 В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Об этом завил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 3 февраля во время заседания согласительного совета парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы провели очередную рабочую группу по вопросам народовластия, и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. К разработке проекта привлечены все ведущие общественные организации, которые в этом секторе работают - и ОПОРА, и РПР, и другие. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем его в парламентский зал", - отметил Стефанчук.

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