 ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit, - Пристайко

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Пристайко также сообщил, что на переговорах они обсудили прогресс Минского процесса.
Как сообщалось, 31 января Великобритания вышла из состава ЕС.
как у петра алексеича в своё время
и делать особо нихрена не надо и на слуху всё время
идеальный трамплин для политической карьеры
при желании может стать следующим президентом
чi нi?)
по мне если кто нас и спасёт, так это новый президент США))
сливают нас мордору Орлик) сливают)
отвращения она у меня не вызывает