 "Слуга народа" 15 февраля проведет третий этап съезда, - Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О съезде партии, который прошел 3 февраля, не сообщалось заранее. Нет требования информировать СМИ - съезд может проводиться в закрытом режиме. Это был второй этап съезда... Он касался выдвижения кандидата и фактически это был единственный вопрос повестки дня, мы его быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений", - сказал он.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на третий этап съезда, будут изменения в устав обсуждаться, некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области.

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