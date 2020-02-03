 Из-за действий администрации Одесского СИЗО погиб заключенный, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники Государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где заключенный умер", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

В марте 2019 следователи ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тыс. долларов от заключенного за досрочное освобождение и непопомещение его в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства сотрудник СИЗО неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Кроме того, в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью следователи предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению преступления.

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