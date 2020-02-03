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Все про:Филарет (498) Томос (243) Епифаний (239) ПЦУ (537)

 ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявляет, что церковь призывает почетного патриарха Украинской православной церкви Филарета к примирению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Прошлый и этот год действительно является историческим для нашей помесной православной церкви. Все то, что сегодня мы празднуем, мы получили благодаря нашему единству. Это единство мы не просто задекларировали 15 декабря 2018 года тут в стенах Софии Киевской - это единство дало возможность нам получить исторический документ Томос, в котором четко прописано, что с этого времени мы являемся автокефальной независимой помесной Украинской православной церковью", - сказал Епифаний.

В то же время, он подчеркнул, что прошлый год был тяжелым, и Церковь прошла много испытаний и вызовов как внутреннего, так и внешнего характеров.

Также Епифаний выразил сожаление в отношении заявлений Филарета, которые он делает после получения Томоса, так как они идут в разрез мнению архиереев и духовенства церкви.

"Мы просили почетного патриарха Филарета, обращались к нему и сейчас также его призываем к примирению и к дальнейшему участию в строительстве нашей Украинской православной церкви", - заявил митрополит.

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не обращает внимания на "те антиканонические заявления и никчемные действия", которые совершает Филарет.

"То, что он делает, не имеет будущего", - добавил он.

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Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП. Позже он пояснил, что отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом, выданным для других стран. "Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом Томосе… Деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", – сказал Филарет.

Источник: https://censor.net.ua/n3173421
 
 
 Топ комментарии
 
Беда, стар он, выжил из ума...
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Томос на хлеб не намажешь!!! А если продать собаку, то можнга заплатить за газ ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8952
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Томос..он на века!
А закончатся собаки? Будем продавать малоросов и ватников!)))
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Томос на хлеб не намажешь!!! А если продать собаку, то можнга заплатить за газ ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8952
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Томос..он на века!
А закончатся собаки? Будем продавать малоросов и ватников!)))
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елітний пес і його вірні песики у власноруч збудованій будці - запорука олати газу. )
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...правильно Епифан поступает... нельзя старость, да глубокую такую, да не уважать, пусть живет еще долго дед - Филарет, он реально многое сделал, чтобы ПЦУ возродилась....а Митрополита с Днюхой и Многая Лета.. ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний - Цензор.НЕТ 3179..
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Не является ли это принуждением верить "правильно"?
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Церковь это четко организованная веками система...
Томос это лицензия на причастность к этой структуре...
Проведение обрядов без Томоса...это ересь и колдовство!)))
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Геракл Платонович
А шо это за секта такая УПЦ КП?
сколько в ней приходов?
Сколько верян?

Или дедушка со своим дячком решили от себя поздравить Епифания?)))
03.02.2020 14:13
Пристегнул ваши измышления для полного понимания форумчанами вашего отношения к вере. Для вас прихожане УПЦ КП - холопы и крепостные, которых одним росерком пера, печатью на бумажке можно передать другому барину. Это около 7000000 украинцев, около 3000 приходов.
Напомню - Филарет горячо поддержал народно- освободительное движение украинцев против российской агрессии. В храмах УПЦ КП отпевали погибших патриотов. А тут раз - Томос, и усопшие в вашей трактовке лохи и сектанты...
Ну и наконец - что же вы с РПЦ такой фокус, как с УПЦ КП не провернули? Кишка тонка?!
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Кстати - чуть выше на ленте висит новость о судебных тяжбах РПЦ по каждому из перешедших приходов. Тут порохнявые усрались.
Так верните и украинцам(каждому приходу УПЦ КП) право выбора - нет, для холопов выбрали рейдерский захват.
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Для тех кто путает грешноее с праведным:
У украинцев уже есть право выбора прихода.
Громады подавляющим большинством решают перейти в ПЦУ. Вот только московские попы упираются, лишая их этого права. Поэтому это иногда выглядит как рейдерский захват
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В узком семейном соевом кругу эти сказки рассказывай - УПЦ КП захватили агульно. Только с помощью россписи Филарета. Никакого права выбора у приходов не было. А не получись "окучить" Филарета - никакого Томаса и не было бы.
Ты мне еще скажи, что Порошенко богообразными целями руководствовался - посмеюсь.
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УПЦ КП это лишь переходная форма на пути к полноценной украинской церкви. Подавляющее большинство это прекрасно понимает, кроме ботов и параноиков конечно. Много ты видел требующих вернуть им храм обратно в КП?
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Призывать глупо и смешно... Филарет глух и не услышит.... нужно лишить его Владимирского собора и резиденции на Владимирской... тогда к нему слух возвратится.
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"Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ)..."
Уже и УПЦ?
С каких это пор он стал Предстоятелем и УПЦ?
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"антиканонические заявления" ??
У Филарета?? ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний - Цензор.НЕТ 3392
Именно в этом его обвиняла РПЦ !
К стати, о Каноне. Когда пошлем к ... Никоновский, по которому обустроены церкви доставшиеся от РПЦ?
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До цього часу одна людина, яка займає викоку посаду в країні, не вибачилася за те, що Томос назвала термосом. Невже думає, що ми це забули?
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