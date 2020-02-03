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 Политика Украины
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Все про:ВР (24332) референдум (1255) Стефанчук Руслан (120)

 В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме, который является первой инициативой в рамках разработки пакета проектов законов о народовластии.

Об этом завил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 3 февраля во время заседания согласительного совета парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы провели очередную рабочую группу по вопросам народовластия, и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. К разработке проекта привлечены все ведущие общественные организации, которые в этом секторе работают - и ОПОРА, и РПР, и другие. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем его в парламентский зал", - отметил Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173408
 
 
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Це зелений свинарчук) у кожного президента є такий)
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..об чем референдум то проводить собрались..браты-демократы В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 15...неуж о земле?
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Нет. Сначала продадут землю, а уж потом... и референдумы не нужны уже будут...
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Стефанчуку нужно худеть. Но общегосударственные референдумы - вещь правильная. Это признак цивилизованности. В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6799
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После выборов 2019 ты предлагаешь 73% быдла решать какие то вопросы? Наоборот, нужно перед выборами проводить тесты на вменяемость.
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От бы его продать вместо земли, то можно оплатить и газ, и свет, и воду, и .....
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І що ж за питання будуть винесені на референдум?
За 2 дні до референдуму нас повідомлять? Чи як завди тишком-нишком в турборежимі все провести хочуть?
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Странно , раньше были свино-порохоботы . А что сейчас ?
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результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом.Источник: https://censor.net.ua/n3173408

Что обсуждается? Где обсуждается? Как можно обсуждать то чего нет и то чего пока еще никто не видел?
Эта жирная свинья как обычно бредит...
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Давно пора.
І так же само пора провести референдум з ключових питань.
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Сначала надо ввести обязательный госслужащих на арифметику!
Толку от законов, если никто не собирается их выполнять. Ваша задача не законов наплодить, как байстрюков, а вернуть правосудие в страну. Тогда и стаых законов хватит.
Или нахрен до гiлляки!
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Эта тушка....на много газа потянет если продать....собак десять-двадцать.... Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5974
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Мы сначала продадим землю продадим стратегические предприятия ведем закон о цензуре СМИ а потом проведем референдум
Цинично до беспередела да нафиг тот будет референдум когда страна будет распродана
Зеленая плесень медленно и неуклонно душит и погружает страну в экономический политический и военный ад
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Шоу должно продолжаться, других достижений ведь нет. А на референдуме главное правильно поставить вопрос , ... вы за все хорошее, и против всего плохого?..., и нарид будет доволен...
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Ось на всеукраїнському референдумі і вирішимо що робити з землею.
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возьмите пример со Швейцарии - как они проводят именованные "референдумы"....- но вам же такое не выгодно - проще манипулировать, красть и брехать ..., и при этом прикрываться мнимым "гародовластием"....
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Цензор, просьба, не публикуйте пожалуйста эту рожу неандертальца, мои дети пугаются!
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пєрвий рєфєрєндум - за восстановлєнійє савєцкава саюза!!! 73% гарантовано ЗА!
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Референдум это правильно! Если будет обязательным к исполнению, и за не исполнение - расстрел.
А местные референдумы? Как громада будет управлять?

Или должен управлять князёк.
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красивый мужчина предложил красивый референдум
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