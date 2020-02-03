 Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента 3 февраля, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О тех вещах, которые остались с прошлой сессии, то это, конечно, реформа в сфере земельного законодательства. И я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку в этом вопросе, - примем эту реформу. Она максимально обсуждалась, проговорена с людьми и наиболее такая, где все замечания учтены", - заявил Корниенко.

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Похожая ситуация, по его словам, и с реформой трудового законодательства, но "она еще, возможно, нуждается в некоторых обсуждениях, но она важна для бизнеса и дальнейшего развития этой сферы".