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 Эвакуация граждан Украины из Китая планируется на протяжении недели, - Скипальский

Гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский заявил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. ... На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу",- сказал он.

"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.

Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173491
 
 
 Топ комментарии
 
Оптимізують кількість населення, продадуть землю і в рідний Ізраїль.
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чого можна очікувати від СН можна зрозуміти, подивившись на їхнього топ слугу
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Американцы вроде своих держат в на военной базе, пока не пройдет инкубационный период. Что тут поделаешь, быдло73 привело к власти полных идиотов.
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чого можна очікувати від СН можна зрозуміти, подивившись на їхнього топ слугу
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Ага привезите короновирус сюда! Останется нас 10 миллионов или меньше!
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Американцы вроде своих держат в на военной базе, пока не пройдет инкубационный период. Что тут поделаешь, быдло73 привело к власти полных идиотов.
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Може прибувших відправт на Яворівський полігон ??
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Ещё немного подождут и можно уже никуда ничего не посылать.
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Зебилы.Не збилы, а им выгодно сократить население.
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и только раиська с тайожным саюзом спасет нас? Евакуація громадян України з Китаю планується протягом тижня, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 8166
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Приватизацію землі відклали, завозимо "оптимізаторів" з Китаю.
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Оптимізують кількість населення, продадуть землю і в рідний Ізраїль.
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оперативненько, в духе зебобиков. Для всех было бы лучше, что бы эти "герои" в Китае до конца шухера остались.
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И конечно же всех их на 2-х недельный карантин, правда же ж?😐
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"Ви отримаєте офіційне повідомлення від відомств, коли буде зрозуміла чітка дата і, найголовніше, будуть готові всі заходи для карантинізації"Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173491
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Тиждень вирішивули, чи приймати рішення, тиждень планування - якраз двотижневий інкубаційний період завершиться. Може й евакуйовувати менше треба буде.
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напис на табличці:
"За допомогою зубочистки натисніть на кнопку, щоб уникнути прямого дотику пальцем, оскільки #coronavrius дуже заразний, і люди можуть заразитися, лише сівши до ліфта з іншими"

Евакуація громадян України з Китаю планується протягом тижня, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 459
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