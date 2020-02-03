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Все про:Нацполиция (10846) терроризм (18179) Донбасс (20590)

 Экс-наемник "ДНР" добровольно сдался правоохранителям Донетчины, - Нацполиция

В 2014 году экс-наемник террористов дежурил на блокпосту. В течение пяти лет мужчина скрывался от правоохранителей, однако решил признаться в противозаконной деятельности и освободиться от уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию Бахмута обратился 29-летний житель Часового Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.

Новобранца террористы направили на блокпост, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освобождения от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист "ДНР", почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173441
 
 
 Топ комментарии
 
В обменный фонд если что можно будет включить его. Расскаялся он, ага)) руский мир это на всегда, к бандеровцам захотел, понимаешь, курва
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А ещё он переводил бабушек через дорогу и пеленал детишек в приюте. Поэтому наш ПоцЧмоЗЕдент его помилует и выдаст талоны на усиленное питание
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...не верю я в эту сказку...прятался 6 лет он, где?.. и зачем, если программа реабилитации через сдачу давно работает....
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В обменный фонд если что можно будет включить его. Расскаялся он, ага)) руский мир это на всегда, к бандеровцам захотел, понимаешь, курва
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https://zbroya.info/uk/blog/18680_zhiteli-s-sorochine-poperedili-riaboshapku-i-avakova-mi-beremo-v-ruki-zbroiu/
Жителі с. Сорочине попередили Рябошапку і Авакова: "Ми беремо в руки зброю!"
Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2455Екстрений збір громади с. Сорочине 17.01.2020Звернення громади с. Сорочине, що входить до Шульгівської сільради Петриківського району Дніпропетровської області на ім'я генпрокурора України - Руслана Рябошапки і міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олена Синицина.Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6812
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Ктож им виноват что они обрали рпезедентом - главзебила?) Я видел сюжет про то что там орудует банда, но в едь при Порошенко такого не было!!!
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А кто же оставил наследие в виде Авакова с успешной реформой МВД,которую выставляли,как показательный успех прогресса Украины в движении к ЕС?
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а кто мешал снять этого авакова? Порошенко небойсь?
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А хто зараз керує поліціями в областях? Не повірите. Всі нелюстровані працівники внутрішньої безпеки, які виконували бездоганно накази Рюкзакова. Всі до одного. Їх структуру ніхто не трусив. І вани надійні, знають що і як робити.
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...не верю я в эту сказку...прятался 6 лет он, где?.. и зачем, если программа реабилитации через сдачу давно работает....
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Рассказал бы он в ДНР ,что записался в ПС по незнанию,а потом захотел стать честным гражданином ДНР спустя 5 лет. Калекой бы стал,если бы выжил без всяких законов.Вообще то известно ,что не знание не освобождает от ответственности.
А он не знал что вступил в банду,а потом понял.Поэтому у нас освобождают от уголовной ответственности.Интересно кто и когда принял такой закон?
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А ещё он переводил бабушек через дорогу и пеленал детишек в приюте. Поэтому наш ПоцЧмоЗЕдент его помилует и выдаст талоны на усиленное питание
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и меня это тревожит.... а шо, если они всем Домбасом решат сдаться???
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