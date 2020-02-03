EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  170  13
Все про:децентрализация (490) Корниенко (108)

 Новый текст законопроекта о децентрализации планируем подготовить к концу февраля, - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новый текст законопроекта о децентрализации Верховная Рада планирует подготовить до конца февраля.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Две-три недели сейчас будут консультации и обсуждения. То есть ориентировочно мы планируем на конец февраля выйти с готовым текстом. Но так как в обсуждении примет участие несколько тысяч человек, то это надо обсудить. Конечно, у них позиция похожа, потому что это мэры, руководители местного самоуправления, у них не будет много дискуссий между собой", - сказал Корниенко.

Он отметил, что сейчас перед новым вице-премьером по вопросам развития территорий Денисом Шмыгалем стоит задача оперативно провести по регионам и областным центрам обсуждение этой реформы.

По словам Корниенко, текст законопроекта будут готовить после обсуждения.

Читайте также: Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173405
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ніяких децентралізацій від ціє влади - вона у зговорі з кацапстаном, який хоче з України зробити лугандон.
 показать весь комментарий
 
 
А куда засРашке девать 50 тысяч насильников и убийц??? Не к себе же! У них сейчас военные билеты на руках, паспорта изъяты, выезд за границу (в рашку) -запрещен. 02.02.2020 "У Владимира Зеленского рассчитывают провести выборы на Донбассе одновременно с голосованием в других регионах Украины."
ЗЕлные ишаки намутят, и смоются на Израиль, а украинцы будут жить с комендантским часом.
 показать весь комментарий
 
 
Извините, ваше время вышло цирковые псы! УХОДИТЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
как они спешат понимают что могут и не успеть сделать последний хапок на продаже страны
 показать весь комментарий
 
 
И основной бюджет будет местный?
А в Государственный будут отчисления.

 показать весь комментарий
 
 
У зелёных агония , денег в общаке нет . Они придумывают новые законопроекты , а денег нет . Нельзя сегодня начать жить честно , если вчера жил по понятиям .
 показать весь комментарий
 
 
зедрисня Україну децентралізувала, децентралізувала, поки не видецентралізувала!
 показать весь комментарий
 
Новый текст законопроекта о децентрализации =захват власти на местах
 показать весь комментарий
 
Законопроєкт Зеленського про децетралізацію передбачає жорстку концентрацію влади в руках президента
Як заявив в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл, законопроєкт про зміни до Конституції Україні стосовно децентралізації влади дозволить президенту Володимиру Зеленському сконцентрувати владу в своїх руках завдяки можливості відправляти у відставку народно обраних мерів і депутатів.

"Найцікавішим законопроєктом на найближчій сесії Верховної Ради буде проєкт закону про зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Однак, паралельно з децентралізацією вводиться надзвичайно жорстка концентрація влади в одних руках. По суті, усі головні функції зводяться до президента. Це те, чого не робив Порошенко у своєму законопроєкти, чого не відважився робити Янукович. Мова йде про надання президенту можливості зупиняти повноваження й відправляти у відставку всенародно обраних мерів і депутатів місцевих рад у містах, селах і селищах. І в команді Зеленського дуже зацікавлені у тому, щоб цей законопроєкт ухвалили", - сказав експерт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх