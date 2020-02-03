 ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit, - Пристайко

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко также сообщил, что на переговорах они обсудили прогресс Минского процесса.

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Как сообщалось, 31 января Великобритания вышла из состава ЕС.