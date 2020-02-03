 В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"1 февраля в аэропорту Борисполь обратилось двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.
"По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", – отметили в пресс-службе.
В Минздраве заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
списать на ОРВИ и его осложнения можно все... .даже...(не дай Бог)...
в Китае так и делают..., а есть уже случаи что сжигают тела вместе с домами...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1224127932785885184
коронавірус сам тебе знайде
я понимаю что не поможет.....а вдруг? )))))
Помиратимуть від ГРВІ.
І взагалі, гроші ******* тишу.
1 . Вражає переважно китайців як вілюйський менінгіт вражає лише якутів .
2. Більше ніж на 50% вражає чоловіків , на одну хвору жінку припадає двоє хворих серед чоловіків.
3. Основним контингентом хворих є люди яким за 50 .
4. Обоє перших померлих були чоловіки які палили .
Боевой вирус должен убивать быстро, не иметь длительного скрытого периода, быть максимально заразным но не живучим. Потому, что обработанные территории ещё надо захватывать и удерживать. А какой смысл делать вирус, который убивает долго и имеет все шансы просочиться в твою собственную страну. А уж захватывать те территории вообще стрёмно шо капец (гуглите как англичане захватывали ослабленную чумой Шотландию и шо с того вышло).
Ну и "поражает китайцев" - особенно насмешило. Если в той провинции 99,9(9) - китайцы, то кого ему поражать?
КАК минздох может делать такие завление если в Украине ещё нет ни одной тест системы на этот короновирус? Метод тыка ненадёжен.