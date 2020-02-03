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 Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана не на один год, - Гончарук

Правительство планирует, чтобы государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действовала как минимум несколько лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина начинает планировать не на год вперед, а на три. Мы сейчас как правительство начинаем работать над среднесрочной бюджетной декларацией, а это значит, что уже летом мы будем иметь документ и показывать, на что страна будет планировать тратить средства в последующие годы. В этом документе будет отражена в том числе эта программа, о которой мы сейчас говорим. То есть, это не однолетняя акция, мы точно будем ее продолжать", - заявил Гончарук.

Однако, по его словам, пока невозможно точно сказать, какой будет стоимость кредитного ресурса со временем.

"Мы работаем над тем, чтобы он был минимален. Возможно, в последующие годы и не нужна будет такая программа, так как стоимость кредитного ресурса на рынках будет 7-9%. Это при инфляции 4% абсолютно реальная история", - убежден премьер.

Он отметил, что правительство создает условия, в которых предприниматели могут развивать свой бизнес и создавать рабочие места. На эту программу только в этом году правительство выделило 2 млрд грн - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 000 новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%"

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Источник: https://censor.net.ua/n3173459
 
 
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У порохоботов дурноватые ники как и сами порохоботы,обратите внимание😂
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от зависти)))
чел реально вальтов пасет полгода
вовка со своими труселями по сравнению с ним просто финансовый гений)
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женился бы на ней. Она наверно добрая и хозяйственная
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рассчитана не на один год,«»»»»»
Ти про що чувак ?? Певно що нинаадингод , якщо людина захоче на 10 років взяти ?
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...все что выделено, завтра под "кредиты" друганами под откаты получится, обналичится, конвертируется в зелень и в мама любит скорость превратится или на офф-шорах окажется...старая схема...не смешно даже....а скорее всего один известный карабас соберет все, ему привычны проделки такие.. Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана не на один год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1343
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это условия что б получить кредит обычному предпринимателю..

конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
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То что написано,то одно,а вы в банке поинтересуйтесь как получить,да там жопа.
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С этими кредитами будет такая же история,как и с бесплатным получением земли.
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бл кто будет давать кредит,если госбанки откуда деньги?если заставят через колено комерческие те позакрываются,у нас -50 лярдов -прошлого года и уже -9 лярдов этого,чего бл сказки рассказывать?
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Це все більше на брехню схоже - від Гончарука. Він же крім на побрехеньки ні на що не годен. Усім своїм родичам по кредиту вже наготував.
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так 5 или 7 или 9 ??? это ж... как говорят в Одессе... разные вещи!
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А это в зависимости от процента отката....кому то 5...кому то 7...а кому то и 9...
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видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місцьДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3173459 - це ж скільки буде працівників на кожному підприємництві, +- півтори працівника?
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