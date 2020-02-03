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Все про:опрос (1808) украинский язык (761) русский язык (404)

 По-украински дома говорят почти втрое больше украинцев, чем по-русски, - опрос

37,3% жителей Украины, как правило, разговаривает дома исключительно по-украински, а 13,5% - исключительно по-русски.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам соцопроса, преимущественно по-украински дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски – 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски). Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173451
 
   
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зеленский дома разговаривает на крываурожском диалекте По-украински дома говорят почти втрое больше украинцев, чем по-русски, - опрос - Цензор.НЕТ 4927
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молодцы коронавирус поглотит рашку
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Тепер вожливо лише те, якою мовою тут розмовляють євреї.
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зеленский дома разговаривает на крываурожском диалекте
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Все буде зроблено для вигід богообраних, а на гоїв - начхати. Руцкій єзик пропхають під будь-яким соусом.
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андґуша ти не повірешь ... АЛЕ єврей-РЕЛІГІЙНА ОЗНАКА а не національність Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування - Цензор.НЕТ 407
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Пишут(на Цензоре) только в основном на иностранном языке.
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А як можна в себе вдома балакати двома мовами ? Роздвоєний язик це що ? 😕
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Крім геноцидів ліків від цього не існує.
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Какое важное сообщение ! Страна ,насквозь прогнившая коррупцией и воровством проводит жизненоважный опрос . Больше занятся нечем.
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Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування - Цензор.НЕТ 6476

Пам'яті Стуса і Симоненка…

_______________________Душа____________________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум»я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,заткнувши рот,заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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13,5% спілкуються вдома виключно з телевізором під час перегляду ординських серіалів, кварталу і сватів.
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це не русофобія, а повернення до матінки Батьківщини і відхід подалі від лукавої, п'яної Рашки
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Все просто. Українська - фактор безпеки. Москаляча - мова окупантів, розмовляючи нею, ти закликаєш асвабадітєлєй до себе в хату
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На левобережье, практически никто не говорит по-украински. Даже те, кто думают, что они говорят по-украински, говорят на суржике. Не услышите вы, в скажем Днепре, слов танок, спiдниця, кишеня, гаманець, лiхтарик.. Да на Цензор посмотрите, пного по-украински шпарят?
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Неправда ж ... Москалику...звідки тобі знати Україну...
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А тількино виходять на вулицю, то одразу кацапіють.
Чому ТАК ?
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А у пэтьки отпрыск не знает украинский и невестка кацапка, та и сам "гражданских атсечь" говорил.
Наверное патриот!
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ти теж мовою не володієш..касаб касабом..
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Я закончил украиноязычную школу, владею украинским и дома общаюсь на украинском, но в силу определенных причин пишу паруски.
Кстати, тем самым не издеваюсь над мовою как ты и некоторые, тебе подобные
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Мовою потрібно спілкуватись, а не вигадувати казна що.
Чого ти торохтиш тут росіскою ?
Переходь на українську.
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Бо забігає мокша, і бачить тебе - всю такую рюскую расісю.
І думає - О Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування - Цензор.НЕТ 7701, свої
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Если бы они были такие "свои" как я, то у Украины проблем бы небыло, а пока есть такие как ты и тебе подобные, то проблемы у Украины, к сожалению, есть и будут.
Если шо, то я про вшей и гнид, слышала выражение,так это про тебя.
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Після слова український повинна бути кома.
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Удали свое позорище, стэцьок, палишься))
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А зачем дома говорить по-украински, если русский твой родной язык?
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бо таких дуже мало.
для переважної більшості українців рідною є українська.
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Це добре. Я вдома з жинкою та дитиною розмовляю виключно українською. Якщо мій співбесідник розмовляє українською, то я автоматично переходжу на українську мову.
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В мене дружина з Далекого Східа , народилась там , з родини украінських засланців - ворогів народу , то вона розмовляє укр. погано , та стидться цього , комплексує , тому спілкується зі мною та світом па рузге , а я з нею украінською і норм собі радимо )
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