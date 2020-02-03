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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (132) журналистика (2572) законопроект (2317) Слуга народа (628) Потураев (34)

 Прошу не смеяться, но в "СН" тоже против законопроекта о дезинформации, - Потураев

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта министра культуры, молодёжи и спорта Владимира Бородянского "О противодействии дезинформации".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы комитета, нардеп от "СН" Никита Потураев.

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", - заявил он.

По словам Потураева, он приветствует инициативу Минкульта продолжить работу над документом.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дезинформации доработают и только после этого вынесут на рассмотрение Кабмина, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3173448
 
 
 Топ комментарии
 
Над чем?

Это ж уже не первый раз. ЗЕленые обсираются, отрицают и проталкивают то же самое под другим соусом.

Так что тут ничего смешного. В СН постоянно опровергают друг друга, но продолжают работать на врагов Украины.
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Над чем?

Это ж уже не первый раз. ЗЕленые обсираются, отрицают и проталкивают то же самое под другим соусом.

Так что тут ничего смешного. В СН постоянно опровергают друг друга, но продолжают работать на врагов Украины.
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та да. стиль - отошли, подождали, и опять ту же хрень тулят под другим соусом.
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Какое, @лять, смеяться. Кому еще смешно?
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А шо скажет секта Мальдивского Свинарчука?
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Буде сміятися з секти оманського віслюка!
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Грешно смеяться над убогими. Да и йумар у зеленых всегда сортирный.
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они уже сами понимают что тупые клоуны..., НО просят не смеяться...
Гггг
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главное что бы они сами поняли что против законопроекта
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95-му не нравится, когда с них смеются?)))
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Ну вы поняли на чем зиждется гуманитарная и информационная политика украинского государства.
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Нічого смішного не бачу. Не пропхвли у двері - будуть пхати у вікно.
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а чому би і не посміятись над фракцією недалеких кловунів ?
ви все одно приймете те, що від вас вимагають.
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Узагалі смішно, якою фуйньою ви займаєтесь. Вже б вийшли всі біля ради, навезли б піску, і ліпили пасочки, бо для вас щось інше - дуже складно.
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Из Кремля звонили. Смеялись. Про "одиннарот" шутили...
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Слуга урода як би проти диктаторського закону, але урод каже: "такі надо".
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А казали, що держава не може існувати без уряду й президента. Що, хіба не існує?
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Порохоидиотики все равно против, им все плохое, им подавай ШЕКЕЛАД. У них одна извилина направлена на Пэтруху, принимает только его.
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леха косой, ну то скажіть, що доброго в ситуації, коли депутат, який проти законопроекту буде потім голосувати за цей законопроект?
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а шо,хороший закон ,только денег потом никто не даст
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Потураев, комедию не ломай. Если тебе что сказали из офиса президента, то ты побежишь на вы и шепотом все выполнять, независимый ты наш. Значит, такая команда, как делаешь.
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дезинформирую..
.- вони зробили цЄ разом ...бЄня вирішив ще своє одне питання в 30 лярдів зЄлені....- відповідь на питання навіщо він "ліпив" зЄ- сРакоголодька"....

хавайте зЄбіли - вони, зробили вас всіх і нас, разом...

Сьогодні-
Суд затвердив мирову угоду між АТ "Укртрансгаз" та ПАТ "Укрнафта" відносно спірних обсягів газу, за які Укрнафта отримає 15 млрд грн для погашення податкового боргу та ще 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати у майбутні періоди.



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- Йосип Моисеевич, я хотел бы жениться на вашой дочери.
- Хорошо, женись на старшей - Сарочке...
Через месяц:
- Папа, у нас несчастье! Сарочка неожиданно померла.
- Какое горе! Ну что же. Тогда женись на средней - Софочке...
Через месяц:
- Папа, у нас снова несчастье. Софочка тоже внезапно умерла.
- Какоу горе! У Меня осталась только младшая - Розочка. Делать нечего - женись на ней.
Ещё через месяц:
- Папа, вы сейчас наверно будете смеяться, но Роза таки тоже умерла...
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Потураев, ты сам знаешь, как тебя называют и какой "неувядаемой славой" ты покрыл свое имя.
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вызывайте санитаров.... ну сколько же можно так стебаться
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Яких тільки дурнів Зеленський не назбирав в свою фрікцію?! В т.ч. і патрураев, "потуренин с браньовика"!
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