 "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

Как информирует Цензор.НЕТ, первый пост в Фейсбуке Богуцкая написала 31 января, отреагировав на дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера".
Социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. В то же время Дубилет настаивал на достаточности подсчета общего количества населения Украины путем цифровых данных.
"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш.
И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей.
Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала нардеп.
После резонанса, вызванного этим постом, и замечаний, что заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха является одним из самых авторитетных украинских социологов, Богуцкая извинилась, однако в этот раз перепутала фамилию ученого.
"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века.
Оказалось, что это очень известный социолог Головко.
"И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", - отметила Богуцкая сегодня.
На момент публикации новости Елизавета Богуцкая откорректировала пост.
И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей.
Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала нардеп.
А ти з ким його переплутала, з одним з своїх клієнтів? Ну то перепитай у сутенера, раз проблеми з пам'яттю. Понабирали служанок... Дебіл твій Дубілет, і ідеї в нього дебільні.
Господу помо-о-о-о-олимся !
Ну разве не идиотка?
Надеюсь, Головаха не обиделся, ведь она просто дура.
Выборы - "По просьбе зрителей"...
К сожалению налогоплательщики тащат на своем горбу огромное количество вот таких артефактов совка, которые выбрались на олимп 20-30 лет назад, новые технологии осваивать не желают, зато желают много бюджетных денег.