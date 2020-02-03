 Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским с представителями СМИ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган.

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