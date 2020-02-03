EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  29600  475
Все про:Зеленский (4465) опрос (1808) рейтинг (1278)

 Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос (обновлено)

Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 49,4%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.

В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".

В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Респондентам также был задан вопрос "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете, если в списке будут такие партии?". В результате симпатии украинцев распределились следующим образом (среди тех, кто определился и принял бы участие в выборах):

"Слуга народа" - 39,1%,

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,5%,

"ВО"Батькивщина" - 10,8%,

"Европейская солидарность" - 10,6%,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

"ВО "Свобода" - 4,6%,

"Голос" - 4,4%,

"Сила и честь" - 3,9%,

"Оппозиционный блок" - 2,5,

"Партия Шария" - 2,5,

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,1,

"Объединение"Самопомич" - 1,8%,

"Аграрная партия Украины" - 0,8%,

"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,7%.

10,9% опрошенных сказали, что НЕ приняли бы участие в голосваниы.

Также, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий. 

Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.

Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников несправедливыми и только 5% с ними не согласились, еще 6,3% затруднились ответить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков. ВИДЕО

Кроме того, из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.

Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 01

Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 02
Рейтинг доверия Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 03

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3173404
 
 
 Топ комментарии
 
значит реальный ниже плинтуса
 показать весь комментарий
 
Borislav Bereza
3 год ·

Спільна заява небайдужих
щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин
Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і «Слуг народу» нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим.
Минуло майже 9 місяців з вступу на посаду нового президента, майже півроку з моменту формування нового складу ВРУ та призначення Уряду. За цей час діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності. Тільки за останні місяці зупинено позовну діяльність проти РФ у питаннях порушення міжнародних правових норм по енергозабезпеченню українців газом, втрати держави від цього рішення складають більше ніж 12,2 млрд. дол. США, що дорівнює 1/3 доходу державного бюджету України. Створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора, який вбиває та репресує громадян України, тим самим забезпечуючи фінансування таких дій з боку РФ.
Президент України не висловив жодного заперечення стосовно вимоги Володимира Путіна надати окремий статус Донбасу незважаючи на те, що така вимога є втручанням у Конституційний лад України. Адже це найважливіше, що повинен захищати Президент України, бо саме він є гарантом Основного Закону.
Питання виведення військ РФ з території АР Крим і повернення контролю Україні над півостровом, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, мабуть, не є пріоритетними для Президента України, адже під час переговорів з Путіним не порушувалися.
Всі ці дії Президента Зеленського та його команди принижують людей, які своїм життям захистили незалежність України. Крім того, робиться все аби закрити кримінальні справи по вбивствах Небесної сотні: російській стороні передають тих, кого обвинуватили у вбивстві Небесної сотні; а на посади, в компетенції яких розслідування вбивств на Майдані, призначають людей близьких до злочинного оточення Януковича.
Некомпетентні, прокремлівські дії і заяви очільників держави, підхоплені ЗМІ, численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ та патріотів України, розколу суспільних груп, розпалювання ворожнечі між громадянами.
З початку війни на Донбасі загинуло більше 15 тисяч громадян України, а поранених та постраждалих в рази більше, разом з тим для Глави нашої держави є допустимим привітати з новорічними і різдвяними святами їх вбивцю - Президента РФ Володимира Путіна.
Останньою краплею стала безвідповідальність та байдужість Президента України, а також його команди щодо збиття російськими ракетами ТОР Boeing 737-800 рейсу PS-752, внаслідок чого загинуло 176 людей, 11 з яких - громадяни України. Жодної своєчасної заяви, постійне дезінформування громадян України, загадкова історія з затримкою на добу вильоту з Оману та літаком Медведчука, свідчать про тотальну некомпетентність цих людей та дає припущення щодо координації дій з російськими спецслужбами.
Слід констатувати той факт, що протягом останніх 9 місяців, завдяки непрофесійній зовнішній політиці Президента Володимира Зеленського, Російська Федерація відновила, а й в деяких позиціях посилила свій статус у відносинах з країнами, які свого часу підтримали Україну та застосували санкції до країни агресора та її чиновників.
Нині вкрай необхідно зміцнювати обороноздатність держави та Збройних сил України, посилювати захист патріотичних цінностей та інформації щодо історичних подій завдяки яким Україна здобувала свою незалежність, зокрема Революції гідності.
Будівництво оборонно-промислового комплексу має стати змістом діяльності Уряду. Це дозволить вибудувати реальний сектор економіки та дати робочі місця.
Міждержавне будівництво регіональних систем безпеки в протидії путінській агресії здатне остудити наміри Кремля щодо відновлення повного контролю на пострадянському просторі. Ініціативи оновлення систем та міжнародних форматів безпекових організацій змусить і європейський континент і світ об'єктивно оцінити нинішню ситуацію сповзання до континентальних воєн.
Пріоритетним завданням для Президента, парламенту та Уряду повинно стати позбавлення впливу олігархів на всі владні процеси.
Ми вимагаємо від Президента України, парламенту, Уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю! Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора, а саме
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами у Мюнхені та Нормандському форматі.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Тільки так Україна може стати сильною та незалежною державою!

Спільну заяву підтримали:
Безсмертний Роман
Береза Борислав
Гданов Ізет
Горбач Володимир
Курінний Володимир
Матчук Віктор
Несміянов Максим
Омелян Володимир
Пелих Ярослав
Подорожній Юрій
Пташник Вікторія
Старух Олександр
Солонтай Олександр
Снєгирьов Дмитро
Стецюк Петро
Стецьків Тарас
Ходаківська Ольга
Юсупова Наталія
Приєднуйся!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Та нема там вже ніякого рейтингу. На чому він мав би триматися?
Невже на платні за транспортування газу? А, напевно, на можливості розрахуватися за газ собакою. Ось, раніше газ сам по трубах бігав. А як у Коболєва зарплата і премії виросли до мільйонів, з газом стали творитися якісь чудасії.
 показать весь комментарий
 
 
В багато країн з Китаю прийшов короновірус. І тільки до України вірус повернувся віз Оману...
 показать весь комментарий
 
 
А звідки взагалі був рейтинг?Та не було ніякого рейтингу!З чого він міг бути?З 95-го кварталу чи з серіалу "Слуга народу"?Так то зовсім інші речі. Через півроку довіра до клоуна впаде до мінімуму,але його це здається не обходить.Що йому втрачати?На другий термін він не збирається,а за перший опустить Україну нижче плінтуса.На кого ж він працює?Судячи з його " діяльності" та його "професійної" команди, то на Путіна
 показать весь комментарий
 
 
Хто вам сказав що він не збирається на другий термін?? Чи ви повірили блазню?
 показать весь комментарий
 
 
Ему бы хоть до конца первого срока дотянуть и то достижение будет.
 показать весь комментарий
 
Неужели есть еще сокральные 50% барашков, которые верят в ЗЕ
 показать весь комментарий
 
 
Ярёменко всегда был более честным и объективным , чем центр Разумкова . И не ложился под власть так откровенно ...
Ну кто может поверить , что после всех скандалов вдруг прыгнул от 52 до 62% .

Ярёменко (центр) доказал , что опросы центра Разумкова это всегда хотелки : власти , олигархических кругов , соросят . Когда у кого власть и медиа , у того максимум . Там 45% , у Жопы и ПЕСа 14% ...
Вот как такое может быть , когда чуваки - рекордсмены антирейтинга : Мертветчук и Кондитер вдруг вторые и и третьи по рейтингу ?!
 показать весь комментарий
 
 
Попандопало, что у нас там с рейтингом?
Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 3202
 показать весь комментарий
 
 
-50% за полгода - отличный результат. Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 4436

Т.е. к лету рейтинг ЗЕ будет нулевым.
 показать весь комментарий
 
 
Мля после всего в стране 20% запоребриковых у@людков!!! Этих нужно лишать гражданства и права голоса и при первом рецидиве гнать срачами в ордлу!
 показать весь комментарий
 
 
От тут Петя и прошлый созыв протупили, конечно.
 показать весь комментарий
 
Який рейтинг? Де? В Україні? До кого? До влади?
Україна - це мафіозна держава. Мянма, Чорногорія, Болгарія, Гвінея-Бісау, Україна і Венесуела. В цих країнах інтереси організованих кримінальних груп і державних структур пов'язані нерозривно, вони як близнюки. В Болгарії один член парламенту, який довгий час очолював відомство по боротьбі з організованою злочинністю, пояснив ситуацію так: "Якщо в інших країнах держава має мафію, то в нас мафія має державу."
 показать весь комментарий
 
 
..% 10-15 еще блеют..в надежде, что московиты таки захватят Украину.. и калабаса из туалетной бумаги по 2.20 еще вернется...и ленин на постаментах указывать клешней своей будет, какой верной дорогой по стрелке Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 9975 идем в коммунизм товарищи...
 показать весь комментарий
 
 
Это не беда.

Дибилам которые выбрали Януковича, а через 5 лет Зеленского с легкостью подсунут очередного ватного дибила, обещающего дешевую колбасу и коммуналку.

Не они же пойдут на Майдан и войну, исправлять свои ошибки. ЗЕлекторат отсидится дома у телека.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хіба не Петя абсолютний рекордсмен по падінню ... як його... рейтингу?)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А потому что свыня офшорная не сидит .И газ вырос на 15 процентов .Скоро будем палить .
 показать весь комментарий
 
 
А як Зеленський може посадити самого себе?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А тебя не смущает чепушидло ободранное . шо все это зашло при свыне рыго -анальной ?
 показать весь комментарий
 
 
Какой піздьош! Глава кабміна обговорює некомпетентність президента при цьому рейтинг президента не падає а рейтинг глави кабміна уходить ярко в отріцательну сторону.
Фальсифікатори вже зовсім не звертають увагу на логіку???
 показать весь комментарий
 
 
І ще це протягування за ноздрі жидо-мертвечуковців на 2 місце....
Ну зрозуміло, що це ваш план Бееее, проте ніхто не повірить, що ці зможуть перемогти чесно
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ви хочете знати справжній рейтинг Зеленського, то ніякі центри вам не допоможуть. Вам потрібно це вияснити, використовуючи свої власні способи і методи. Непогані результати дає метод активного зондування державних (мафіозних) структур. Наприклад, можна написати повідомлення про злочин в прокуратуру. Де взяти злочин? В Україні з цим нема ніяких проблем - злочини тут на кожному кроці валяються. Ну, ось, хоча б, такий. Голова сільради купила нові штори для сільради. Вона занесла їх додому, а свої старі принесла з дому і повісила їх на вікнах в сільраді. Або такий - голова сільради одержала фінансування на тверде покриття вулиці, на якій проживає інвалід, що отримав важке поранення в АТО. Проходить рік - дороги нема, але є вимощене гарною плиткою подвір'я у голови сільради.
Ну, ось, йдете до прокурора і пишете йому заяву про злочин. І те, що буде далі, ще цікавіше ніж сам злочин.
А рейтинг Зеленського буде світитися як Місяць на небі.
 показать весь комментарий
 
Нет, ну вы сами подумайте, как можно доверять какому-то юмористу- клоуну? Продолжение квартала 95, но только лишь в Раде.
 показать весь комментарий
 
Самое смешное, что даже ОПЗЖ до сих пор опережает по рейтингу строителей собачьих будок из ПЕС, а сколько денег уходит у этих долбонавтов на круглосуточное засерание всех форумов и социальных сетей ее порохоботами, эффективности ноль. Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 1466
 показать весь комментарий
 
Твой друг, странные у тебя друзья, я бы таких на твоем месте не заводил. Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 1319
 показать весь комментарий
 
 
"Гамлет (повільно тверезіючи): Не буду більше пити я, хоч правда, яка розумная цьому альтернатива?" (с)

С альтернативами, к сожалению, негусто. Но ничего, если страна переживёт годы зеленой оккупации, для людей, которые думают телевизором, уж кого-нибудь да подберут.
 показать весь комментарий
 
я його підтримую.і здається,що у нас дехто вигравав вибори з такою підтримкою і не парився 5 років
 показать весь комментарий
 
 
я тоже поддерживаю Зеленского, так как голосовал за него и надеялся на то, что
он станет .....
но какая разница, теперь он сажает людей в тюрьмы и собирается
отобрать воду у украинских граждан и продать российской федерации,
но при этом мы должны будем ещё и заплатить рф за это,
увы , но я не вижу смысла в его действиях,
хотя похоже уже все вытерли о нас ноги и можно чётко видеть, кто
чего стоит из «друзей»
короче, вы на работе или правда поддерживаете ?
 показать весь комментарий
 
дайте угадаю что сделает на следующих выборах стадо... снова выберут якуньковощей ))
 показать весь комментарий
 
Странно, что даже зомбированные зебилы начали прозревать.
 показать весь комментарий
 
 
И все бы хорошо, да что-то нехорошо: в Украине растет рейтинг ублюдка, которого в нормальном обществе презирали, равно как изгоя. Но у нас даже Шарий имеет шанс попасть в парламент. Так, может, что-то не так с нашим гражданским обществом, если оно вообще есть?
 показать весь комментарий
 
 
"Гражданское общество" изображают из себя соросята и прочие грантовые конторы. Этим самым специально искусственно подменяется реальное гражданское общество, которое может создать только реальное, а не купленное хозяевами бизнеса, профсоюзное движение. Франция, да и другие западные страны, в пример.
 показать весь комментарий
 
И тебе, прозревшему еще в колыбельке, это хорошо видно.
 показать весь комментарий
 
Понятно, что тебе, так и не прозревшему даже во взрослом состоянии, этого не видно.
 показать весь комментарий
 
Формування справжнього політика і державного діяча відбувається на протязі десятків років і не завжди завершується з позитивним результатом. ******* Америка може служити переконливим доказом такій гіпотезі. Там все ще згадують батьків-засновників, навіть, старанно на них посилаються і цитують, але між тим, що ці засновники говорили і тим, як це сприймається, через два з половиною століття, їхніми нащадками, вже утворилася велика ідеологічна і морально-етична прірва.
В Україні нема нації і нема її засновників, її населення живе без цивілізаційних орієнтирів і дрейфує без курсу в різних напрямах керуючись рефлексами і інстинктами матеріального характеру.
 показать весь комментарий
 
 
" інстинктами матеріального характеру" - эта пять! Ты хоть само поняло что написало?
 показать весь комментарий
 
Зелень! А вы понимете, что очень и очень рискуете. Украина трещит по всем швам. И что будет с вами одному Богу известно
 показать весь комментарий
 
 
Вони-то будуть на землі обітованній дизайн елітних ярмулок і в саунах бл@дєй вибирати. А от що буде з нами? P.S. уалцмана як месію для України не пропонувати.
 показать весь комментарий
 
 
Это типо зебилоиды только через полгода начали что то подозревать. И то не все. Мда, печалька. Видимо пока собак с хомяками не распродадут тоже ничего не дойдет.
 показать весь комментарий
 
 
да нихрена они не начали подозревать , это зебильное стадо хоть сейчас готово целоваться с путлеровскими " мышебратьями " в засос , это не ихние сыновья и отцы в шлепках на босу ногу отбивались в 14 году от орды с востока , и бо в рят ли хоть один из тех , кто с радостью ставил свою метку за шута-хохотунчика , стоял у могильной ямы сгоревшего пацана после обстрела российского " Града " , или юной медсестры , убитой наемником -снайпером ....
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению мало кто понимает в каком хреновом состоянии Украина.
Надеются - Авось, пронесет!
Присутствие всех этих недоумков только приближает катастрофу
 показать весь комментарий
 
 
Ну да ваша мордовия с удмуртией цвятут
 показать весь комментарий
 
В мене нема особливих симпатій до прокуратора, але більше вірогідно, що з "мордовією" пов'заний ти, а не він.
 показать весь комментарий
 
 
Вся власть и все партии - это отбросы и цирк уродов!!! Дегенерат на дегенерате!
 показать весь комментарий
 
 
Каково большинство "лохтората", такая и "избранная" им власть. Интеллектуальное и думающее меньшинство всегда было в пригрыше и эта тенденция, к сожалению, будет нарастать. Умные и работящие страну покидают, поэтому процент оставшегося продажного быдла будет расти.
 показать весь комментарий
 
Ещё в позапрошлом веке Иван Франко сказал про все партии - "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок ...". Відень, 18 травня 1893р.
 показать весь комментарий
 
 
Вірю-не вітю, в совкє, таких було 99,9 %, а перемогла кучка деситентів
 показать весь комментарий
 
Переміг Рональд Рейган і Вільний Світ, лідером якого він на той час був. Не завойована свобода має низьку ціну і не стає частиною свідомості.
Імперію Зла вимотали економічно і ставка на воєнні авантюри їй не допомогла. Вона надірвалася і розсипалася як піщаний замок.
 показать весь комментарий
 
 
Так, згоден, але правда деситентів була підтвержена, про хибність популісткої ідеології
 показать весь комментарий
 
Да какая разница?
Во что хочешь вляпаться,
Рейтингом обмазаться.
 показать весь комментарий
 
У Трампа рейтинг доверия порядка 40%,если не ошибаюсь.Ну и что?Но это так,мысли в слух,для сравнения так сказать.По мне ,так сейчас все равно какой у Вована рейтинг,50-60-70%.На следующих выборах буду голосовать за Кривоноса.Кстати,странно,почему он в список сравнения рейтингов не внесен?
 показать весь комментарий
 
Создавать громады в рамках школьных округов по месту жительства и гильдии по прфессиям. Выдвигать наемных выборных по договору в Киев и местную владу. И оставлять
податки для этого себе.
 показать весь комментарий
 
по сути Зеленский легко его поднимет, если ....
но если это дурбала никому не нужная
 показать весь комментарий
 
Господин Зеленский, послушайте самое важное. Самое важное для страны Украина и для вашей личной судьбы.
Задумайтесь.
Вы приняли определённое решение и осуществили политику уступок президенту России Путину: разведение войск, принятие формулы Штайнмайера, высказывание настойчивого желания встретиться с Путиным, поспешный отзыв крупной финансовой претензии к Газпрому, возвращение убийц участников Майдана без решения суда по их делу, ваше явное пренебрежение армией.
Очевидно, что вы не представляете себе ни механизма власти в России, ни истории этой страны.
Агрессора можно остановить только чувствительными ударами на всех направлениях: военном, международном, информационном, специальном. Ваша власть оказалась на это не способна.
Ваше поведение вызвало у Путина вполне понятное любому думающему человеку и характерное для Путина стремление усилить давление и добиться капитуляции Украины. В итоге каждый день на фронте увеличиваются обстрелы и гибнут украинские военные. Это давление будет только возрастать.
Ситуация коренным образом изменилась.
Теперь на ваших руках кровь погибших: на ваших, господин Зеленский, господин Ермак, господин Богдан.
Это ваше некомпетентное, самовлюблённое, трусливое руководство вело, ведёт и приведёт к ещё большему пролитию крови.
Запомните: вам эту кровь не простят теперь никогда.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинг упал из-за его окружения, в основном в советниках у него команда выходцев из 95 квартала, типа Сивохи,альтернативных советников профессионалов в разных отраслях,с другим мнением ,он категорически не воспринимает, а в кабинете министров,одни,прошедшие курсы за рубежом,не имеюшие понятия,что такое экономика,что такое государство,пример Милованова,но чётко усвоившие,что надо всё распродать в турборежиме ,у нас уже распродали облгазы,нашли собственников,а теперь до кучи не могут сложить,кому трубы принадлежат,платёжки присылают ,друг на друга кивают,а о депутатах,так это вообще обнять и плакать,
,
 показать весь комментарий
 
 
То при Пете было плохо. При зеле хорошо. Спроси у зебуинов,они подтвердят.
 показать весь комментарий
 
все равно это очень высокий рейтинг. Возможно даже выше чем был до выборов. Ибо, обратимся к цифрам. Возьмем население Украины равным 40млн, с украинцами за рубежом, просто чтобы было легче считать. Итого, за зе голосовало 73% при явке 62,8% что дает нам =0,73*0,628*40млн=18,3млн. Мы не знаем как бы проголосовали остальные (1-0,628)*40млн не пришедших на выборы (это 15млн чел) Может быть и за Зе может и не за Зе, но обычно если люди не идут на выборы это не из за лени, а из-за того что просто голосовали бы против всех. Итак мы имеем 18,3 млн явно топящих за Зе во время выборов. Сейчас же по результатам опроса, 49,4% украинцев доверяют Зе, 0,494*40млн= 19,8млн чел. Это больше чем голосовало за Зе (18,3млн).
 показать весь комментарий
 
 
звідки що нас 40 мільойнів? Навіть зелені вже визнали що 37, а якщо порахувати більше ретельно, то виходить десь близько 35. Не забувайте, що чимало наших громадян прийняли громадянство Польщі (таких торік було 200 000), а ще є Чехія, Словаччина, Угорщина та Румунія. Та й за рашку не забувайте. Як не дивно але туди теж їдуть наші громадяни з кінцями.
 показать весь комментарий
 
Нічого страшного - рейтинги політиків , після виборів , зазвичай завжди падають ...
 показать весь комментарий
 
Брагар получил мировое признание.

P.S. Мог ли простой пес Шарик подумать, что попадет на странице крупного мирового СМИ?
Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 1237
 показать весь комментарий
 
Надія посадити Порошенка все ще тримає навколо Віслюка оманського різношерстне зе-бид.о.. Інших причин високого рейтингу цієї карикатурної істоти просто не бачу.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх