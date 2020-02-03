 Бывший кандидат в нардепы от ОПЗЖ Торнер объявлен в розыск за мошенничество и использование поддельных документов

Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД), информирует Цензор.НЕТ.

Торнер баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. 19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию как кандидата, поскольку МВД и Служба безопасности Украины предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.

Согласно обнародованной информации, Торнер является гражданином Молдовы, настоящее его имя – Дмитрий Некрасов, и на родине он объявлен в розыск за побег из мест заключения.

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В Украине ему выдвинуты подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Торнеру заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.