 Будут митинги, провокации и избиение депутатов, - Корниенко о будущем принятии земельной реформы

Об этом он сказал во время брифинга после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что будет все: митинги, опять какие-то провокации, будут бить депутатов скорее всего. И все, что популисты себе запланировали, чтобы этому процессу (принятия земельной реформы. - Ред.) помешать, они будут пытаться сделать. Поэтому мы предполагаем, что и затягивание перерывами, и, возможно, блокированием трибуны ... конечно, это все будет затягивать процесс. Вы расчеты знаете, это не один день, возможно, не одна пленарная неделя. Но эта реформа важна, ее нужно уже воплощать", - сказал Корниенко.

Он убежден, что земельную реформу примут во время третьей парламентской сессии, однако не называет пленарную неделю, на которой это может произойти.

Корниенко отметил, что нынешний вариант земельной реформы "согласован максимально" со всеми сторонами.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".