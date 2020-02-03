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 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук

В Украине есть 1800 врачей-инфекционистов, которые смогут предотвратить распространение китайского коронавируса в случае его заноса в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"У нас, как мне докладывали, 1800 инфекционистов сейчас мобилизованы по стране. То есть, мы знаем, кто должен реагировать на опасность, если она возникнет. В каждой области есть как минимум две подготовленные бригады инфекционистов, которые понимают, что нужно делать, если все-таки сигнал поступит", - сказал премьер.

По его словам, в стране не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса, но власть готова к любым сценариям.

Премьер-министр отметил что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и дважды в день контактирует с ней по ситуации с коронавирусом в мире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173436
 
 
 Топ комментарии
 
Мобілізували тих лікарів, яким не заплатили зарплату?
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- Кохайтеся з тим вірусом самі за такі зарплати. (сказав лікар інфекціоніст і пішов в невідомому напрямку) 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3231
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Мобілізували тих лікарів, яким не заплатили зарплату?
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- Кохайтеся з тим вірусом самі за такі зарплати. (сказав лікар інфекціоніст і пішов в невідомому напрямку) 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3231
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О так, а ще мобілізували тих лікарів, котрі в дикретній відпустці і яким натякають на скорочення.
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Команда Зеленского съела свой мозг и ведет Украину к самоуничтожению - Тимошенко. Видео

Политика президента Зеленского и его парламентско-правительственного большинства ведет страну в противоположном интересам государства и его граждан направлении - уничтожает экономику и сужает права людей. Партия «Батькивщина» требует немедленно созвать руководителей фракций вместе с правительством и президентом, чтобы остановить катастрофический сценарий.
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Эта тетя отличается от ЗЕ только возрастом и сиськами.
Причем и тем, и другим не в лучшую сторону.
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Вот идиотов в Китае на одного больного один врачь! 1800 ничего не сдеклают! Зебобики ну вы и наголосовали!
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Ты хоть понял, что пукнул? А сколько потом врачей на одного мертвого больного?
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Не звертайте увагу, це була шутка для наступного показу 95% кварталу. Просто Гончаруку не сказали...
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А це не лікарі, це ті, кому люди довіряють. Масажистки, фотографи, тамада і т.п....
Тому в Трускавець, проведуть триденні курси "вступу до медицини"...
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Віртуальним громадянам, віртуального лікаря. Най 73% прикладають від вірусу, Смартфон до дупи.
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Лiкар-iнфекцiонiст в смартфонi, вiд зябликiв, не дай Боже.
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Якщо посвітити ліхтариком від смартфона на грудну клітину, то можна вилікуватись від коронавірусу, бо ультрафіолетовий промінь, який випромінює ліхтарик може творити діджиталізацію 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3777
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Мобилизированы в смартфоне?
Надеюсь мобилизация была не в том военкомате где мобилизировали нашего 4-ды УКЛОНИСТА?))))
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Откосив от армии...откошу и от Короно вируса...
ЗЕ команда! Приде вирус...будем КОСИТИ!)))
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Мда. Две бригады на область. Это не пипец - это дупец. Мойте и дезинфецируйте руки, проветривайте помещения и держитесь друг от друга подальше и меньше лазьте где попало. Кстати, ультрафиолетовые корридоры не помешали бы.
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Ультрафиолет только жёсткий - медицинский, это очень точный совет. И хлорки не жалейте.
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Медицинский штрафбат ? Лекарства то от вируса закупили или просто медиков сливают ?
Больных в обычных больницах лечить будут ? Вот это рассадник будет.
В Китае первые больные которые месяц назад заболели ещё не выздоровели
...
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Срочно все забыли про регулярніе просеры ЗЕленых КМ, ВР и самого ЗЕ.

Бойтесь какой-нить неведомой фигни лучше. 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8953
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А чё с Зелёным делать то. То что он засланный казачок это всем понятно.
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Ел-інфекціоністи Ел-мобілізовані в ел-смартфоні.
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разогнали тубики, разгоним и короно-вирус!- так победим!)))
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На своем грустном семейном опыте скажу что нормальных инфекционистов еще поискать нужно,в основном безграмотные недоучки лечащие больных лошадиными дозами лекарств и не могущие поставить правильный диагноз.
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А он ничего не перепутал? Специалисты точно мобилизованы, а не деморализованы?
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Допоможуть швидко рознести вірус. Кожному по вірусу, щоб порівну.
Справедливо б - пропорційно зряплатам - дипутатам побільше, олігархам - з відкатом, а вже пенсіоерам - те що лишилось, усім по крихті.
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