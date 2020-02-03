 "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания. - Ред.)" и принимать эффективные меры.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.