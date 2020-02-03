 Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским с представителями СМИ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган.
Наш президент уже сто раз повторял, что Крым - аннексирован рашкой, но эта аннексия никогда не будет узаконена.
А Эрдоган должен запретить турецким судам заходить а оккупированный крым - это было бы тогда не просто словами.
Хотя сам визит Эрдогана в Украину- это уже плевок в глаза путлеру.
может надо что то делать ?
Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.
тогда,почему турция у параши покупает комплексы ПВО???
турки хотят одновременно усидеть на двух стульях?
шпагат получается)