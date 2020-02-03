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 Политика Украины
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 Бывший кандидат в нардепы от ОПЗЖ Торнер объявлен в розыск за мошенничество и использование поддельных документов

Национальная полиция Украины объявила в розыск экс-кандидата в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Дмитрия Торнера (Некрасова).

Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД), информирует Цензор.НЕТ.

Торнер баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. 19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию как кандидата, поскольку МВД и Служба безопасности Украины предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.

Согласно обнародованной информации, Торнер является гражданином Молдовы, настоящее его имя – Дмитрий Некрасов, и на родине он объявлен в розыск за побег из мест заключения.

Бывший кандидат в нардепы от ОПЗЖ Торнер объявлен в розыск за мошенничество и использование поддельных документов 01

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В Украине ему выдвинуты подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Торнеру заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3173462
 
 
 Топ комментарии
 
ОПЗЖ весь нужно объявить в розыск вместе со свинарчуками
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Однако это ЗЕ, а не Порошенко, летал в Оман самолетом Медведчука для встречи с Сурковым и решения финансовых вопросов Коломойского.
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піар Торнера, чи голий пук від зеленого цензора - одне з двох. Цензор захворів Вухастим вірусом.
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ОПЗЖ весь нужно объявить в розыск вместе со свинарчуками
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Однако это ЗЕ, а не Порошенко, летал в Оман самолетом Медведчука для встречи с Сурковым и решения финансовых вопросов Коломойского.
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Куда и хто литал мы узнает, а твое ******* с турчилай, гнойсманом и гриатсасуем усе папали на кукан измены. Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 2516 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Падельники усрамшись уже их сдали. Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277 Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів - Цензор.НЕТ 9277
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А что в жОппоблоке разве не все такие?
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