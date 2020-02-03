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 "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания. - Ред.)" и принимать эффективные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173424
 
 
 Топ комментарии
 
Дело даже не в преЗЕденте, а полном непонимании реальной опасности для страны и людей чиновниками, которые за это отвечают, хотя что можно ожидать от юристки, возглавляющей МОЗ.... "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 2919
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Эфективные меры это: затариться продуктами питания, ружьем и патронами, спичками и солью и питьевой водой "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 4469
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Львовский метрополитен


Бизнес на крови. Советник Зеленского, так называемый "доктор" Комаровский, собрался в тур по стране-агрессору. Этого г-на срочно нужно отправить на принудительную экскурсию в киевский военный госпиталь. Взять за ноздри и провести по всем палатам хирургического отделения


"Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 8625

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Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво а маски N95 ще можно в Украіні купити ??
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Можно, но в виде Изделия № 2. В одном б-у экземпляре размера XXS- на Банковой. "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 3500
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Можно. Но в 10 раз дороже. Около 200 гривен штука, ищи на prom.ua
Будут ещё дороже или вообще не будет.
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Все что могут помочь сделать маски - это снизить риск заражения вирусом через «всплеск» от чихания или кашля и обеспечить некоторую защиту от передачи инфекции из рук в рот. Хотя большинство людей хоть и носят маску, но все-равно суют под нее руку, чтобы потереть лицо/почесать нос и т.п. Плюс практические все забывают, что маску/повязку необходимо менять как можно чаще, максимум - через три часа, в противном случае она сама становится источником инфекции.
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Маска потрібна лише для носіїв інфекції , щоб вони її не розносили .
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Я в суботу бачив у шоппінг центрум пару азіятів ( не знаю якоі раси) то вони були у масках , не думаю що вони носіі , бо сиділи б в ізоляторі
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Тому одноразові рукавички тут будуть в нагоді
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Эфективные меры это: затариться продуктами питания, ружьем и патронами, спичками и солью и питьевой водой "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 4469
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Жалко зельонкин не приехал их встречать. Почему-то трупы из Ирана и освобожденных моряков он встречать поехал, а тут зассал...
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Дело даже не в преЗЕденте, а полном непонимании реальной опасности для страны и людей чиновниками, которые за это отвечают, хотя что можно ожидать от юристки, возглавляющей МОЗ....
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а предворные зебобики наверное думают, что в случае пандемии их это не коснется)))
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Парубий напоследок сказал:

"Буде весело !"
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"Доктор права" це вам не "Доктор смерть" . Зєлєбєні "навалнє" .
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І, головне, не переплутати носіїв вірусу з колекторами облгазу, що прийшли відбирати собаку
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Видно у того мудака-депутата не было в детсвте собаки. И он не понимает, что такое потерять друга. Жлоб и чьмо, впрочем как и все слуги...
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Блин, не дай Бог, но чисто гипотетически: что начнется, если он в Африку проникнет?
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переживаешь за нигеров племени тумба-юмба? "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 8861
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Эти нигеры расползаются по миру похлеще китайцев, даже вплавь. И там будет не пару тысяч зараженных, а десятки миллионов.
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Мы наверно про разных ниггеров сейчас говорим. Если ты про Марокко, Египет и там рядом, то там медицына есть. Я бы больше сирийцев боялся, которые из-за пуйла беженцами ломятся в Европу. А те ниггеры про которых подумал я, то они просто вымрут: Чад, Когно, Нигер и тд. Там племена всякие и тд.
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Северная Африка по уровню жизни во второй сотне государств, Египет и Марокко так вообще... Так что уровень медицины почти как у нигеров. И кто вам сказал, что жители Чада, Конго или Нигера не бегут на другие континенты? Да когда там будет эпидемия, они еще быстрее побегут: в контейнерах и трюмах...
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Да они и на самолете могут прилететь. В инкубационный период их никто и не задержит в аэропорту.
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Да не суть. В городах Европы представители негроидной расы в подавляющем большинстве явно не из вышеупомянутой арабской Африки.
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Та там буде масакра.. Залишеться тільки пустеля
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Тогда придется обтягивать континент колючей проволокой. Если у нас медицина "неплохая", как выразился чиновник ВОЗ, то там ее почти нет.
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"Пока бояться нечего"(с), - "потом" бояться будет уже поздно. мудрый ВОЗ.
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В тебе немає душі таке постити в розпал робочого дня
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Львовский метрополитен


Бизнес на крови. Советник Зеленского, так называемый "доктор" Комаровский, собрался в тур по стране-агрессору. Этого г-на срочно нужно отправить на принудительную экскурсию в киевский военный госпиталь. Взять за ноздри и провести по всем палатам хирургического отделения


"Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 8625

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Був не так давно у Шустера. Такий собі Всезнайка.
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А зачем нам советы Комаровского? У нас градусником коронавирус лечат.
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я тоже "прочитал". судя по количеству крестиков, там предлагают переодеться во всё чистое и медленно, не создавая паники, ползти на кладбище.
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Как сказал, выпавший с 100-ого этажа пролетая мимо 50 ого : - "Пока все идет хорошо"
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Ахах. Пусть глава ВОЗ расскажет почему внезапно умер предыдущий глава ВОЗ 10 дней назад. Как раз в начале эпидемии. Мужику было 50 лет, вроде ничем не болел. И причины смерти засекречены.
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от паники умер. потому и совет такой.
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Ліки від коронавірусу вже є, але вчені тупо не можуть їх відкрити
"Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів - Цензор.НЕТ 980
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Та де, це мазь від геморою. Не віриш? Спробуй! Тільки потім не дякуй і мене не шукай
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Я і є той самий вчений, що відкрити не може "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів - Цензор.НЕТ 6084
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а навіщо тобі зірочка? Включи баба Юлю і заряджай воду перед екраном.
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Слово "Юля" заборонено на цьому сайті. Зараз в бан підеш
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Юля це не слово і навіть не ім'я... Це - ДІАГНОЗ!
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У 2009му за цього "діагнозу" українці жили вп'ятеро краще. Потім ти противсіх привів Янека і почалась дупа. Це ти винуватий у всьому, що в країні коїться зараз
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Я зараз живу у десять разів лібше, ніж у 2009. Навіть краще, ніж у 2008 до кризи, хоча то була заслуга Ющенка, а не Юлі
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вінуса ще нема, то дійсно, чого панікувати..
от коли він з'явиться, тоді вже да..
треба зробити все можливе, щоб до нас не потрапило.
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