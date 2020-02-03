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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1809) Укрзализныця (1804) Кравцов Евгений (115)

 Правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Об этом указывается в распоряжении правительства № 58 от 29 января 2020 года, опубликованном 3 февраля на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Українська залізниця" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в тексте распоряжения.

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Напомним, 29 января Кабмин на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3173479
 
 
 Топ комментарии
 
а єто чмо железнодорожное, когда уволят?

Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду - Цензор.НЕТ 9242
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За что уволили? УЗ ведь приносила прибыль! Походу откаты в СН не нес!
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А к тюрьме Евгения Павловича примерять не планируют?
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За что уволили? УЗ ведь приносила прибыль! Походу откаты в СН не нес!
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Напевне все значно простіше - заробив початковий капітал - дай заробити черговому зебілу. Цікаво лише, чи велика черга?
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А всякие сепаратюги, типа Сагунова, продолжают "работать" и процветать в Укрзализныце?

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а єто чмо железнодорожное, когда уволят?

Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду - Цензор.НЕТ 9242
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Напрасно, надо было предоставить ему нары с парашей.
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Первый пошел? И так все, вплоть до верховного.
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5 (пять) "Бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов получит денежную компенсацию за увольнение с должности. По его словам, он выполнил все поставленные перед ним задачи, и формальных причин для увольнения у наблюдательного совета не было. Поэтому Кравцову выплатят так называемый "золотой парашют" - крупную денежную компенсацию. Разные издания представляют свои версии компенсации Евгению Кравцову - кто-то говорит о 7-9, а кто-то о сумме более чем в 11 миллионов гривен. Сумма компенсации будет не меньше, чем полугодовая зарплата. Месячный оклад Кравцова составлял около 570 тысяч гривен в месяц, вместе с премиями и надбавками его доход превышал 800 тысяч гривен в месяц." 6х800= 4 млн 800 тыс.
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Полюбому це зробили, щоб туди когось свого поставити з кварталу
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Да и этот кадр с голоду не умрет. По-любому всплывет ещё где-то, к гадалке не ходи.
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А как насчет аудита его "деятельности" на этом посту? Где неподкупные набушные "расследователи"?
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А коболєва слабо Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду - Цензор.НЕТ 5953 Бо дуже ж дорого обходится нашій нещасній казні такий крєпкій хазяйствєнік ...
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шо толку что его уволили, ну поставят какого нибудь лещенко -тоже будет по лимону в месяц получать, а жд в жопе как была,так и осталась- убитые пути и убитые вагоны. сервиса ноль!им нужно среднюю платить а если работает -развивает предприятие,тогда по итогам премии давать. а не работает-нахрен с поезда. Тогда толк будет, а так . сидит в носу ковыряет тендеры браткам подыгрывает, все равно лимон капает ....
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а в наступного злочинця підстаканники також по 3000 грн. і рушнички по 1500 грн. будуть ? хто буде компенсовувати награбоване замість них ? пропоную зеленському бо він в них за старшого
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