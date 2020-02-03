 Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсаций семьям погибших, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ", который был сбит 8 января 2020 в Исламской Республике Иран.
"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - отметил Данилов.
Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".
Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
И, кроме как навешать лапши своим же зебилам по 1+1, эта власть ничего с этим поделать не сможет.
случайно завалили
а дальше в суд, если что должны и не отдают
смысл щёки надувать? снбо больше нечем заниматься?
в воюющей стране? вон юсупова пишет в госпиталях бойцам "йогуртов" не хватает
оторвите свою жопу от стула и проверьте как там и чего реально не хватает
если это предусмотрено нормами ИКАО или какими то другими международными соглашениями
а пока должна платить страховая компания
зехєрня зганьбила Україну, щоб догодити *****
tZE inform
@tZEinform
Источником аудиофайла о переговорах диспетчеров и борта иранского самолета "видевшего запуск ракеты" оказался Иран ! Именно он передал эту запись Украине в подтверждение своей версии о "случайно сбитом самолете". Иран отыграл все правильно. Он прекрасно знал уровень украинского руководства и понимал что болтливость и дилетантизм победят. В результате - Зеленский дал указание опубликовать эти данные, а Иран с полным правом устроил дипломатический скандал и отказался отныне делиться материалами расследования.
Дипломатия по-зебильному. Высший пилотаж. 88 level