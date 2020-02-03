 Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.

В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".

В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Респондентам также был задан вопрос "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете, если в списке будут такие партии?". В результате симпатии украинцев распределились следующим образом (среди тех, кто определился и принял бы участие в выборах):

"Слуга народа" - 39,1%,

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,5%,

"ВО"Батькивщина" - 10,8%,

"Европейская солидарность" - 10,6%,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

"ВО "Свобода" - 4,6%,

"Голос" - 4,4%,

"Сила и честь" - 3,9%,

"Оппозиционный блок" - 2,5,

"Партия Шария" - 2,5,

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,1,

"Объединение"Самопомич" - 1,8%,

"Аграрная партия Украины" - 0,8%,

"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,7%.

10,9% опрошенных сказали, что НЕ приняли бы участие в голосваниы.

Также, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий.

Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.

Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников несправедливыми и только 5% с ними не согласились, еще 6,3% затруднились ответить.

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Кроме того, из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.







В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.