 Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.
В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".
В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).
Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.
Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.
При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.
Респондентам также был задан вопрос "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете, если в списке будут такие партии?". В результате симпатии украинцев распределились следующим образом (среди тех, кто определился и принял бы участие в выборах):
"Слуга народа" - 39,1%,
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 14,5%,
"ВО"Батькивщина" - 10,8%,
"Европейская солидарность" - 10,6%,
"ВО "Свобода" - 4,6%,
"Голос" - 4,4%,
"Сила и честь" - 3,9%,
"Оппозиционный блок" - 2,5,
"Партия Шария" - 2,5,
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,1,
"Объединение"Самопомич" - 1,8%,
"Аграрная партия Украины" - 0,8%,
"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,7%.
10,9% опрошенных сказали, что НЕ приняли бы участие в голосваниы.
Также, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий.
Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.
Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников несправедливыми и только 5% с ними не согласились, еще 6,3% затруднились ответить.
Кроме того, из-за высоких зарплат 61,7% украинцев заявили, что стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.
В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Сегодня, 3 февраля, на брифинге в ВР представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк от "Слуги народа" пояснила, что Кабмин выступает против принятия законопроекта № 2083-д, который предполагает выдачу пенсий жителям неподконтрольных территорий. По ее словам, такие инициативы нанесут значительный удар по бюджету, который в 2020 году таких трат не предполагает. Об этом сообщает "РБК-Украины".
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А реально, "рейтинг" коронованого Віслюка полетить тоді, коли Гончарук повністю завалить економіку.
За Зеленського голосували ті ж самі, що й за кондитера 2014 року.
Куди ж їм ще більше прозрівати?
===Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===
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Невже на платні за транспортування газу? А, напевно, на можливості розрахуватися за газ собакою. Ось, раніше газ сам по трубах бігав. А як у Коболєва зарплата і премії виросли до мільйонів, з газом стали творитися якісь чудасії.
Ну кто может поверить , что после всех скандалов вдруг прыгнул от 52 до 62% .
Ярёменко (центр) доказал , что опросы центра Разумкова это всегда хотелки : власти , олигархических кругов , соросят . Когда у кого власть и медиа , у того максимум . Там 45% , у Жопы и ПЕСа 14% ...
Вот как такое может быть , когда чуваки - рекордсмены антирейтинга : Мертветчук и Кондитер вдруг вторые и и третьи по рейтингу ?!