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 Из-за действий администрации Одесского СИЗО погиб заключенный, - ГБР

Следователями территориального управления Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками ГУ "Одесский следственный изолятор" Министерства юстиции Украины, что привело к тяжелым последствиям, в виде смерти заключенного (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники Государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где заключенный умер", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

В марте 2019 следователи ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тыс. долларов от заключенного за досрочное освобождение и непопомещение его в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства сотрудник СИЗО неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Кроме того, в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью следователи предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173449
 
 
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Тут как бы палка о двух концах. По какой статье должен был присесть погибший? Если там вор-рецедивист, насильник или убийца, то руководство колонии нужно поощирить. Из-за действий администрации Одесского СИЗО погиб заключенный, - ГБР - Цензор.НЕТ 2688
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Так механизм вымогательства то одинаков хоть в случае мелкого вора или хулигана, хоть в случае насильника. А тем более, в СИЗО, где еще не доказана вина. Так что, я б так не радовался.
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я же не просто так написал слово "если" ? Как я могу кого-то обвинять при столь скудной информационной базе? чисто догадка
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И это СИЗО, а что в местах отбывания наказания творится...
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