 В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Об этом завил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 3 февраля во время заседания согласительного совета парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы провели очередную рабочую группу по вопросам народовластия, и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. К разработке проекта привлечены все ведущие общественные организации, которые в этом секторе работают - и ОПОРА, и РПР, и другие. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем его в парламентский зал", - отметил Стефанчук.
https://www.youtube.com/watch?v=Oqq7Ym0yy3U
За 2 дні до референдуму нас повідомлять? Чи як завди тишком-нишком в турборежимі все провести хочуть?
Что обсуждается? Где обсуждается? Как можно обсуждать то чего нет и то чего пока еще никто не видел?
Эта жирная свинья как обычно бредит...
І так же само пора провести референдум з ключових питань.
Толку от законов, если никто не собирается их выполнять. Ваша задача не законов наплодить, как байстрюков, а вернуть правосудие в страну. Тогда и стаых законов хватит.
Или нахрен до гiлляки!
Цинично до беспередела да нафиг тот будет референдум когда страна будет распродана
Зеленая плесень медленно и неуклонно душит и погружает страну в экономический политический и военный ад
А местные референдумы? Как громада будет управлять?
Или должен управлять князёк.