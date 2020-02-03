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Все про:Зеленский (4465) Герасимов (242) Оман (32) Европейская Солидарность (241)

 Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" призывает Президента Украины Владимира Зеленского признаться, что визит в Оман не был рабочим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евроейской солидарности", об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на согласительном совете.

"Офис Президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество из-за тайного отдыха Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за свой счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", - сказал Герасимов.

Он напомнил, что "Европейская Солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали поездки президента, но официальный ответ до сих пор не получила.

"Призываем президента признаться обществу, что никакого рабочего визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", - добавил нардеп.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173417
 
   
 Топ комментарии
 
ну бьют же по больному, гады)))
Бубочка ж уже в домике, - все все забыли, все харашо - и от опять Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9057
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дятел, вопрос простой, як двері - за чей счёт оно там лазило ?

Если за свой, то почему не подал декларацию в установленный срок.

Если за бюджетный, то где протоколы встреч
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брехати у віччі - також звично.
Зелохторат, щоправда, ще сприймає її, брехню, як божу росу.
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Тю.

1. Подавайте депутатский запрос в ОП.
2. После получения в ответ лжи или не получения вообще ответа подавайте в суд.
3. По итогам пунктов 1 и 2 начинайте процедуру импичмента, перечислив все нарушения конституции СН и Зеленским с мая месяца.

Как ни странно, импичмент сейчас в ВР поддержат все, кроме СН. Да и те посыпятся, как только станет ясно, что им кранты.
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а просто сказать с самого начала - отдыхаю с семьей...и фсе! почти все поймут...
так нет!!! державного деятеля решил покорчить из себя...
сначала на консультацию к каламойше в Буковель...и потом тайно в Оман...и самолеты рашкины караваном туда же...
Оманские чинуши и не поняли, что это официальный визит, даже когда еле уговорили какого-то руководящего дядю в чалме... посидеть для отбрешки под софитами...
вот например, когда лети г-н Эрдоган, за 3 дня утрясли все вопросы в повестке дня...
а когда полетело нашефсё... то начался кар...кордебалет...
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Як це "прізнацца"?
Аби потім Сашко "Мама любіт скорасть" Дубинський реготав з бубочки?
Ні, це неможливо.
Він же не лох Нєлох!

Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7180
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А вообще все все слишком усложняют.

Не надо играть в правовое государство с ублюдками, которые соблюдают только свои права. ЗЕ, его хозяин и их кодла СН должны быть просто уничтожены. Без всяких "но".

Тогда следующего безмозглого популиста на побегушках у олигарха мы увидим очень и очень не скоро.
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А собаки(ПЕСыкы) все гавкают! А какраван идёт....
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Много находил уже, нищеброд сраный?

Собака хоть у тебя есть, чтоб продать?
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Не помню кто ты там адвокат или мусор, ПЕС кораче! Так вот, обращаю твоё внимание, тупорылый, КАРАВАН идёт, не я!
А собаку я на продам, я друзей не продаю!
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Бери выше, нищеброд - я олигарх по сравнению с тобой.

Так шо тебе за дело до каравана, который идет без тебя, мимо тебя и подальше от тебя?
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Ты охлос Порохатый, а какраван.... так без вас точно обойдётся!
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Дырявый люмпен, проголосовавший за коммуналку, назвал охлосом представителя среднего класса, на которого горбатится всю свою жизнь. Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 771
Шутка дня!!!
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Чому українці повинні приєднуватись до якогось какравану? Якщо у ньому такі як ти-спасіба нє нада!
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І відпочивав усією сім'єю за державні кошти.
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Зеленский должен признаться,что он младенцев распинал и епиллептичек насиловал?
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Учитывая состав СН, этим ЗЕлюпа уже никого не удивил бы.
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Зеленский как нашкодивший ребенок - сейчас уже ни за что не признается. Признаваться надо было сразу.
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командіровка то була. Кремль посилав рєЗє!дєнта на встрєчу з куратором
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Ей Богу, как дети! Конечно с рабочим! Не с государственным, но с рабочим. Зёслик работает на Беню, так как же такой визит назвать?
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А если признается, то шо ему будет? В отставку пойдет или импичмент порохоидиотики объявят?
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Все позабыли уже Оман, думайте о двух госпитализованных из Китая, а их еше не один будет.
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От йолпт... А як же рабочяя встрєча з Сурковим, про яку ******* "невтомно натякають" на кожному кроці? Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9751
І як бути з мальдивським вояжем президента-інкогніто - він же каже, що покинув Україну чесно-прозоро-охвіційно, а на Мальдивах кажуть, що ніякого П. Рошенка у них не було.
То де ж він тоді був цілий тиждень? Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7949
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Президентський вояж на Мальдіви не був інкогніто, кацапчєг.
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Порошенко оформив відпустку, оповістив РБ і показав поїздку в декларації. Що з вищесказаного зробив Янелох?
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писком политических лузеров можно пренебречь.
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Тобто, тебе влаштовує ,що твій президент корумпований зрадник?
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у зебиленского зашквар за зашкваром. поэтому оманский зашквар уже забыт добрыми приколистами. Забыты красные труселя во время чумы. Забыты его "янелох", забыто его прошлое, член, фортепьяно... так устроена память. А когда зашквар за зашкваром - процессор просто перегружается. Но я знаю одно: этот дурак с бубенцами - не мой президент. Для меня он - мразь, хамло, чертик из табакерки, кукла-марионетка в потных бениных руках...
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В январе 2020 года поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман не оплачивалась Государственным управлением делами. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Украинской правды".
"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина"", - говорится в документе.
Напомним, что 5 января нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Оман встретился с министром иностранных дел этой страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
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Він вказав витрати на поїздку в декларації?!
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А на моє переконання у нього була зустріч із московітами. ВІ не на користь українців.
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О ссуки как на "відпочинок" стараются слить...

Это называется "измена Родине", "предательство" и т.п. при тайной встрече с врагами...
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