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Все про:зарплата (2002) паспорт (825) разведка (2259) Донбасс (20590)

 В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР

Оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не намерены отказываться от украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим т. н. "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.н. "паспорта ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3173400
 
 
 Топ комментарии
 
надо помочь!сивуха,ты дэ!?
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Ну очень глубоко насрать .
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Убогие "кормильцы" ищут родину . А у предателей её нет .
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- Dialog.ua
В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР - Цензор.НЕТ 7069
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Убогие "кормильцы" ищут родину . А у предателей её нет .
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За пособием по потере работы нужно обращаться по адресу: Украина, Киев, СНБО, Сергей Сивохо. Он организует доставку всех социальных пособий/выплат/пенсий прямо в Лугандон.
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Надо в ОРДЛО коронавирус запустить, чтобы они там не мучались
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Вирус "русского мира" - страшнее: поражает мозг, вследствие чего человек теряет способность мыслить, отказывают глаза и уши. работает только желудочно-кишечный тракт и речевой аппарат. Лугандон давно поражен этой заразой.
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Бред не надо нести . Не по адресу .Украина никогда не уподобится ватным уродам .
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Позвали до себе кацапов,а у них не забалуешь.
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Бо жість була хреновая. Бандери забороняли гаваріть на язикє. Тепер мона.
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а накуя уйопкам зарплата? за шо боролись, на то и напоролись...... а нормальные люди давно оттуда повыезжали.....
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а шо там ще не всi вiдмовились вiд украiнства?
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СКОРО ЗАРПЛАТА ПОЙДЕТ ВВЕРХ !
У Владимира Зеленского рассчитывают провести выборы на Донбассе одновременно с голосованием в других регионах Украины.


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Ну дык давно нужно на свободной территории ввести аналогичные меры! Ватников лишать гражданства и коленом под зад в ордло!
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