 Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евроейской солидарности", об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на согласительном совете.
"Офис Президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество из-за тайного отдыха Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за свой счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", - сказал Герасимов.
Он напомнил, что "Европейская Солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали поездки президента, но официальный ответ до сих пор не получила.
"Призываем президента признаться обществу, что никакого рабочего визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", - добавил нардеп.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Зелохторат, щоправда, ще сприймає її, брехню, як божу росу.
1. Подавайте депутатский запрос в ОП.
2. После получения в ответ лжи или не получения вообще ответа подавайте в суд.
3. По итогам пунктов 1 и 2 начинайте процедуру импичмента, перечислив все нарушения конституции СН и Зеленским с мая месяца.
Как ни странно, импичмент сейчас в ВР поддержат все, кроме СН. Да и те посыпятся, как только станет ясно, что им кранты.
так нет!!! державного деятеля решил покорчить из себя...
сначала на консультацию к каламойше в Буковель...и потом тайно в Оман...и самолеты рашкины караваном туда же...
Оманские чинуши и не поняли, что это официальный визит, даже когда еле уговорили какого-то руководящего дядю в чалме... посидеть для отбрешки под софитами...
вот например, когда лети г-н Эрдоган, за 3 дня утрясли все вопросы в повестке дня...
а когда полетело нашефсё... то начался кар...кордебалет...
Аби потім Сашко "Мама любіт скорасть" Дубинський реготав з бубочки?
Ні, це неможливо.
Він же
не лохНєлох!
Не надо играть в правовое государство с ублюдками, которые соблюдают только свои права. ЗЕ, его хозяин и их кодла СН должны быть просто уничтожены. Без всяких "но".
Тогда следующего безмозглого популиста на побегушках у олигарха мы увидим очень и очень не скоро.
Собака хоть у тебя есть, чтоб продать?
А собаку я на продам, я друзей не продаю!
Так шо тебе за дело до каравана, который идет без тебя, мимо тебя и подальше от тебя?
Шутка дня!!!
І як бути з мальдивським вояжем президента-інкогніто - він же каже, що покинув Україну чесно-прозоро-охвіційно, а на Мальдивах кажуть, що ніякого П. Рошенка у них не було.
То де ж він тоді був цілий тиждень?
"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина"", - говорится в документе.
Напомним, что 5 января нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Оман встретился с министром иностранных дел этой страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Это называется "измена Родине", "предательство" и т.п. при тайной встрече с врагами...