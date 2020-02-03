EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  703  7
Все про:Гончарук_Алексей (625) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (11)

 Минэкономики пока что разделять не будут, продолжаются консультации, - Гончарук

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, по этому вопросу продолжаются консультации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что сельское хозяйство можно вывести в отдельное министерство после завершения земельной реформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Выглядит очень хорошо": Милованов разбавил "зраду" в экономике позитивными фактами

Источник: https://censor.net.ua/n3173427
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Консультации профана с дебилом, в присутствии человека с пустой головой? (это не моя характеристика, это они сами, друг о друге)
 показать весь комментарий
 
 
Минэкономики пока что разделять не будут, продолжаются консультации, - Гончарук
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уряд зайнятий своїми проблемами, а люди думають про виживання.
 показать весь комментарий
 
 
что реально сделано для улучшения жизни,в экономике,в борьбе с коррупцией(бюджет уже недополучил 9 миллиардов)для возврата оккупированных территорий,Крыма!?бл все какаято возня,что то реформируют реформируют,продают,бл а людям собак советуют продовать!слова,слова,слова
 показать весь комментарий
 
 
та разделяйте, а министерство культуры, молодежи и спорта потом разделить на министерство культуры, министерство молодежи и министерство спорта.
министерство молодежи пожно подразделить на несколько министерств по возрастному цензу молодежи, а министерство спорта по уровням ну как в футболе - 2я лига, 1я, высшая - работы непочатый край...
 показать весь комментарий
 
 
правильно! )))) столько хлопот...столько дел...а тут еще этот нарид...))))
 показать весь комментарий
 
 
убрать все министерства к .... собачьим
и сделать один офис премьер министра
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх