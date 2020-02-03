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 Политика Украины
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 Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации.

Об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.

.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Источник: https://censor.net.ua/n3173486
 
 
 Топ комментарии
 
похоже, что зю собирается до конца каденции в основном заниматься торговлей людьми... зебилам нравится... пока нравится... Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ - Цензор.НЕТ 1722
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Так ты ж уже обо всем договорился в Парижу. Забыл?
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Зеленский обещал что до нового года вернет всех пленных из россии.
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Так ты ж уже обо всем договорился в Парижу. Забыл?
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Зеленский обещал что до нового года вернет всех пленных из россии.
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Это не возможно по причине цикличности процесса.
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Сейчас Эрдоган отправит в Крым янычарский спецназ.
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похоже, что зю собирается до конца каденции в основном заниматься торговлей людьми... зебилам нравится... пока нравится...
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Это зря.

Эрдоган, как и *****, имперец. И слабаков за версту чувствует.
А такие типы слабаков искренне презирают.
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Вова, спитай у Ердогана він поміняв би совїх громадян на територію Турції?
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Ишак хочет сидеть в кукурузе, облизывать московского педофила, ползал перед ним на коленях, а что бы кто то за него в это время делал работу.
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Нелох Оманский не говорил окупированом Крыме,язык против пуйла не повернется,ваша же цитата-"которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.
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Зеленский молодец.Налаживает контакты которые просрал Порошенко.
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Поки що налагоджеє тільки з ******, з усіма іншими все налагоджено ще до Шмаклі.
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Зебил одним словом. При пеце такого не было. При пеце был кум ***** 😷. Да соя?😂
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А он куда-то делся? Как по мне, так он прекрасно себя чувствует!
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Однажды на Юрмале "В своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" , которая "готова принять любое количество с любой стороны"." И теперь когда зеленский стал президентов, Украина опять "готова принять любое количество с любой стороны". А чем будете расчитываться,- собачками слуг народа?Источник: https://censor.net.ua/v405515
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Бубочка пока не даш воду, московиты заложников не отпустят ........
***** на своих пофиг.
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а процесс возврата украинского Крыма Украине ни гу гу???
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А хотелось бы, чтобы речь шла о военном сотрудничестве!
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