 "Слуга народа" 15 февраля проведет третий этап съезда, - Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"О съезде партии, который прошел 3 февраля, не сообщалось заранее. Нет требования информировать СМИ - съезд может проводиться в закрытом режиме. Это был второй этап съезда... Он касался выдвижения кандидата и фактически это был единственный вопрос повестки дня, мы его быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений", - сказал он.
"Мы приглашаем 15 числа прессу на третий этап съезда, будут изменения в устав обсуждаться, некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов", - добавил Корниенко.
Напомним, ранее партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области.
Съезд у политиков, а у ЗЕсранцев это - сходняк.
....намного больше, чем этих казлоФ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr0jnOgfK0
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму.(с)
и за чей счет банкет