 Минэкономики пока что разделять не будут, продолжаются консультации, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации", - сказал Гончарук.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что сельское хозяйство можно вывести в отдельное министерство после завершения земельной реформы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уряд зайнятий своїми проблемами, а люди думають про виживання.
министерство молодежи пожно подразделить на несколько министерств по возрастному цензу молодежи, а министерство спорта по уровням ну как в футболе - 2я лига, 1я, высшая - работы непочатый край...
и сделать один офис премьер министра