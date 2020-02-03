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 Политика Украины, Общество
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Все про:социология (442) Богуцкая Лиза (5) Головаха (2)

 "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сперва назвала известного украинского социолога, профессора Евгения Головаху "Евгений Иванович позапрошлого столетия", а спустя несколько дней извинилась, перепутав его фамилию.

Как информирует Цензор.НЕТ, первый пост в Фейсбуке Богуцкая написала 31 января, отреагировав на дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера".

Социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. В то же время Дубилет настаивал на достаточности подсчета общего количества населения Украины путем цифровых данных.

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш.

И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей.

Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала нардеп.

Слуга народа Богуцкая сперва назвала социолога Головаху каким-то дедушкой позапрошлого столетия, а затем извинилась, перепутав его фамилию 01

Читайте также: Настроения украинцев не очень хорошие, но психологически черта негатива перейдена, - директор Института социологии Головаха

После резонанса, вызванного этим постом, и замечаний, что заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха является одним из самых авторитетных украинских социологов, Богуцкая извинилась, однако в этот раз перепутала фамилию ученого.

"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века.
Оказалось, что это очень известный социолог Головко.

"И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", - отметила Богуцкая сегодня.

Слуга народа Богуцкая сперва назвала социолога Головаху каким-то дедушкой позапрошлого столетия, а затем извинилась, перепутав его фамилию 02

Читайте также: "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?"

На момент публикации новости Елизавета Богуцкая откорректировала пост.

Источник: https://censor.net.ua/n3173487
 
   
 Топ комментарии
 
Очень актуальная новость что в "слугах" оказался очередной дебил? Так єто не новость
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Богуцька, бляха-муха, коли вже путч? Вже лютий надворі! "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 9794
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Очень актуальная новость что в "слугах" оказался очередной дебил? Так єто не новость
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Не. На смену "рассмеши комика" пришла передача "тупани попридурошней"
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Лизавета назвала Головаху Питиримом Сорокиным "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 9680
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она такая, она разбирается в социологии "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 5340

И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей.
Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала нардеп.
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Эта Лизавета еще в 1987 году получила диплом врача Она сама динозавров помнит, а еще кого-то дедушкой называет.
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Цих "очередньіх" приніс нам вітер з голови презедента.
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Так они думаю что они умнее всех, потому что три раза "Сватов" пересматривали.
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Уже не успеваешь на все их "перлы" реагировать. "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 6160 А еще с Кличко смеялись. Так он по сравнению с 90% СН - просто светоч мысли.
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пусть ему сначала бобра покажет, а уже потом рассказывает - дедушка он или нет.
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Про цих "найвидатніших" державних діячив треба постійно писати. Щоб люди бачили яке безмозгле лайно вони привели до влади, щоб чули, як ці "найефективніші" йолопи, дорвавшись до найвищих соціальних щаблів, тримають решту українців за бидло, щоб перебування цього ЗЕленого стада при владі закінчилося як умога скоріше.
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Эта амёба в соцсети пишет, что её родной город Симферополь.
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Богуцька, бляха-муха, коли вже путч? Вже лютий надворі!
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Рідкісної білизни білявка. Щоб маскувати відсутність мізків, носить вел кі окуляри.
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Оказалось?
А ти з ким його переплутала, з одним з своїх клієнтів? Ну то перепитай у сутенера, раз проблеми з пам'яттю. Понабирали служанок... Дебіл твій Дубілет, і ідеї в нього дебільні.
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Юра срал на Петю вместе со всеми пархатыми сволочами, топил за клоуна, а теперь не доволен. Еще немного, и мы как обычно не найдем, а кто же голосовал за оманского мародера)))
"Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 2252
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ну вообще то да, в его постах жирной нитью тянулась мысль- За зелблйопа абы не за пороха.
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а самое веселое, что это говорит ещё один дебил.
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Чи є серед СН нормальні та порядні люди?
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Клінічні спостереження виключають такі припущення.
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вот и я о том же !

Господу помо-о-о-о-олимся ! "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 3352
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Она - суть слуг, проблемы, которыми занимаются специалисты, обсуждая на научных конференциях они в турборежиме решают на шоу, вроде Шустера...
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зустрічаються - для цього потрібно помножити кількість членів сн на сталу Планка (6.62 * 10^-34)
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"Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко." "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 2168
Ну разве не идиотка?
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Старушку климакс замучал, а она себя все девкой видит! Оценивать человека по тому, какой у него предположительно дома телефон - это что -то от будущего завсегдатая психиатрического диспансера!
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Да это же Лизка Богуцкая, дурилка картонная из слуг урода. Ждать от неё чего-то умного и интересного - бессмысленно))
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Да нафик она вообще припёрлась в депутаты, кто её туда пропустил?
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Тому й кажуть про ТСН, що це "новини для барбоса". З початку розповідають про бабу Дуню с села Таталаївка, на яку напав собака, потім лижуть Бубочкі п'яту точку, а далі розповідають про пандочку.
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Капец интеллектом блещет. Наверное вообще не блондинка? И IQ у неё за 200...............
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думаю, навіть в Кремлі шкодують, що таку тупу вівцю завербували.
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Доктор Комаровский не смог прокомментировать свой тур по городам России - газета " Какая Разница"....Что можно взять с советских украинцев кроме анализа российского овна?
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У тебя родители советские украинцы? Самому то не гадко читать что ты тут написал?
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"Советские украинцы" определяются не по календарю, а по тараканам в голове...
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Лишнехромосомное, когда русский язык начнёшь понимать?
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аргументы когда заканчиваются, начинаем переходить на личности
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Это та Лиза, которая предрекала на декабрь переворот от Пороха?!
Надеюсь, Головаха не обиделся, ведь она просто дура.
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Господи,ну за что же Украине такое наказание?! Отара Зебилов управляет сборищем 73(46)% дебилов.А ведь по статистике ситуация в соотношении дураков и умных во всех странах примерно одинакова:80/20.Но в других государствах нет при власти большинства имбецилов!!!
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Уже уверен на 100% - в Раде, все ЗЕбилы ТУПЫЕ!
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все разом,все в раде!педофилы,ананисты,уклонисты,любители продажной любви,спецы по торговле собаками,просто придурки,все получают зарплату и принимают законы нам за наши деньги
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А Беленюк в чём себя проявил, что стал депутатом?
Выборы - "По просьбе зрителей"...
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і не кажи - де його професійні суплекси із прогибом?
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И у каждого из них по десять помощников депутата. На должности которых устроились их родственники.
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Зашла сейчас на страницу этой лошицы. Куча её поклонников верещат: да какая разница как его фамилия, Лизонька, ты же права все равно.((((
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Хернёй занимаются журики однако - беспощадно троллят партию зелёных, но это уже начинает надоедать.
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Богуцкая безусловно хамка, но по сути права "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию - Цензор.НЕТ 9549
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А в чем она права? Головаха - известный и авторитетный ученый, причем с международной известностью. А эта дура даже не знает кто он, а берётся писать всякую хрень.
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У меня одна версия:Бог наказывает население Украины за бездумность,по..изм и дурную совковую наследственность!
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Богуцкая из того же ряда деятелей, что и Брагар
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Поярков ее очень любит. В каждом видео в конце ролика жарит Богуцкую.
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Когда путч, уродина? Где обещанный тобой путч, скотыняка?
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"Слуга" Богуцька вибачилась за "дєдушку" перед соціологом Головахою, але Овца назвала його Головком
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Ця тьотька місяць назад розказувала, що на митницю за 20т ніхто не хоче іти працювати.
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Украинцы выбирают власть для того, чтоб её жарить.
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Гризун він і є гризун... Навіть якщо ондатра то всеодно щур...
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после скандала с собакой, лиза обоссалась и поняла - может тоже попасть под раздачу. Лиза, а сесть за убийство человека в ДТП в 2018-м не хочешь?
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Ох и дура, пипец. Запрети в школе таблицу умножения, зачем она нужна, ведь у всех калькуляторы в смартфонах есть. Фу, какая древность, таблица Пифагора, отстой.
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Кажете "Слуги народу"??? СУКИ ви НЕДОЛУГІ !
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Схоже, що ЗЕпутати в справах парламентських не одного пса з"їли!
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социология - псевдонаука.. а те, кто ее представляет - псевдоучёные..
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Не знаю хто такі богуцька та головаха! І знати не хочу! Навіщо вони мені потрібні?!
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Государственные социологи очень хотели распилить 4 бюджетных миллиарда. Но этот айтишный выскочка Дубилет взял и поломал грандиозные планы заслуженных дедушек и бабушек. Вот они и бесяться что им госкормушку прикрыли, гневных статеек уже кучу наклепали.
К сожалению налогоплательщики тащат на своем горбу огромное количество вот таких артефактов совка, которые выбрались на олимп 20-30 лет назад, новые технологии осваивать не желают, зато желают много бюджетных денег.
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