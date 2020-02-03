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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4465) опрос (1808) рейтинг (1278)

 Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос (обновлено)

Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 49,4%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.

В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".

В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Респондентам также был задан вопрос "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете, если в списке будут такие партии?". В результате симпатии украинцев распределились следующим образом (среди тех, кто определился и принял бы участие в выборах):

"Слуга народа" - 39,1%,

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,5%,

"ВО"Батькивщина" - 10,8%,

"Европейская солидарность" - 10,6%,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

"ВО "Свобода" - 4,6%,

"Голос" - 4,4%,

"Сила и честь" - 3,9%,

"Оппозиционный блок" - 2,5,

"Партия Шария" - 2,5,

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,1,

"Объединение"Самопомич" - 1,8%,

"Аграрная партия Украины" - 0,8%,

"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,7%.

10,9% опрошенных сказали, что НЕ приняли бы участие в голосваниы.

Также, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий. 

Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.

Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников несправедливыми и только 5% с ними не согласились, еще 6,3% затруднились ответить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков. ВИДЕО

Кроме того, из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.

Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 01

Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 02
Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 03

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3173404
 
   
 Топ комментарии
 
значит реальный ниже плинтуса
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Внезапно случилось полное отсутствие наличия
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.....комбинация однако (((( турнули Юлю и завтра снова будет Порошенко ((((
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Завтра будут рыги. Их шансы к тому же многократно возрастут, если новая команда сумеет присоединить Украину к лугандону и провести совместные перевыборы.
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Граздич Васько, а як турнули Юлю? Юля гнала на Пороха і підносила туалетний папір Вовану. Разом плоанували керувати і вона мала по протекції Бені стати премєром. А потім подумали, що вона витворяла і передумали з першого разу.
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як шоколадну мафію не посадить то немає чого йому довіряти.
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Рано радуетесь. После клоуна наш мудрый украинский нарид выберет Шария или Медведчука. Или вот Портнова, например. Зря ли, думаете, суд доказал, что он последние пять лет в Украине жил?
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Ну и чего свидетели политического трупа так радуются? Второго пришествия томосоносца все равно не случится Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 5309
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Шо уже?! Клоуни обирають клоунів, а потім дивуються чому живуть в цирку з сумними мордами. Це стосується нетільки цього, що зараз, а всіх кого "обирали" за 29 років.
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думай-те!

Сегодня, 3 февраля, на брифинге в ВР представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк от "Слуги народа" пояснила, что Кабмин выступает против принятия законопроекта № 2083-д, который предполагает выдачу пенсий жителям неподконтрольных территорий. По ее словам, такие инициативы нанесут значительный удар по бюджету, который в 2020 году таких трат не предполагает. Об этом сообщает "РБК-Украины".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200442_1580731025
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Т.е. , это 49,4% , которых все устраивает 😂
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Брехня. По моему опросу уже с крышей свинарчуков сравнялся.
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тому що -піздоболы!!! Мабуть нашей країні не призначено бути державою...
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тоесть до 50% дебилов ещё не дошло? Вован, жги дальше! Пипл хавает!
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Реальний рейтинг 95 Коронавіруса 20,7%, це самі ті, які заявили, що повністю довіряють. 28,7% уже як мінімум сумніваються і скоро відпадуть.
А реально, "рейтинг" коронованого Віслюка полетить тоді, коли Гончарук повністю завалить економіку.
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Ну, ти, ось, 5 років прозрівав, і так і не прозрів.
За Зеленського голосували ті ж самі, що й за кондитера 2014 року.
Куди ж їм ще більше прозрівати?
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Конкретно вы вообще никогда не прозреете.
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зеленая гнусь уверенно сучит ножками по следам своего потужного предшественника..
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Реально, постепенно приходит разочарование в Зеленском. Даже Свинарчуков не посадил !!
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Как ни усераются тут свиноботы, но рейтинг Пети им удалось поднять с 8% до целых 10% ! )
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Как не рвет сраку лахта-а рейтинг зе все ниже.
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Как Зеленский заставил капитулировать Газпром
===​Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===
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39% .Спасибо бабуля ,за твоё к нам доверие . Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 6736 .
Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 4429 .
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Та нема там вже ніякого рейтингу. На чому він мав би триматися?
Невже на платні за транспортування газу? А, напевно, на можливості розрахуватися за газ собакою. Ось, раніше газ сам по трубах бігав. А як у Коболєва зарплата і премії виросли до мільйонів, з газом стали творитися якісь чудасії.
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В багато країн з Китаю прийшов короновірус. І тільки до України вірус повернувся віз Оману...
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А звідки взагалі був рейтинг?Та не було ніякого рейтингу!З чого він міг бути?З 95-го кварталу чи з серіалу "Слуга народу"?Так то зовсім інші речі. Через півроку довіра до клоуна впаде до мінімуму,але його це здається не обходить.Що йому втрачати?На другий термін він не збирається,а за перший опустить Україну нижче плінтуса.На кого ж він працює?Судячи з його " діяльності" та його "професійної" команди, то на Путіна
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Неужели есть еще сокральные 50% барашков, которые верят в ЗЕ
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Ярёменко всегда был более честным и объективным , чем центр Разумкова . И не ложился под власть так откровенно ...
Ну кто может поверить , что после всех скандалов вдруг прыгнул от 52 до 62% .

Ярёменко (центр) доказал , что опросы центра Разумкова это всегда хотелки : власти , олигархических кругов , соросят . Когда у кого власть и медиа , у того максимум . Там 45% , у Жопы и ПЕСа 14% ...
Вот как такое может быть , когда чуваки - рекордсмены антирейтинга : Мертветчук и Кондитер вдруг вторые и и третьи по рейтингу ?!
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