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 Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Киевский митрополит Епифаний рассказал, что Русская православная церковь пытается помешать признанию Православной церкви Украины и оказывает давление на другие поместные церкви.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", - сказал Епифаний.

"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", - добавил митрополит.

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"Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3173474
 
 
 Топ комментарии
 
А наші зеленкуваті ще і сперечаються, що Церква нам непотрібна і мусить сама виживати без підтримки держави.
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Влажные фантазии оставь себе Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3621
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А наші зеленкуваті ще і сперечаються, що Церква нам непотрібна і мусить сама виживати без підтримки держави.
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Кремлівський содом і Гундяєвська гоморра завжди несли до України лише ненависть. Як і зєльоная швааль в принципі також.
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Не стала презіком - вертай бабло.
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Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4838
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так,у християн православних церква
а,в іудеїв синагога
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это сегодня наша самая большая проблема?
забейте на них болт
главное что украинский народ признаёт ваш автокефальный статус
или проблема не в этом?)
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народ не очень признаёт. не знал? и международное признание тоже важно... ты не хорёк, ты зяблик видать.
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Вдруг в горах промчался гром,
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий; -
Это ты, Панасик, пророчески написал.
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З тих, що залишились важливі тільки Болгарська та Румунська
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Странно - для кацапов оказывается есть разница а от зебилам всьо-равно
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послать гундяевских чертей куда люди не ходят
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допоки кожен громадянин України не зрозуміє,що московія споконвічний ворог всього українського, до тієї пори і будуть такі конфлікти
потрібно пролистати історичні відносини між Україною-Руссю і московією від прадавніх часів і особливо від XIII-XIV ст. і по теперішній час
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