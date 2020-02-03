 Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.
В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".
В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).
Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.
Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.
При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.
Респондентам также был задан вопрос "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете, если в списке будут такие партии?". В результате симпатии украинцев распределились следующим образом (среди тех, кто определился и принял бы участие в выборах):
"Слуга народа" - 39,1%,
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,5%,
"ВО"Батькивщина" - 10,8%,
"Европейская солидарность" - 10,6%,
"ВО "Свобода" - 4,6%,
"Голос" - 4,4%,
"Сила и честь" - 3,9%,
"Оппозиционный блок" - 2,5,
"Партия Шария" - 2,5,
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,1,
"Объединение"Самопомич" - 1,8%,
"Аграрная партия Украины" - 0,8%,
"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,7%.
10,9% опрошенных сказали, что НЕ приняли бы участие в голосваниы.
Также, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий.
Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.
Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников несправедливыми и только 5% с ними не согласились, еще 6,3% затруднились ответить.
Кроме того, из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.
В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Невже на платні за транспортування газу? А, напевно, на можливості розрахуватися за газ собакою. Ось, раніше газ сам по трубах бігав. А як у Коболєва зарплата і премії виросли до мільйонів, з газом стали творитися якісь чудасії.
Ну кто может поверить , что после всех скандалов вдруг прыгнул от 52 до 62% .
Ярёменко (центр) доказал , что опросы центра Разумкова это всегда хотелки : власти , олигархических кругов , соросят . Когда у кого власть и медиа , у того максимум . Там 45% , у Жопы и ПЕСа 14% ...
Вот как такое может быть , когда чуваки - рекордсмены антирейтинга : Мертветчук и Кондитер вдруг вторые и и третьи по рейтингу ?!
Т.е. к лету рейтинг ЗЕ будет нулевым.
Україна - це мафіозна держава. Мянма, Чорногорія, Болгарія, Гвінея-Бісау, Україна і Венесуела. В цих країнах інтереси організованих кримінальних груп і державних структур пов'язані нерозривно, вони як близнюки. В Болгарії один член парламенту, який довгий час очолював відомство по боротьбі з організованою злочинністю, пояснив ситуацію так: "Якщо в інших країнах держава має мафію, то в нас мафія має державу."
Дибилам которые выбрали Януковича, а через 5 лет Зеленского с легкостью подсунут очередного ватного дибила, обещающего дешевую колбасу и коммуналку.
Не они же пойдут на Майдан и войну, исправлять свои ошибки. ЗЕлекторат отсидится дома у телека.
Фальсифікатори вже зовсім не звертають увагу на логіку???
Ну зрозуміло, що це ваш план Бееее, проте ніхто не повірить, що ці зможуть перемогти чесно
Ну, ось, йдете до прокурора і пишете йому заяву про злочин. І те, що буде далі, ще цікавіше ніж сам злочин.
А рейтинг Зеленського буде світитися як Місяць на небі.
С альтернативами, к сожалению, негусто. Но ничего, если страна переживёт годы зеленой оккупации, для людей, которые думают телевизором, уж кого-нибудь да подберут.
он станет .....
но какая разница, теперь он сажает людей в тюрьмы и собирается
отобрать воду у украинских граждан и продать российской федерации,
но при этом мы должны будем ещё и заплатить рф за это,
увы , но я не вижу смысла в его действиях,
хотя похоже уже все вытерли о нас ноги и можно чётко видеть, кто
чего стоит из «друзей»
короче, вы на работе или правда поддерживаете ?
В Україні нема нації і нема її засновників, її населення живе без цивілізаційних орієнтирів і дрейфує без курсу в різних напрямах керуючись рефлексами і інстинктами матеріального характеру.
Надеются - Авось, пронесет!
Присутствие всех этих недоумков только приближает катастрофу
Імперію Зла вимотали економічно і ставка на воєнні авантюри їй не допомогла. Вона надірвалася і розсипалася як піщаний замок.
Во что хочешь вляпаться,
Рейтингом обмазаться.
податки для этого себе.
но если это дурбала никому не нужная
Задумайтесь.
Вы приняли определённое решение и осуществили политику уступок президенту России Путину: разведение войск, принятие формулы Штайнмайера, высказывание настойчивого желания встретиться с Путиным, поспешный отзыв крупной финансовой претензии к Газпрому, возвращение убийц участников Майдана без решения суда по их делу, ваше явное пренебрежение армией.
Очевидно, что вы не представляете себе ни механизма власти в России, ни истории этой страны.
Агрессора можно остановить только чувствительными ударами на всех направлениях: военном, международном, информационном, специальном. Ваша власть оказалась на это не способна.
Ваше поведение вызвало у Путина вполне понятное любому думающему человеку и характерное для Путина стремление усилить давление и добиться капитуляции Украины. В итоге каждый день на фронте увеличиваются обстрелы и гибнут украинские военные. Это давление будет только возрастать.
Ситуация коренным образом изменилась.
Теперь на ваших руках кровь погибших: на ваших, господин Зеленский, господин Ермак, господин Богдан.
Это ваше некомпетентное, самовлюблённое, трусливое руководство вело, ведёт и приведёт к ещё большему пролитию крови.
Запомните: вам эту кровь не простят теперь никогда.
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P.S. Мог ли простой пес Шарик подумать, что попадет на странице крупного мирового СМИ?