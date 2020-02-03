 Будут митинги, провокации и избиение депутатов, - Корниенко о будущем принятии земельной реформы

Об этом он сказал во время брифинга после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что будет все: митинги, опять какие-то провокации, будут бить депутатов скорее всего. И все, что популисты себе запланировали, чтобы этому процессу (принятия земельной реформы. - Ред.) помешать, они будут пытаться сделать. Поэтому мы предполагаем, что и затягивание перерывами, и, возможно, блокированием трибуны ... конечно, это все будет затягивать процесс. Вы расчеты знаете, это не один день, возможно, не одна пленарная неделя. Но эта реформа важна, ее нужно уже воплощать", - сказал Корниенко.
Он убежден, что земельную реформу примут во время третьей парламентской сессии, однако не называет пленарную неделю, на которой это может произойти.
Корниенко отметил, что нынешний вариант земельной реформы "согласован максимально" со всеми сторонами.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).
Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.
16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Також!
Сам по себе запрет для иностранцев не очень эффективен, поэтому они существенно ограничили продажу земли в одни руки. В Польше можно было купить максимум 500 га земли. Но при этом, надо обязательно владеть сельскохозяйственными навыками. Кроме того, покупатель обязуется вести хозяйственную деятельность на земле не менее 10 лет.
С 2016-го лимит продажи земли в одни руки еще больше урезали - до 300 га земли в одни руки. При этом, ее нельзя сдать ни в аренду, ни перепродать. В то же время, что выращивать на земле - таких ограничений в Польше нет.
В Польше почти 3 млн мелких фермерских хозяйств. Они не только полностью обеспечивают страну мясом, молоком, овощами и яблоками, но и завалили ими всю Европу. Экспортируют продукции на 30 млрд евро ежегодно.
В некоторых польских регионах гектар стоит и до $60 тыс. Тогда как в Украине после введения рынка специалисты прогнозируют стоимость гектара не более $3 тыс.
https://biz.censor.net.ua/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
А бить будем и даже ногами!
Зебилам не место в Украине!
Они меня хотят видеть в земле а я их!
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Тобто громадяни з подвійним громадянством росії і України зможуть купити всю Україну. Що думають з цього приводу прихильники Зе?
В високовольтних проводахЇї обугленную тушку
Знайшли тимурівці в кущах.
Али!, - вижу старина, что зе-********* довели тебя в край...
не ожидал от тебя таких стишков...
все спишут на массовый психоз и наказывать не бедут , а порубанных jидонгов и их подхалимов отправят в тельавив
Саакашвили считает политику администрации украинского президента Зеленского провальной.
Кроме того, он полагает, что она приведет страну к экономическому кризису. Это, в свою очередь, заставит региональные властеи обзавестись частной армией.
В результате этого Украина превратится в «еще пять Украин», добавил Саакашвили.
«Этот большой кризис выльется в развал страны», - заключил он.
- Бери себе еще ваучеров - я себе еще намалюю...
- Вы гость или интервент?
- Скажите, а погромы будут?
- Господа, неужели Вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с) 12 стульев.
новые войны будут за обладание пашнями,житницами - а эти убки спешат продать последний актив народа Украины - чернозёмы,за которые в течение 1000 лет пролиты гигатонны крови украинского народа ..
Можливо подасть до Конституційного Суду невеличке Клопотання у відповідності засад Конституціїї:
виражаючи суверенну волю народу,
виражаючи суверенну волю народу,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
та її статей-
Ст.ст. 12, 13, 21 22, 24, 40. 41 43 47, 48 55...- про те, що до проведення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО - включаючи Крим, да окуповані територіі ..... - Земля, не може бути ТОВАРОМ...., та в розрізі того, що не ВСІ (ключове) Громадяни України використали своє ЗАКОННЕ право на отримання ЗЕМЛІ у свою ВЛАСНІСТЬ....
"обломайте" цих пЄйсхатих
Да тут уже не только бить надо, а расстрелять за государственную измену и предательство Родины в военное время.
"Бабушка" Беня и кацапы скупят Украину на корню, и считай писец державе.
Ось вони такі чесні, справедливі, креативні і т.д., а тут злі сили з тартару роблять провокації.
Хіба ревуть воли, як ясла повні?