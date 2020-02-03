 Правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Об этом указывается в распоряжении правительства № 58 от 29 января 2020 года, опубликованном 3 февраля на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Українська залізниця" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в тексте распоряжения.

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Напомним, 29 января Кабмин на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".