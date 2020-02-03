 Новый текст законопроекта о децентрализации планируем подготовить к концу февраля, - Корниенко

Об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Две-три недели сейчас будут консультации и обсуждения. То есть ориентировочно мы планируем на конец февраля выйти с готовым текстом. Но так как в обсуждении примет участие несколько тысяч человек, то это надо обсудить. Конечно, у них позиция похожа, потому что это мэры, руководители местного самоуправления, у них не будет много дискуссий между собой", - сказал Корниенко.
Он отметил, что сейчас перед новым вице-премьером по вопросам развития территорий Денисом Шмыгалем стоит задача оперативно провести по регионам и областным центрам обсуждение этой реформы.
По словам Корниенко, текст законопроекта будут готовить после обсуждения.
Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.
Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.
ЗЕлные ишаки намутят, и смоются на Израиль, а украинцы будут жить с комендантским часом.
А в Государственный будут отчисления.
Як заявив в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл, законопроєкт про зміни до Конституції Україні стосовно децентралізації влади дозволить президенту Володимиру Зеленському сконцентрувати владу в своїх руках завдяки можливості відправляти у відставку народно обраних мерів і депутатів.
"Найцікавішим законопроєктом на найближчій сесії Верховної Ради буде проєкт закону про зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Однак, паралельно з децентралізацією вводиться надзвичайно жорстка концентрація влади в одних руках. По суті, усі головні функції зводяться до президента. Це те, чого не робив Порошенко у своєму законопроєкти, чого не відважився робити Янукович. Мова йде про надання президенту можливості зупиняти повноваження й відправляти у відставку всенародно обраних мерів і депутатів місцевих рад у містах, селах і селищах. І в команді Зеленського дуже зацікавлені у тому, щоб цей законопроєкт ухвалили", - сказав експерт.