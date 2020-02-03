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Все про:Зеленский (4465) международное сотрудничество (42) Турция (2198)

 Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, по результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав.

Также уполномоченные лица двух государств подписали меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

Помимо этого был подписан меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики.

Руководители соответствующих ведомств подписал соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173485
 
 
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Там хорошие и не дорогие ударные беспилотники . Как раз хуйлу на лысину плюгавую , даже бомбу не бросал бы , говна лепешку , в самый раз . Хотя тварь редкая .
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все идет согласно рашистского плана- Израилю как раз подходит "соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами,сравнивая, что при встрече с Помпео подобных бумаг "слуги" не подписывали ,очевидно что турок с зелеными служивыми ,должны толкать, если уже не толкнули Украину ,в обьяти оккупанта расейского...
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Меморандуми, договори про наміри, про гарну погоду і т.д.
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"Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий"-это нужно, если Оманский по дороге в Оман сделает остановку в Турции.
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Це на той випадок, коли бубочка поїде відпочивати, Ердоган щоб пригледів за Україною. Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6868
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Там хорошие и не дорогие ударные беспилотники . Как раз ***** на лысину плюгавую , даже бомбу не бросал бы , говна лепешку , в самый раз . Хотя тварь редкая .
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ну мы им дз для танков Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю - Цензор.НЕТ 3057 по опыту боёв с курдами показали что не всё из Израиля гуд Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю - Цензор.НЕТ 3057
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То, что ишак опять, и в этом вопросе, обосрался - ясно. Он иначе просто не может.
Осталось выяснить, в чем именно.
Надо больше подробностей.
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Старый хитрый лис надует бестолкового "пианиста", а расплатится, как всегда, бестолковое народонаселение.
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Туркам потрібно швидше завершити свою ядерну програму. Потрібен уран, технології. Польша приєднується до спільного використання ядерної зброї НАТО. Одна Україна з її сцикливими лідерами знову згине в оточенні ядерних країн.
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