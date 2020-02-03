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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Нидерланды (891) обвинение (383) прокуратура (3830) Боинг-777 Malaysia Airlines (1054)

 Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения, их вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий.

Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, пишет Цензор.НЕТ.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - сказала она.

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Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. "При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", - подчеркнула адвокат.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173470
 
 
 Топ комментарии
 
Порох как раз и добился начала следствия. А ты метай гавно и дальше, пацак. Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 5222
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Могли имитировать убийство/пропажу. А для прикрытия - пустили на раша-тудей "качку".
И дым, типа, без огня - и "какиевашитоказательства".
Стиль КГБ чувствуется.
Одно только понятно, что Цемаха мы больше ни увидим, ни услышим никогда.
А мёртвый он или живой - это уже как пуйло решил.
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Я понял, что шестерок приговорят, а главный - Хуйло - отсидится.
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кстати, если че, то стемаха уже завалили в москве - об этом пишут его родственники, но молчат сми.
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кто опроверг родственники или **********?
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Могли имитировать убийство/пропажу. А для прикрытия - пустили на раша-тудей "качку".
И дым, типа, без огня - и "какиевашитоказательства".
Стиль КГБ чувствуется.
Одно только понятно, что Цемаха мы больше ни увидим, ни услышим никогда.
А мёртвый он или живой - это уже как пуйло решил.
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Цілком може бути , є ж в них програма захисту свідків
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Я мав на увазі ФСБ-шную програму.
Її ніяк не можна називати програмою "захисту свідків", бо це програма - приховування злочинів та захисту злочинців.
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Так так! Я самє то й мав на увазі , адекватних піплз вони тупо відстрілюють як Б. Немцова , а різну мерзоту никають , впевнений що гєбня має не для прєсси таку програму
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Кому он нахер нужен, чтобы тратиться на какие-то программы защиты? Нет чувака - нет проблемы.
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Дали паспорт с новой фамилией, отправили в глухую сибирскую деревню и сказали, чтобы безвылазно там сидел.
Оставят, как дежурный вариант - вдруг надо следствие дезориентировать...
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При парашенки такого небыло
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Порох как раз и добился начала следствия. А ты метай гавно и дальше, пацак. Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 5222
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Шо употребляеш?
Можешь не отвечать, но забористое капец)))
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Номерной, пшлонах в мордовские болота.
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А між тим Іран припинив співпрацю з Україною в розслідуванні збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ. "Мы абидялись"... https://www.bbc.com/ukrainian/news-51359017?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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сорри, не увидел, что это уже есть в новостях....
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договорились уже, что обвинят стрелочников..., так и вспоминается перл из милицейских протоколов " в результате внезапно возникшей неприязни..." и далее по тексту - убил, зарезал, застрелил, в нашем случае сбил боинг с 298 человеками на борту..., как обычно нет заказчиков, только исполнители, а что с них возьмешь? ночной домашний арест и все...
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Я понял, что шестерок приговорят, а главный - ***** - отсидится.
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А как себе представляете трибунал над ******. Его прокуратура Голландии повесткой вызовет? Может и вызовет, только кто ж его конвоировать будет Четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения и вызвали в Нидерланды, - адвокат Кутьина - Цензор.НЕТ 3309?
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Скорее всего нет. Гиркина точно не отдадут. Скорее всего его в лифте "шмель" укусит
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не так очевидно, сердечный пристyп или авария.
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Кто же их отдаст? Будет видеодопрос, как с Януковичем.
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при любом правителе в рахе, y тебя никогда мозга не было.
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Юлдашевич - прикольное погонялово. Этот тоже брат нам?
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Ат слова юлда. Чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення і викликали в Нідерланди, - адвокат Кутьїна - Цензор.НЕТ 8127 Чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення і викликали в Нідерланди, - адвокат Кутьїна - Цензор.НЕТ 8127 Чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення і викликали в Нідерланди, - адвокат Кутьїна - Цензор.НЕТ 8127 Мабуть ротсфенник *******.
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По мнению *********** Путин не причем? Еще чего доброго шнягу вбросят про "гражданскую войну"
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заглянyл на три самых yпоротых срyсайта, вся лахта и малахольные в бою, все без изменений.
хохлы во всем виноваты.
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Т.е. выдача России Цемаха оказалась гениальной комбинацией, теперь требовать будут с России, а она, ессно, не отдаст
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Очень показательно, что простой российский бомж может оплатить услуги целой кучи дорогих адвокатов! Если верить Миротворцу, то Пулатов - никому не нужный алкоголик, изгнанный из ДНР за пьянство. трус, хам и жулик, без квартиры вообще, так что никто его в России защищать не будет от имени власти, а чисто на пенсию свою гуляет.
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Эти четверо фигурантов наверное как услышали новость, так кинулись со всех ног бегом в аэропорт за билетами?? Или не кинулись?
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