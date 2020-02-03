 Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", - сказал Епифаний.
"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", - добавил митрополит.
"Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.
Российская компания потребовала от Марин Ле Пен 9 миллионов евро - Радио Свобода.
а,в іудеїв синагога
забейте на них болт
главное что украинский народ признаёт ваш автокефальный статус
или проблема не в этом?)
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий; -
Это ты, Панасик, пророчески написал.
потрібно пролистати історичні відносини між Україною-Руссю і московією від прадавніх часів і особливо від XIII-XIV ст. і по теперішній час