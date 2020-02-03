 Прошу не смеяться, но в "СН" тоже против законопроекта о дезинформации, - Потураев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы комитета, нардеп от "СН" Никита Потураев.
"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", - заявил он.
По словам Потураева, он приветствует инициативу Минкульта продолжить работу над документом.
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.
а я буду сміятись!
Это ж уже не первый раз. ЗЕленые обсираются, отрицают и проталкивают то же самое под другим соусом.
Так что тут ничего смешного. В СН постоянно опровергают друг друга, но продолжают работать на врагов Украины.
Гггг
ви все одно приймете те, що від вас вимагають.
.- вони зробили цЄ разом ...бЄня вирішив ще своє одне питання в 30 лярдів зЄлені....- відповідь на питання навіщо він "ліпив" зЄ- сРакоголодька"....
хавайте зЄбіли - вони, зробили вас всіх і нас, разом...
Сьогодні-
Суд затвердив мирову угоду між АТ "Укртрансгаз" та ПАТ "Укрнафта" відносно спірних обсягів газу, за які Укрнафта отримає 15 млрд грн для погашення податкового боргу та ще 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати у майбутні періоди.
- Хорошо, женись на старшей - Сарочке...
Через месяц:
- Папа, у нас несчастье! Сарочка неожиданно померла.
- Какое горе! Ну что же. Тогда женись на средней - Софочке...
Через месяц:
- Папа, у нас снова несчастье. Софочка тоже внезапно умерла.
- Какоу горе! У Меня осталась только младшая - Розочка. Делать нечего - женись на ней.
Ещё через месяц:
- Папа, вы сейчас наверно будете смеяться, но Роза таки тоже умерла...