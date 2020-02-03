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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1276) концессия (42) Мининфраструктуры (669) Криклий (74)

 Уже в этом месяце Мининфраструктуры определится, какие аэропорты будут переданы в концессию, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в течение месяца выставить на концессию некоторые региональные аэропорты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Уже в этом месяце мы определимся по концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов. Также рассматриваем потенциальную концессию дорог Львов-Стрый и Львов-Тернополь", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий

В конкурсах на концессию Мининфраструктуры предлагает принять участие словацкой компании Vinci Concessions.

Во время встречи с представителями компании Криклий предложил рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах по модернизации автомобильных дорог и аэропортов Украины по схеме государственно-частного партнерства. Представители Vinci Concession выразили заинтересованность в концессионных проектах и ​​готовность рассмотреть предложения Министерства инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3173484
 
 
 Топ комментарии
 
Прибыльные предприятия отдаем в консесию своим людям. А убыточные пусть налогоплатильщик кормит всеравно он у нас зебил!
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а кому передавати - так взагалі питання не стоїть
всі знають ту бородату бабцю, що до зюзі ніякого відношення не має
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Что то мне подсказывает, что ап Борисполь и Жуляны передадут некоемому гражданину то ли Израиля то ли яшвейцарии Игорю Валериевичу Бениному. Не ему напрямую, конечно, а его внучатому племяннику, сыну его троюродной тёти по двоюродному дедушке по пробабушкинной линии.
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Прибыльные предприятия отдаем в консесию своим людям. А убыточные пусть налогоплатильщик кормит всеравно он у нас зебил!
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а кому передавати - так взагалі питання не стоїть
всі знають ту бородату бабцю, що до зюзі ніякого відношення не має
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Что то мне подсказывает, что ап Борисполь и Жуляны передадут некоемому гражданину то ли Израиля то ли яшвейцарии Игорю Валериевичу Бениному. Не ему напрямую, конечно, а его внучатому племяннику, сыну его троюродной тёти по двоюродному дедушке по пробабушкинной линии.
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Концесія - це грабунок країни. Пропоную здати в концесію Криклія.
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Криклий давно уже сам в концессии, поэтому и продвигает дальше этот антигосударственный маразм.
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" 1968 Захват Чехословакии начался не с приграничных населённых пунктов, а в самом сердце республики - в Праге. По словам сотрудника тамошнего аэропорта Милоша Жидека, подготовку произвели за пару дней до оккупации, когда на взлётно-посадочную полосу приземлился подозрительный самолёт. В два часа ночи на посадочную глиссаду зашёл советский якобы гражданский Ан-12. Борт запросил экстренную посадку, доложив о неисправности воздушного судна. Как только он приземлился, из люков высадились вооружённые люди - солдаты 7-й воздушно-десантной дивизии СССР. ..."
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это все на что они способны продать страну в рабство.
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..львов -тернополь дорога только о в прошлом году в чувство Гройсманом приведена, паралельной и бесплатной там нет..и что?..кто денежку сгребать ковшами с нее теперь будет?... Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3811..дорога эта перегружена, бампер в бампер почти круглые сутки и фуры что бешенные лЬОтают в обоих направлениях.... Уже цього місяця Мінінфраструктури визначиться, які аеропорти буде передано в концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3811...
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де знайти країну щоб передати наш професийний уряд у концесїю...
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