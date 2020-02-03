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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4465) опрос (1808) рейтинг (1278)

 Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос

Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 49,4%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.

В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".

В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Отмечается таккже, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос 01
В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3173404
 
 
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ЕЩЕ МЕСЯЦ ТАКОГО ГОВНА и его рейтинг будет ниже чем у пети
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а у Пети по законо физики чета не растет Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 1035 хотя порохоботы вагонами удобрение сваливают Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 370
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Бо добрива занадто смердючі- геть дихати нічим.
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Удивительно, Да?! Это кто ещё заказывал ЭТОТ рейтинг.
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Ну, не зовсім. 😁 Не довіряють то Зєлжн кому! Зато у Гололобородька - повна довіра! Цікаво, який буде рейтинг у Зєлєнского, коли найупоротіші дізнаються, що Голобородько--вигаданий персонаж?
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50%. глупых людей, как минимум 50%....... ведь есть же ещё доверяющие порошенко симоненко яценюку бойко тимошенко ляшку и т.д.
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Може підкажеш за що довіряти Зєліку?
Я щось не нахожу жодної причини.
В нього лиш мордяка росте оберненопропорційно його рейтингу.
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Да, но немного не так. Закон Парето (принцип 80\20) еще никто не отменял. Выборы это только подтвердили.
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Щодо Порошенка.
Згідно опитувань, кількість людей що довіряють Порошенку, ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ.
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Та як так? А що трапилось більшістю зебілоїдів? Та як так?
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Как же так? Ведь это самый влиятельный человек на планете.
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А перед цим був рейтинг Разумкова, який повністю відрізняється. Тепер я роблю висновок, що повністю не довіряю дослідженню Разумкова.
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перед этим нарасеяния не успела предупредить своих адептов, что ишак оманский - националист. Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 5986
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Какие 50%? Как бы там 10% было. Это жесть. Зебеню пора отправлять в отставку, что просто обязана сделать Тимошенко!
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Ложь наверняка. Судя по коментам на Цензоре это у Пети рейтинг 99 а вот у Зеленского давно в минусе.
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Судя по коментам на Цензоре, ни одна зелёная сопля не сказала - Что украл и смародёрил Президент Порошенко, а также - Предавал ли Президент Порошенко интересы Украины
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Порошенко дважды подписал капитуляцию перед ******. Только этого достаточно.
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Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 7154Borislav Bereza
3 год ·

Спільна заява небайдужих
щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин
Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і «Слуг народу» нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим....Читати далі
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Borislav Bereza
3 год ·

Спільна заява небайдужих
щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин
Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і «Слуг народу» нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим.
Минуло майже 9 місяців з вступу на посаду нового президента, майже півроку з моменту формування нового складу ВРУ та призначення Уряду. За цей час діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності. Тільки за останні місяці зупинено позовну діяльність проти РФ у питаннях порушення міжнародних правових норм по енергозабезпеченню українців газом, втрати держави від цього рішення складають більше ніж 12,2 млрд. дол. США, що дорівнює 1/3 доходу державного бюджету України. Створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора, який вбиває та репресує громадян України, тим самим забезпечуючи фінансування таких дій з боку РФ.
Президент України не висловив жодного заперечення стосовно вимоги Володимира Путіна надати окремий статус Донбасу незважаючи на те, що така вимога є втручанням у Конституційний лад України. Адже це найважливіше, що повинен захищати Президент України, бо саме він є гарантом Основного Закону.
Питання виведення військ РФ з території АР Крим і повернення контролю Україні над півостровом, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, мабуть, не є пріоритетними для Президента України, адже під час переговорів з Путіним не порушувалися.
Всі ці дії Президента Зеленського та його команди принижують людей, які своїм життям захистили незалежність України. Крім того, робиться все аби закрити кримінальні справи по вбивствах Небесної сотні: російській стороні передають тих, кого обвинуватили у вбивстві Небесної сотні; а на посади, в компетенції яких розслідування вбивств на Майдані, призначають людей близьких до злочинного оточення Януковича.
Некомпетентні, прокремлівські дії і заяви очільників держави, підхоплені ЗМІ, численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ та патріотів України, розколу суспільних груп, розпалювання ворожнечі між громадянами.
З початку війни на Донбасі загинуло більше 15 тисяч громадян України, а поранених та постраждалих в рази більше, разом з тим для Глави нашої держави є допустимим привітати з новорічними і різдвяними святами їх вбивцю - Президента РФ Володимира Путіна.
Останньою краплею стала безвідповідальність та байдужість Президента України, а також його команди щодо збиття російськими ракетами ТОР Boeing 737-800 рейсу PS-752, внаслідок чого загинуло 176 людей, 11 з яких - громадяни України. Жодної своєчасної заяви, постійне дезінформування громадян України, загадкова історія з затримкою на добу вильоту з Оману та літаком Медведчука, свідчать про тотальну некомпетентність цих людей та дає припущення щодо координації дій з російськими спецслужбами.
Слід констатувати той факт, що протягом останніх 9 місяців, завдяки непрофесійній зовнішній політиці Президента Володимира Зеленського, Російська Федерація відновила, а й в деяких позиціях посилила свій статус у відносинах з країнами, які свого часу підтримали Україну та застосували санкції до країни агресора та її чиновників.
Нині вкрай необхідно зміцнювати обороноздатність держави та Збройних сил України, посилювати захист патріотичних цінностей та інформації щодо історичних подій завдяки яким Україна здобувала свою незалежність, зокрема Революції гідності.
Будівництво оборонно-промислового комплексу має стати змістом діяльності Уряду. Це дозволить вибудувати реальний сектор економіки та дати робочі місця.
Міждержавне будівництво регіональних систем безпеки в протидії путінській агресії здатне остудити наміри Кремля щодо відновлення повного контролю на пострадянському просторі. Ініціативи оновлення систем та міжнародних форматів безпекових організацій змусить і європейський континент і світ об'єктивно оцінити нинішню ситуацію сповзання до континентальних воєн.
Пріоритетним завданням для Президента, парламенту та Уряду повинно стати позбавлення впливу олігархів на всі владні процеси.
Ми вимагаємо від Президента України, парламенту, Уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю! Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора, а саме
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами у Мюнхені та Нормандському форматі.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Тільки так Україна може стати сильною та незалежною державою!

Спільну заяву підтримали:
Безсмертний Роман
Береза Борислав
Гданов Ізет
Горбач Володимир
Курінний Володимир
Матчук Віктор
Несміянов Максим
Омелян Володимир
Пелих Ярослав
Подорожній Юрій
Пташник Вікторія
Старух Олександр
Солонтай Олександр
Снєгирьов Дмитро
Стецюк Петро
Стецьків Тарас
Ходаківська Ольга
Юсупова Наталія
Приєднуйся!!!
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Відповідь ЗЄбанди на таке звернення: ми не змогли виконати передвиборних обіцянок в короткий термін, бо клятий Порошенко, світова економічна криза, коронавірус, тепла зима, бубочку занадто критикують за часті відпочинки, бабайка, марсіани і.т.д.
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Все красиво, а как Рома Безсмертный топил за ЗЕ, ...аби не Порох..., а теперь такое...
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Sergii Ustim - там еще подписи Гриценко не хватает с Гордоном...

ну и многих еще им подобных...
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« к сожалению сейчас недоступен»
ШО БАКАНОВ ИЗ КУРШАВЕЛЯ ВЕРНУЛСЯ ?
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15 % это его максимум после таких речей брагар он и пенсионеров подержу стремительно потерял а дальше уровень плинтуса и полная анархия гос управления в стране
похоже Зе все выполняет для сдачи страны
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Зеля, ты морду Бородинского видел ? При таких ДАУНАХ рейтинг через месяц будет -0,1
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Это ещё не рейтинг . Рейтинг будет , если клоуны начнут продавать землю Украины .
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Подумать только опрошено 2003 человека - ВСЕГО, а пытаются манипулировать сознанием остальных 37 млн. граждан Украины. Опросы надо запретить, а тунеядцев делающих опросы заставить работать.
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ага. это при том, если учесть, что опрос проводился в приграничных районах ООС среди местной ваты. Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 7064
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Брехня. Реально, процентів 30%. Сєпарня від них відколюєтбся швидше ніж дурники-хахли.
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рейтинги такие читать-себя не уважать. галимая заказуха.... Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 8218..
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Зеля пора выезжать, барыги тебя с первого раза не поняли, и продолжают воровать.)))
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О ...почалось..Скоро Зеленський буде в жопі і тут з'явиться "спаситель" - Мертвечук.(щоб він всрався а поручь ні води ні бумаги ні навіть грязної ганчірки не було). Порошенко теж скоро буде в жопі..Ну а що Порошенко с Зеленським лбами звели а вони дурні барани давай бодатись.. Ну що зробиш коли єліта дебіли а принцип роз'єднуй і властвуй ні хто не відміняв.
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ой, а шо ж такоє, мій мудрий нарід? платіжки не сподобались?
такого ви собі маєте прєзіка, як вибрали
в чому проблема?
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28,7 скорее доверяют это и есть реальный рейтинг
откуда взяли 49,4?)
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Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 2115

пройдет еще немного времени и простой и мудрый нарид будет кричать - "Распните его - Банду геть!"
Любимое национальное развлечение... - выбрать идиота, а потом забить его ногами...
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Sergii Ustim - Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 6534 ага..., не удивлюсь если так и случится...

идиоты Сэр...
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Прикольно когда порохоботский сайт пишет рейтинги...
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Зебил не читатель? Или не осилил написанного?

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.Источник: https://censor.net.ua/n3173404

Цензор всего лишь информировал тебя зебила...об этом...
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Щось загнули з 59 процентами. Від сили 10-20% даунів.....
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Дауны милые люди, тут мы имеем дело с шизоидами уклонистами...
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20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, + 18,8% - скорее не доверяют,+ 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить"= позитивный балансдоверия (+10.1%)
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как-то текст по-дебильному написан - совсем не доверяют и полностью не доверяют)))))
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"20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют".

опять сбрехали. Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 5056
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На каховском вокзале обокрали цыган-зебобики или собак уже продали и деньги просрали, или пока не готовы продать...))) В общем, все идет как надо -зебанатики рассееваются по шариям, бойкам и остальной нечистью, что нам на руку... Все буде добре!)
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напоминает подсчет рейтинга пути, всегда положительная динамика видать, в одном и том же месте подсчеты делают Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос - Цензор.НЕТ 7976 и вопросы дебильные: доверяю, может быть доверяю, кажись доверяю, крещусь и кажется....
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на путю рейтинги уже перестали делать после 42% в ноябре))))) это с припиской))))
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но мне просто интересно, пецикины долбодоны которые тут отрываются думают что нелюбовь к зеле автоматически означает любовь к пеце? у меня они уже почти на одном уровне)))))
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Вот это продал или вернее посоветовал продать собачку бРАГАР-слуга уродов))))
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Опитування проводилося до висєру "бізнес ідеї" продати собаку для оплати газу, зараз ці дані навіть з накруткою не актуальні.
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Просто нужно дать ЗЕне еще 100 миллионов дней!)))
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Уверен на все 1000% что максимум год и рейтинг доверия к этому чучело будет ниже процента проголосовавших за Порошенко
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