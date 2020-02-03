 Экс-наемник "ДНР" добровольно сдался правоохранителям Донетчины, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию Бахмута обратился 29-летний житель Часового Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.

Новобранца террористы направили на блокпост, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освобождения от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.

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