 По-украински дома говорят почти втрое больше украинцев, чем по-русски, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно результатам соцопроса, преимущественно по-украински дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски – 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски). Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.
В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
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А люди ЯКІ сповідують юдаізм (ЄВРЕЇ).. спілкуються ДВАДЦАТЬЮ РІЗНИМИ МОВАМИ!! пс а е що наші ашкєназі незнають свою материнську мову -ідіш.. ФАКт медичний
Пам'яті Стуса і Симоненка…
_______________________Душа____________________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум»я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,заткнувши рот,заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
Чому ТАК ?
Наверное патриот!
Кстати, тем самым не издеваюсь над мовою как ты и некоторые, тебе подобные
Чого ти торохтиш тут росіскою ?
Переходь на українську.
І думає - О , свої
Если шо, то я про вшей и гнид, слышала выражение,так это про тебя.
(с) тато Зеленського.
для переважної більшості українців рідною є українська.