещённая Луна. Определив фокус линзы, направление можно рассчитать её расположение, т.е расстояние и провести исследования.
Кхе, кхе....лично я за это...дал бы Нобеля.
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Опс, чуть не забыл, сори. Вам буде сложно определить линзу Луна-Земля, потому что она...составная. Т.е это система из двух линз расположенных рядом. Как они выглядит, уже упоминалось на форуме. Таким образом, там измененное измененное фокусное расстояние системы линз зеленожопых, поэтому она будет плавающей. Но если вы сможете её обнаружить существующими методами....я первый сниму панаму и пожму Вам руку нижайше кланяясь от восхищения.
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https://strana.ua/articles/rassledovania/247125-vladimir-usov-chto-izvestno-o-startapere-iz-odessy-kotoryj-vozhlavil-ukrainskij-hoskosmos.html
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І сміх, і гріх
Ну, і що фігуранта пов"язує з космосом? Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 1438
Він розробляв ракети чи супутники? Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 2813
Чи то хабар Юліїї Володимирівні, щоб меньше клювала?
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по сравнению с гончаруком економистом ето еще по божески...
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власть зебилов-сброд дилетантов, аферистов и бандитов.
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Ти диви - а в Держикосмос вдало балотувався. Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну - Цензор.НЕТ 720
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Беруть приклад з Росії. Там теж керує Роскосмосом філолог та економіст в одному обличчі (славнозвісний Рогозін)
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Пиз......ць Держкосмосу, надрукують ракет і звалять в космос
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