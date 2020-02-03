 Рада завтра рассмотрит сокращение количества нардепов, - Разумков

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он.
Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект запланирован к рассмотрению 4 февраля.
Разумков также отметил, что ВР разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов. Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля.
Напомним, первое голосование относительно сокращения депутатов в ВР состоялось 3 сентября. За это проголосовали 258 депутатов. В рамках процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.
малоросне ВР нахрен не нужно....
Представительский орган власти, энто пережиток старого режима...
свинарстефанчука та юзіка
премии-доплаты-бонусы и фокусы систематизировать и не просто получать - а получать за работу...не сидеть и кнопку жать, тупо глядя в гаджет, а участвовать - предлагать- обсуждать...
сократить число обслуги-холуев-помощников...нехай своей извилиной шевелит...а не может идет с пляжу...
и потом...у государственных чиновников рабочий день длится 8 часов 5 дней в неделю круглый год с отпуском 2 -3 недели а не со вторника по утро пятницы и три раза в год каникулы...с какого такого сякого???
ибо то что там есть сейчас (да и было до этого)))...так хватит и 10 обезъян нажимать кнопки...
Зеленський пояснив свою ідею з референдумом про мир з РФ
Зеленский поддержал проведение референдумов о вступлении в НАТО и Евросоюз
В команде президента Владимира Зеленского считают, что важные для страны решения должны обсуждаться на референдуме. Одним из первых такую идею публично озвучил глава Администрации президента Андрей Богдан в связи с вопросом мирных соглашений с Россией. Но на данный момент такая опция как референдум отсутствует в украинском законодательстве. В то же время можно провести всеукраинский онлайн-опрос. Однако такой механизм не предполагает разделения ответственности, к которому, вероятно, стремятся на Банковой.
через повешание
пулю на этих мразей жаль тратить
простота (сокращение депутатов или самоуправления) делает страну менее устойчивой к внутренним и внешним угрозам....
НО...
но простому нариду хочется крови и простоты...
он туп в большинстве своем этот простой нарид...
За криками о народовластии ВСЕГДА приходят кровь, нищета и выбитые мозги на асфальте...
Поэтому всегда только ВЫБОРНЫЕ органы власти, и никогда самодержавие или прямое народовластие...
Сократить депутатов..., убить самоуправление, построить вертикаль... - то что строят сейчас нью-зе-большевики...
Из это состава можно оставить 1. вариант выйти на 250 депутатов дармоедов и всех из фракции замаскированной под якобы " слуг народа" но продажных кремлёвских прихвостней ЗЕбилов - капитулянтов. Или 2.вариант те же проклятые ЗЕбилы плюс ещё и 50 лютых врагов Украины продажных кремлёвских холуёв из своры сбежавшего ЗЭКА бандитов экс рыгоАналов замаскировавшихся под жыття сепаратистов жопозицию. Тогда будет 300 депутатов из врагов Украины но уже точно не будет европейской суверенной Украинской державы.