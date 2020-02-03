 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"У нас, как мне докладывали, 1800 инфекционистов сейчас мобилизованы по стране. То есть, мы знаем, кто должен реагировать на опасность, если она возникнет. В каждой области есть как минимум две подготовленные бригады инфекционистов, которые понимают, что нужно делать, если все-таки сигнал поступит", - сказал премьер.
По его словам, в стране не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса, но власть готова к любым сценариям.
Премьер-министр отметил что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и дважды в день контактирует с ней по ситуации с коронавирусом в мире.
Политика президента Зеленского и его парламентско-правительственного большинства ведет страну в противоположном интересам государства и его граждан направлении - уничтожает экономику и сужает права людей. Партия «Батькивщина» требует немедленно созвать руководителей фракций вместе с правительством и президентом, чтобы остановить катастрофический сценарий.
Причем и тем, и другим не в лучшую сторону.
Тому в Трускавець, проведуть триденні курси "вступу до медицини"...
Надеюсь мобилизация была не в том военкомате где мобилизировали нашего 4-ды УКЛОНИСТА?))))
ЗЕ команда! Приде вирус...будем КОСИТИ!)))
Больных в обычных больницах лечить будут ? Вот это рассадник будет.
В Китае первые больные которые месяц назад заболели ещё не выздоровели
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Бойтесь какой-нить неведомой фигни лучше.
Справедливо б - пропорційно зряплатам - дипутатам побільше, олігархам - з відкатом, а вже пенсіоерам - те що лишилось, усім по крихті.