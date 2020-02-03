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Все про:день рождения (350) Филарет (498) Епифаний (239)

 Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации

3 февраля 2020 Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет поздравил Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего митрополита Епифания с 41-летием со дня рождения и первой годовщиной интронизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Филарета в Facebook.

"Дорогой Владыка! От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения и первой годовщиной Вашей интронизации! Поздравляя Вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это - тяжелое бремя. Не забывайте об этом.

Желаю Вам идти путем правды и достойно совершать возложенные на Вас обязанности и жертвенно служить Церкви и украинскому народу. Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал Свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскола в ПЦУ нет, есть только особое мнение Филарета, - Епифаний

По благословению Святейшего Патриарха Филарета, клирик Владимирского кафедрального собора протоиерей Александр Шмуригин, от имени Предстоятеля Киевского Патриархата, поздравил Блаженнейшего митрополита Епифания, передал письменное приветствие и вручил корзину цветов.

Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173418
 
 
 Топ комментарии
 
Він вітає від Київського патріархата, якого вже не існує.
Дід намагається повернути усе взад.
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Если деду не выделят какой-нибудь трон, он начнет кирюху кгбиста поздравлять. Власть - такая сладкая.
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да зассал он просто...
от ПЦУ ушел, а гундяевская не приняла...
Завис...
Надо что то делать...
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Если деду не выделят какой-нибудь трон, он начнет кирюху кгбиста поздравлять. Власть - такая сладкая.
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да зассал он просто...
от ПЦУ ушел, а гундяевская не приняла...
Завис...
Надо что то делать...
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как говорится, шобы да Бог здоровья, но не забрал мозги при этом! Филарета тоже касается между прочим!!!
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Він вітає від Київського патріархата, якого вже не існує.
Дід намагається повернути усе взад.
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Даже собака знает, что нельзя кусать руку, которая тебя кормит.
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3 февраля 2020 Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет Источник: https://censor.net.ua/n3173418\\\\\\\\\\

Год бодаются - существует ли секта Фили аль нет, а теперь оказывается что кто-то врал.
Визжат "бохрассудит", а на деле готовы бороды друг другу отрвать и пнуть в лоно за лишний притон, или килограмм мощей Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 9141
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От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю

сам пью, сам гуляю ! Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 6632
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Привітання з підтекстом. Якщо його офіційно прийняти, то визнати що існує УПЦ-КП на чолі з Філаретом, насправді яка рік тому саморозпустилася і влилася до ПЦУ.
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Невзоров: «РПЦ не имеет Томоса».
https://www.youtube.com/watch?v=4vuoSOy4fxU
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А шо слышно от бубочки? Молчок по годовщине Томоса, молчок по годовщине интронизации Епифания!!! Для него Томос таки Термос!
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А шо это за секта такая УПЦ КП?
сколько в ней приходов?
Сколько верян?

Или дедушка со своим дячком решили от себя поздравить Епифания?)))
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Киевский патриархат аннулирован. Филарет - частное лицо, немного "тронутый". Не стоит обращать на него внимание.
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Старичек марит властью!
Он ведь был главным претендентом на главенство в РПЦ МП ... но его бортонули и поставили Алексия...
Вот он с обиды и создал УПЦ КП...
А сейчас и тут с ПЦУ пролетел мимо корыта...
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Що, тимчасове послаблення маразму?
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