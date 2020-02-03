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 Политика Украины
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Все про:съезд (318) Слуга народа (628) Корниенко (108)

 "Слуга народа" 15 февраля проведет третий этап съезда, - Корниенко

Первый заместитель главы одноименной фракции и руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что партия планирует 15 февраля провести своей съезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О съезде партии, который прошел 3 февраля, не сообщалось заранее. Нет требования информировать СМИ - съезд может проводиться в закрытом режиме. Это был второй этап съезда... Он касался выдвижения кандидата и фактически это был единственный вопрос повестки дня, мы его быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений", - сказал он.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на третий этап съезда, будут изменения в устав обсуждаться, некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173415
 
 
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что-то он как в больничной пижаме...и изможденный, даже замученный...
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Съезд???

Съезд у политиков, а у ЗЕсранцев это - сходняк.
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Самое смешное что зал начал аплодировать стоя😀
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Не було б воно таким якби не стало таким. Але, там саме уся суть того ригобидла. І ЗЕшльопери від тов не далекі.
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что-то он как в больничной пижаме...и изможденный, даже замученный...
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"Слуга народа" 15 февраля проведет третий этап съезда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3622
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму.(с)
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место проведения куршавель трускавец оман уточните
и за чей счет банкет
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может комета упадет или пожар и всехподжарит
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Эти бобики даже съезд толком провести не могут.Уж больше, чем пол года тужатся.
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