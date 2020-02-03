 Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
16:08 По словам адвоката Тараса Беспалого, то, что Юлия Кузьменко находилась дома, подтверждается как месторасположением ее телефона, так и перепиской в фейсбуке, и показаниями свидетелей.
Напоминает адвокат и о том, что с Яной Дугарь Юлия Кузьменко познакомилась только в конце 2019 года, и о том, что обвинение не может основываться на предположениях.
15:50 Адвокат Юлии Кузьменко цитирует, что означает юридический термин "обоснованное подозрение" и подчеркивает, что единственный аргумент обвинения против Юлии Кузьменко - так называемая экспертиза походки. Эксперт, согласно закону про судебную экспертизу, это человек, имеющий соответствующее образование, квалификационный уровень не ниже специалиста, прошедший необходимую подготовку и аттестацию в Украине, говорит он, добавляя ,что эксперт в деле Шеремета Бирч в Украине не аккредитован.
Защита: Кроме того, криминалистический анализ походки обеспечивает "условно-достаточные" доказательства. Анализ походки - это лишь вспомогательный способ опознания подозреваемых, о чем говорится в изданном в Великобритании пособии для судей, на которое ссылается и сам Бирч.
Также адвокат говорит об алиби Кузьменко.
15:42 Судью просят присоединить к материалам дела график операций Юлии Кузьменко, а также адвокат хочет допросить ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко как свидетеля ее алиби.
Ранее бывшего мужа хирурга уже допрашивал аппеляционный суд.
15:36 На заседание доставили подозреваемую, на месте и сторона обвинения, и защитники Юлии Кузьменко. Люди на улице скандируют "Прокурорам ганьба!", и это прекрасно слышно в зале. Адвокат просит, чтобы Кузьменко разрешили сидеть рядом с ним. Прокурор не против - потому что в прошлый раз она " вела себя подобающим образом", находясь вне "аквариума". Конвой не против, и судья разрешает вывести Юлию в зал.
15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".
В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.
На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.
Фото, видео - Олег Богачук
Ранее Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Обвинить может суд при наличии доказательств.
Так что, не гони ... лошадей.
Какая-то странная упертость...
Уже бы давно были бы на свободе, если, конечно, им скрывать нечего.
І чекаєш на наступний допит, де катуватимуть ще жорсткіше.
Уявив? І це ще добре, якщо не закинуть на прес-хату, де зсучені зеки взагалі калічитимуть в режимі 24 години на добу, причому жорсткіше, ніж слідак та менти. Бо справа гучна, тому й тортури ексклюзивної жорстокості, бо треба вибити зізнання в будь-яку ціну - Портнов наказав.
Ось тоді й напишеш, як воно під слідством.
Плюс до справи долучився Пор(т)нов. Щоб ви розуміли, це відморозок, про яких кажуть "ні гори ні низу". Він і сам може долучитися до катувань - і робити це з особливою жорстокістю.
А застежка на пальто мужская...
Суровые все такие...
а потім вони ще подадуть до ЄСПЛ (і правильно зроблять) і з бюджету отримають компенсацію
Нацполици сообщили, что в зале суда якобы заблокировали судей и взяли их в плен
не останавливайтесь.
Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.