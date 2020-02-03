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 Происшествия, Общество
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Все про:авиакатастрофа (1278) Данилов (62) Иран (873) расследование (2665) СНБО (3364)

 Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсаций семьям погибших, - Данилов

Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ", который был сбит 8 января 2020 в Исламской Республике Иран.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - отметил Данилов.

Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник

Источник: https://censor.net.ua/n3173476
 
 
 Топ комментарии
 
нє смєть входіть на государствєнную прістань!
Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших, - Данилов - Цензор.НЕТ 2450
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вам вже хєром по губах поводили? вам мало?
зехєрня зганьбила Україну, щоб догодити хуйлу
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Похоже, что Ирану насрать на то, что и на чем настаивает ЗЕленая власть.

И, кроме как навешать лапши своим же зебилам по 1+1, эта власть ничего с этим поделать не сможет.
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мечта зеленых - ДвигунГорел - так долго орали, что теперь каждый день угрожающе сдвинув брови орут в сторону Ирана Ежедневно))) поздно! Двигун горел!
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Похоже, что Ирану насрать на то, что и на чем настаивает ЗЕленая власть.

И, кроме как навешать лапши своим же зебилам по 1+1, эта власть ничего с этим поделать не сможет.
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Иран быстро понял, что зеля дурак, и использовал зелю, чтоб развалить международное расследование. А теперь пошлет зелю на куй. А там его уже ждет каломойский, у которого имущество пропало, и который этого так просто не оставит.
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Но вряд ли будут молчать и позволят слить в унитаз дело страны , чьи люди занимали пассажирские места...
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Канада уже думает судиться с Украиной. Обвиняет в развале расследования. Требует компенсацию. Иран. на это глядя, потирает лапки. Зеля - лох.
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Данилов вместе с зелей, баклановым и прочей тупой жадной шоблой могут отправиться на куй. Нужно было расследование по правилам проводить, не сумели - выгребайте теперь. Иран их отправил по адресу, и еще виноватыми сделает. И будет совершенно прав. Интересно только, что им бородатая бабушка скажет, у которой имущество пропало. На людей бабушке срать, а деньги она очень любит.
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Ну, найперше, що зроблять іранці, якщо він звернеться саме до них, а не до зебілів для імітації роботи, це спитають: "Ти хто?"
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признались же
случайно завалили
а дальше в суд, если что должны и не отдают
смысл щёки надувать? снбо больше нечем заниматься?
в воюющей стране? вон юсупова пишет в госпиталях бойцам "йогуртов" не хватает
оторвите свою жопу от стула и проверьте как там и чего реально не хватает
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Какой суд? Суд в Иране идет прямо сейчас. Ну найдут они стрелочника виноватого, и убьют от греха в ДТП. Кто компенсацию будет платить? Иран? На каком основании? "Вот виноватый...был. С ним и нужно вам было судиться". Зеля - лох, Иран его обведет вокруг пальца.
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да, компенсацию должен платить Иран
если это предусмотрено нормами ИКАО или какими то другими международными соглашениями
а пока должна платить страховая компания
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Предусмотрено, если расследование так же проводится в соответствии с нормами. А тут все нормы были нарушены. Потому что зеленая слизь абсолютно тупая, и сделать ничего не в состоянии. Иран это сразу просек, и использовал. Спасибо зеленому быдлу, Иран вообще никому и ничем не обязан. Впрочем, что с тобой спорить, ты сам все увидишь. Если доживешь.
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иран ждет, когда змученый уставшый нарид окончательно убьет свою страну, а там глядишь и выплачивать ничего не надо будет.
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вам вже хєром по губах поводили? вам мало?
зехєрня зганьбила Україну, щоб догодити *****
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Этого зеленого чувака ...с мордой брежнева никто в серьез не воспринимает...даже в Иране...
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все думал кого он мне напоминает.... - ну здравствуй, шо ли, ильич... Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані і виплати компенсації сім'ям загиблих, - Данілов - Цензор.НЕТ 3244
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Порядочные люди,воров и проходимцев не слушают,если нарушили договоренности,то с себя и спрашивайте клоуны,и у бабушки бородатой требуйте,мрази конченые!
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Щось незрозуміло! Виявляється розслідування засекречене?! Іран заявив про припинення співробітництва в розслідуванні з Україною в зв'язку з витоком інформації від української сторони!
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tZE inform





@tZEinform

Источником аудиофайла о переговорах диспетчеров и борта иранского самолета "видевшего запуск ракеты" оказался Иран ! Именно он передал эту запись Украине в подтверждение своей версии о "случайно сбитом самолете". Иран отыграл все правильно. Он прекрасно знал уровень украинского руководства и понимал что болтливость и дилетантизм победят. В результате - Зеленский дал указание опубликовать эти данные, а Иран с полным правом устроил дипломатический скандал и отказался отныне делиться материалами расследования.
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А шо уже и бармалеи на бубочку ложили ..???)))))))
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Чем бы еще эти дармоеды занимались, если бы самолет не сбили?
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Вот дебилы... Сначала сказали, что исключают теракт. Потом, сказали, что полностью доверяют иранской стороне и все будет компетентно. Потом Данилов обещал, что все будет расследовано просто идеально. Потом, когда все уже знали, что это была ракета, они сказали, что знали это раньше всех и просто вели свою игру. Когда им пообещали компенсации, они заявили, что "маловато будет". Когда им начали давать данные расследования - они слили видео в интернет. Когда с ними отказали сотрудничать, они опять начали настаивать.
Дипломатия по-зебильному. Высший пилотаж. 88 level
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