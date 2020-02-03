 Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Филарета в Facebook.
"Дорогой Владыка! От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения и первой годовщиной Вашей интронизации! Поздравляя Вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это - тяжелое бремя. Не забывайте об этом.
Желаю Вам идти путем правды и достойно совершать возложенные на Вас обязанности и жертвенно служить Церкви и украинскому народу. Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал Свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", - говорится в поздравлении.
По благословению Святейшего Патриарха Филарета, клирик Владимирского кафедрального собора протоиерей Александр Шмуригин, от имени Предстоятеля Киевского Патриархата, поздравил Блаженнейшего митрополита Епифания, передал письменное приветствие и вручил корзину цветов.
от ПЦУ ушел, а гундяевская не приняла...
Завис...
Надо что то делать...
Дід намагається повернути усе взад.
Год бодаются - существует ли секта Фили аль нет, а теперь оказывается что кто-то врал.
Визжат "бохрассудит", а на деле готовы бороды друг другу отрвать и пнуть в лоно за лишний притон, или килограмм мощей
сам пью, сам гуляю !
https://www.youtube.com/watch?v=4vuoSOy4fxU
сколько в ней приходов?
Сколько верян?
Или дедушка со своим дячком решили от себя поздравить Епифания?)))
Он ведь был главным претендентом на главенство в РПЦ МП ... но его бортонули и поставили Алексия...
Вот он с обиды и создал УПЦ КП...
А сейчас и тут с ПЦУ пролетел мимо корыта...