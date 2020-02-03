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 В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Двум пассажирам, прибывшим из Китая в Украину, установили предварительный диагноз ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве для проверки на коронавирус 2019-nCoV.

Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"1 февраля в аэропорту Борисполь обратилось двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

"По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", – отметили в пресс-службе.

В Минздраве заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3173423
 
 
 Топ комментарии
 
було б дивно, щоб інакше, привезли два літака з Китаю і без будь якого карантину розпустили!
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У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173423 -- о дибіли! Так у вас же не має діагностичних наборів, сьогодні ж оте на самокаті казало - наші науковці почнуть розробляти ! прийшла жопа, точніше прилетіла.
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Штамм из уханя наши врачи определять не умеют, тестов нет и не будет. Так что сколько б людей от него не скончалось, узеленские скажут, что вирус у нас лабораторно не подтвержден. И даже не соврут - не проверяешь, значит подтверждений нет.
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Аж 73% інфікованих, то навіть не пандемія
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У нас вже 10 піплз інфікованих , вчора 2 особи прієднались до компаніі..
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От жарти жартома але у Європі чомусь ще ніхто не помер від цієй холери
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чего-то мне кажется...что не признаются...
списать на ОРВИ и его осложнения можно все... .даже...(не дай Бог)...
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Недарма китайці спалюють трупи. Щось знають, але мовчать.
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Китайці знають про те що в Ухані є Інститут вірусології з лабораторією по роботі з коронавірусом . Деякий час тому американці попереджували Китай що такий заклад не варто розміщувати посеред 11 мільйонного міста . Але " Кожен собі яму риє сам " .
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В Украине традиция все непонятное записывать в OРВИ. В том числе, коронавирусы. А штамм из уханя наши врачи определять вообще не умеют, тестов нет и не будет. Так что сколько бы людей у нас не умерло, Гончарук тебе скажет, что вирус лабораторно не подтвержден. Ну еще бы.
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я о том же!!! именно так как Вы сказали!!! все спишут на осложнения после ОРВИ или даже гриппа или обострение других хронических заболеваний...
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на всяк случай переместите их ближе к крематорию....
в Китае так и делают..., а есть уже случаи что сжигают тела вместе с домами...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1224127932785885184
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було б дивно, щоб інакше, привезли два літака з Китаю і без будь якого карантину розпустили!
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А зараз ми вам намажемо коронавірус на хліб! (с) Г+Г
У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1249
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хоть бы... всех прибывающих из Китая.... хлоркой обсыпали...
я понимаю что не поможет.....а вдруг? )))))
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Вот шо-шо, а украинцев коронавирус не возьмет. Ведь 73 % нассали в глаза, а в моче содержится аммиак, а аммиаком можно проводить дезинфекцию У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6355
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Бодя прибув з Китаю і відразу поїхав в Одесу
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одна надежда, что зараза к заразе не липнет...
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Всі коломойські канали верещали про "Доктора-смерть" , а зєлєбєніна "Доктор - юрист" відпустила пасажирів двох рейсів з Китаю по домівках без карантину в 14 діб. Поміряли їм медики температуру , поставили галочку і везіть вірус по Україні , через два тижні буде ясно . Юриспруденція в медицині це ноу - хау і сильний хід зєлєбєнів .
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Предварительный ОРВИ а окончательный как сделают если тестов нет?..страна не пуганых дебилов
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Не хвилюйтеся. У нас коронавірусу не буде.
Помиратимуть від ГРВІ.
І взагалі, гроші ******* тишу.
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У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173423 -- о дибіли! Так у вас же не має діагностичних наборів, сьогодні ж оте на самокаті казало - наші науковці почнуть розробляти ! прийшла жопа, точніше прилетіла.
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За словами нач. лаб. Ю. Жігарєва лікаря-інфекціоніста "Центру громадського здоров'я" саме цей коронавірус є дуже цікавим :
1 . Вражає переважно китайців як вілюйський менінгіт вражає лише якутів .
2. Більше ніж на 50% вражає чоловіків , на одну хвору жінку припадає двоє хворих серед чоловіків.
3. Основним контингентом хворих є люди яким за 50 .
4. Обоє перших померлих були чоловіки які палили .
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5. Все кто едят огурцы - рано или поздно умирают.
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Може бути коли огірки запити молоком . Спробуй .
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ИМХО фигня это всё. Во время выброса реальной боевой сибирской язвы под Челябинском умирали ТОЛЬКО мужики 18-60. Причём умирали очень быстро. Несколько дней и гора трупов. Так что этот вирус не подходит под оружие ни по каким параметрам.
Боевой вирус должен убивать быстро, не иметь длительного скрытого периода, быть максимально заразным но не живучим. Потому, что обработанные территории ещё надо захватывать и удерживать. А какой смысл делать вирус, который убивает долго и имеет все шансы просочиться в твою собственную страну. А уж захватывать те территории вообще стрёмно шо капец (гуглите как англичане захватывали ослабленную чумой Шотландию и шо с того вышло).
Ну и "поражает китайцев" - особенно насмешило. Если в той провинции 99,9(9) - китайцы, то кого ему поражать?
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нужно смотреть на это более позитивно - наконец то китайские товарищи передали нам биологическое оружие массового поражения в качестве реальной военной помощи. скоро куча кротов, ватников и колаборантов отправятся на историческую родину, так как известно, что помирать эффективнее и лучше всего получается именно там. получится намного лучше чем солдаты нато.
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"Говорят, умней они...Но что слышим от любова?«Жомини да Жомини!»А об водке ни полслова".
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"В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции"

КАК минздох может делать такие завление если в Украине ещё нет ни одной тест системы на этот короновирус? Метод тыка ненадёжен.
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Но ведь не соврали же . Нет лабораторий - нет подтверждения. Запишем ОРВИ
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