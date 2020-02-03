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 Политика Украины
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 Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко

Верховная Рада может завершить земельную реформу на своей третьей сессии, которая начнется 4 февраля и продлится до 17 июля.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента 3 февраля, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О тех вещах, которые остались с прошлой сессии, то это, конечно, реформа в сфере земельного законодательства. И я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку в этом вопросе, - примем эту реформу. Она максимально обсуждалась, проговорена с людьми и наиболее такая, где все замечания учтены", - заявил Корниенко.

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Похожая ситуация, по его словам, и с реформой трудового законодательства, но "она еще, возможно, нуждается в некоторых обсуждениях, но она важна для бизнеса и дальнейшего развития этой сферы".

Источник: https://censor.net.ua/n3173403
 
 
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Зеля , землю нельзя продавать . Украину надо любить . Точка .
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"його" земля у пустелі Нагев ...він її не продає ...гої
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Так не гои, которых выбрали гои, и проголосуют...
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..как бы на них точку не поставили....пусть рискнут принять продажу земли.. Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6691..
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..могут сдуру рискнуть, посмотрим чем закончится это для них.. Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1989...
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которые по понятиям,походу.. Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2547
ну не с пересичными же им тереть..
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зробили би верхній ліміт 200га, питань би було на багато менше, але ні зебілам так не підходить, олігархи за то гроші не дадуть, їм треба легалізувати феоди розмірами в середній обласний центр, як мінімум.
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Чаушеску, в свою бытность, тоже решил заняться земельным вопросом. Его соотечественникам это тогда не понравилось...
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