 Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана не на один год, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Украина начинает планировать не на год вперед, а на три. Мы сейчас как правительство начинаем работать над среднесрочной бюджетной декларацией, а это значит, что уже летом мы будем иметь документ и показывать, на что страна будет планировать тратить средства в последующие годы. В этом документе будет отражена в том числе эта программа, о которой мы сейчас говорим. То есть, это не однолетняя акция, мы точно будем ее продолжать", - заявил Гончарук.
Однако, по его словам, пока невозможно точно сказать, какой будет стоимость кредитного ресурса со временем.
"Мы работаем над тем, чтобы он был минимален. Возможно, в последующие годы и не нужна будет такая программа, так как стоимость кредитного ресурса на рынках будет 7-9%. Это при инфляции 4% абсолютно реальная история", - убежден премьер.
Он отметил, что правительство создает условия, в которых предприниматели могут развивать свой бизнес и создавать рабочие места. На эту программу только в этом году правительство выделило 2 млрд грн - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 000 новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.
Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%"
чел реально вальтов пасет полгода
вовка со своими труселями по сравнению с ним просто финансовый гений)
Ти про що чувак ?? Певно що нинаадингод , якщо людина захоче на 10 років взяти ?
конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти