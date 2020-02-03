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 Политика Украины
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Все про:ВР (24332) депутат (2831) Разумков Дмитрий (375)

 Рада завтра рассмотрит сокращение количества нардепов, - Разумков

Верховная Рада намерена 4 февраля второй раз рассмотреть в 1-м чтении законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он.

Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект запланирован к рассмотрению 4 февраля.

Разумков также отметил, что ВР разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов. Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля.

Читайте также: На следующей неделе депутаты займутся уменьшением конституционного состава ВР и переходом к пропорциональным выборам

Напомним, первое голосование относительно сокращения депутатов в ВР состоялось 3 сентября. За это проголосовали 258 депутатов. В рамках процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.

Источник: https://censor.net.ua/n3173419
 
 
 Топ комментарии
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Ой лол, врядли Бенины слуги захотят быть ближе к зебилам.
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Человек, сказавший: "Я - дурак", на самом деле,- далеко не дурак...
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чем меньше баранов, тем проще за ними следить... Рада завтра рассмотрит сокращение количества нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 5409
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.. интересно посмотреть как как зажопники галаснут.... ...
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давайте - убирайте их кардинально и радикально...
малоросне ВР нахрен не нужно....
Представительский орган власти, энто пережиток старого режима...

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а что случилось? на прокорм олухов денег не хватает? надо попродавать депутатских собачек
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Краще б продати самих депутатів.Всіх.У Північну Корею.
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из экономии. нам не нужно столько депутатов. Вообще, у меня есть сомнение в том, что они вообще нужны.
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Скорочувати треба, а починати із СН.
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Можна зменшити в два рази свинар стефанчука та юзіка Рада завтра рассмотрит сокращение количества нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3829
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а чего не начали с малого - разобраться с финансовыми вопросами
премии-доплаты-бонусы и фокусы систематизировать и не просто получать - а получать за работу...не сидеть и кнопку жать, тупо глядя в гаджет, а участвовать - предлагать- обсуждать...
сократить число обслуги-холуев-помощников...нехай своей извилиной шевелит...а не может идет с пляжу...
и потом...у государственных чиновников рабочий день длится 8 часов 5 дней в неделю круглый год с отпуском 2 -3 недели а не со вторника по утро пятницы и три раза в год каникулы...с какого такого сякого???
ибо то что там есть сейчас (да и было до этого)))...так хватит и 10 обезъян нажимать кнопки...
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А что, референдум по этому вопросу уже провели? Когда?
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сокращать надо
через повешание
пулю на этих мразей жаль тратить
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А можно сокращать с помощью... РАССТРЕЛА?!

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В парламентско-президентской республике, которая граничит с мордором, уменьшение колличества депутатов может привести к тому, что кацапам было проще скупать голоса в ВР, а в будущем перейти от парламентской к президентской форме правления "сильной руки голобородька". В случае с Украиной лучшим вариантом будет переход на двух палатный парламент,как в странах Европы, а не уменьшение кол-ва депутатов, которая приведет к усилению президентской вертикали.
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чем сложнее управление страной, тем государство устойчивее...
простота (сокращение депутатов или самоуправления) делает страну менее устойчивой к внутренним и внешним угрозам....
НО...
но простому нариду хочется крови и простоты...
он туп в большинстве своем этот простой нарид... Рада завтра розгляне скорочення кількості нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8041
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но верит тем, кто ему вкрадчиво нашёптывает, что он мудр...
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ага..., а потом именем того же народа этот народ будут ставить к стенке тысячами и гнать на лесоповалы...
За криками о народовластии ВСЕГДА приходят кровь, нищета и выбитые мозги на асфальте...
Поэтому всегда только ВЫБОРНЫЕ органы власти, и никогда самодержавие или прямое народовластие...
Сократить депутатов..., убить самоуправление, построить вертикаль... - то что строят сейчас нью-зе-большевики...
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жизнь дала трещину - денег остался последний мешок... наверное на всех уже не хватает...
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А не проголосовать ли в Раде за установление депутатам минимальной заработной платы, которую они установили в Украине? Будто бы все на месте, а экономия бюджета составит миллиарды! Ведь где гарантия, что этим 300 членам потом не поднимут зарплату в 100 раз?
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А ка4кая разница то? Всеравно СН в следующий парламент не попадает!
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це якщо в Україні ще буде парламент! на що я маю великі сумніви
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Украина будет. Вот в каких границах непонятно. Европе выгоден барьер перед русской чумой!
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якщо б Україна була справді потрібна Європі то Макарон не загравав би з ****** , як школяр з однокласницею ,північні потоки не будувались ,санкції були набагато дієвійши , рф не повернули в ПАРЄ,ОБСЄ фіксувало всі обстріли , а не переписувало номера зброї ЗСУ... я можу продовжувати цей список ще довго
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зРада завтра рассмотрит сокращение количества нардепов, - Разумков...

Из это состава можно оставить 1. вариант выйти на 250 депутатов дармоедов и всех из фракции замаскированной под якобы " слуг народа" но продажных кремлёвских прихвостней ЗЕбилов - капитулянтов. Или 2.вариант те же проклятые ЗЕбилы плюс ещё и 50 лютых врагов Украины продажных кремлёвских холуёв из своры сбежавшего ЗЭКА бандитов экс рыгоАналов замаскировавшихся под жыття сепаратистов жопозицию. Тогда будет 300 депутатов из врагов Украины но уже точно не будет европейской суверенной Украинской державы.
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Ой навряд лі ...Хто захоче (навіть у майбутньому ) відійти від *корита * !
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