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 Политика Украины
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 ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом выход Великобритании из ЕС, и сообщил, что ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit.

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко также сообщил, что на переговорах они обсудили прогресс Минского процесса.

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ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit, - Пристайко 01

Как сообщалось, 31 января Великобритания вышла из состава ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3173463
 
 
 Топ комментарии
 
...дристайка, когда в Британию без виз поедем, а? ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 600 Поводили вам по губам лиловым чупа-чупсом, и это все ваши ЗЕленые успехи ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6105
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Україна перестала бути суб"єктом геополітики - тому "працює" через посередників.
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...дристайка, когда в Британию без виз поедем, а? ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 600 Поводили вам по губам лиловым чупа-чупсом, и это все ваши ЗЕленые успехи
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хорошая должность у пристайки
как у петра алексеича в своё время
и делать особо нихрена не надо и на слуху всё время
идеальный трамплин для политической карьеры
при желании может стать следующим президентом
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Пристайко - нове пристанище для зелебобів, які перестали вірити в Голобородька. ЄС і Україна продовжуватимуть розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном після Brexit, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2586
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ну хоть этнический украинец)
чi нi?)
по мне если кто нас и спасёт, так это новый президент США))
сливают нас мордору Орлик) сливают)
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я не против
отвращения она у меня не вызывает
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Зеркаль - це той же Пристайко, тільки навідміну від нього - не зелена, завжди топить за Україну і має яйця.
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Україна перестала бути суб"єктом геополітики - тому "працює" через посередників.
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