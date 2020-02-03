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 Общество, Фоторепортаж
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 Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский суд сегодня снова попытается рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. В прошлый раз рассмотрение перенесли для изучения новых материалов и для вызова свидетелей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

16:08 По словам адвоката Тараса Беспалого, то, что Юлия Кузьменко находилась дома, подтверждается как месторасположением ее телефона, так и перепиской в фейсбуке, и показаниями свидетелей.

Напоминает адвокат и о том, что с Яной Дугарь Юлия Кузьменко познакомилась только в конце 2019 года, и о том, что обвинение не может основываться на предположениях.

15:50 Адвокат Юлии Кузьменко цитирует, что означает юридический термин "обоснованное подозрение" и подчеркивает, что единственный аргумент обвинения против Юлии Кузьменко - так называемая экспертиза походки. Эксперт, согласно закону про судебную экспертизу, это человек, имеющий соответствующее образование, квалификационный уровень не ниже специалиста, прошедший необходимую подготовку и аттестацию в Украине, говорит он, добавляя ,что эксперт в деле Шеремета Бирч в Украине не аккредитован.

Защита: Кроме того, криминалистический анализ походки обеспечивает "условно-достаточные" доказательства. Анализ походки - это лишь вспомогательный способ опознания подозреваемых, о чем говорится в изданном в Великобритании пособии для судей, на которое ссылается и сам Бирч.

Также адвокат говорит об алиби Кузьменко.

15:42 Судью просят присоединить к материалам дела график операций Юлии Кузьменко, а также адвокат хочет допросить ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко как свидетеля ее алиби.

Ранее бывшего мужа хирурга уже допрашивал аппеляционный суд.

15:36 На заседание доставили подозреваемую, на месте и сторона обвинения, и защитники Юлии Кузьменко. Люди на улице скандируют "Прокурорам ганьба!", и это прекрасно слышно в зале. Адвокат просит, чтобы Кузьменко разрешили сидеть рядом с ним. Прокурор не против - потому что в прошлый раз она " вела себя подобающим образом", находясь вне "аквариума". Конвой не против, и судья разрешает вывести Юлию в зал.

Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко 01

15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".

В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.

На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.

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Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко 10

Фото, видео - Олег Богачук

Ранее Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173435
 
 
 Топ комментарии
 
Що цікаво, інший вірменин, Нігоян, виріс у не менш ватному Днєпрадзєржинскє, але декламував Шевченка й загинув одним з перших. Все ж таки справа не в місці народження й не в етнічності. Просто людина або гівно або ні.
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желаю тебе попасть в наш суд в качестве обвиняемого. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 3574 и пох - есть у тебя алиби, или нет.
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Почему? Человек, только не украинец, ничего украинского в нем нет, сам он армянин, вырос в ватном Харькове, поэтому для него ватная Малороссия ближе чем украинская Украина. А самое главное для него - это политическое влияние и бабки, ради которых он готов на союзы с кем угодно
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Почему? Человек, только не украинец, ничего украинского в нем нет, сам он армянин, вырос в ватном Харькове, поэтому для него ватная Малороссия ближе чем украинская Украина. А самое главное для него - это политическое влияние и бабки, ради которых он готов на союзы с кем угодно
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Що цікаво, інший вірменин, Нігоян, виріс у не менш ватному Днєпрадзєржинскє, але декламував Шевченка й загинув одним з перших. Все ж таки справа не в місці народження й не в етнічності. Просто людина або гівно або ні.
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Аваков армянин который не знает родного языка. Аваков министр внутренних дел, но не владеет государственным языком.
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Отчего Кузьменко так боится Суда? Совесть не чиста?
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желаю тебе попасть в наш суд в качестве обвиняемого. и пох - есть у тебя алиби, или нет.
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Уточню - "подозреваемого".
Обвинить может суд при наличии доказательств.
Так что, не гони ... лошадей.
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Юлия сидит уже почти два месяца без доказательств вообще.
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Это - ключевой вопрос!
Какая-то странная упертость...
Уже бы давно были бы на свободе, если, конечно, им скрывать нечего.
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А ти уяви, що тебе з кожного допиту заносять до камери в крові в непритомному стані. І ти сидиш в страшному приміщенні, стогнучи від болю в усьому тілі - від зламаних пальців до відбитих нирок та розпухлого носу.

І чекаєш на наступний допит, де катуватимуть ще жорсткіше.
Уявив? І це ще добре, якщо не закинуть на прес-хату, де зсучені зеки взагалі калічитимуть в режимі 24 години на добу, причому жорсткіше, ніж слідак та менти. Бо справа гучна, тому й тортури ексклюзивної жорстокості, бо треба вибити зізнання в будь-яку ціну - Портнов наказав.

Ось тоді й напишеш, як воно під слідством.
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Відправтесь у сізо хоч на тиждень,потім поговоримо,пачему решили што их пытают.
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Тортури можуть відбуватись у різний спосіб. Наприклад психологічні. Якась сокамерниця створює нестерпні умови, що для звичайної, не загартованої людини будуть такими саме тортурами. Тілесних ушкоджень нема, а психічний стан людини на межі зриву.
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Та навіть камера на 6 місць, у якій сидять 30 співкамерниць - вже тортури. Додамо сюди стан приміщення, в якому брудніше та смердючіше, аніж у безплатній привокзальній писюганщині.
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Для цього достатньо співставити емпіричні факти про тортури під час слідства в Україні. І взяти до уваги, що справа резонансна і владі потрібне звинувачення, бо інакше ВЕЛИКИЙ зашквар. Ви думаєте, слідаки та менти ведуть слідство з дотриманням цивілізованих норм? Та вони кишки дертимуть з підозрюваних, щоб крізь біль та кров вирвати зізнання. Не виключено, що після цього навіть вб'ють їх (під виглядом самогубства чи спроби до втечі) - і тут же опублікують зізнання. "Вот, мол, признались - и Кузьменко совесть замучила, шо аж повесилась, а Антоненко бежать хотел, пришлось застрелить" (73% зхавають).

Плюс до справи долучився Пор(т)нов. Щоб ви розуміли, це відморозок, про яких кажуть "ні гори ні низу". Він і сам може долучитися до катувань - і робити це з особливою жорстокістю.
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Симпатичная... Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 224
А застежка на пальто мужская... Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 2807
Суровые все такие...
Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 7178
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Не устаю удивляться. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 4316
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Да мы видим, неустанный Вы не наш, все Ваши ВОСЕМЬ комментариев только на этой странице. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 6283
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це ж зелена дрисня за наш з вами рахунок над цими людьми знущається
а потім вони ще подадуть до ЄСПЛ (і правильно зроблять) і з бюджету отримають компенсацію
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Можливо, тому й бояться їх звільняти. Бо якщо зараз вони медично засвідчать характерні травми, що є наслідками застосування тортур під час допитів (від забоїв та гематом до переламів та пошкодження органів) - це як мінімум великі неприємності з ЄСПЧ. Хоча тут може трапитися "Врадіївка на стероїдах" (із можливістю ескалації в Майдан).
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Читай и смотри 5-ый! Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 1876
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"Довбуш"... Корреспондентка жжет! Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 3273
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боты так отбеливают обвиняемых и их кураторов из сбу, что всё ясно.
не останавливайтесь.
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"Короче, надо поднимать - я не знаю - этих самых, активистов, блин, ветеранов, чтоб они там…", - заявил сотрудник СБУ.
Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.
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Волю жертвам мусорів Антоненко і Кузьменко!!!!!!! Авакова у відставку!!!!!!!
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Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
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Иванушка признаться что голосовал за Клоуна это как признаться что спал с козой!?
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Тобі особисто казав, за російських шпигунів Янека, Пєцю і Зєлю я не голосував. Я за Юлю голосував.
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2,5 роки за 20 років. Але у 2009му українці жили вп'ятеро краще, ніж зараз.
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