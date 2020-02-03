 Моральное осуждение, которое получил Брагар за предложение пенсионерке продать собаку, является достаточным, чтобы он сделал выводы, - Корниенко

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Поведенчески дальше мы будем решать, какие могут быть санкции к данному депутату. О причинах этой ситуации, мы вызвали на пятницу министра Оржель для объяснений по сложившейся ситуации с выделением тарифа за транспортировку. Потому что она очень чувствительна оказалась и вы знаете, что есть петиция на сайте президента, которую достаточно много поддержало людей", - сказал Корниенко.
На вопрос о том, какие санкции могут быть применены к Брагару, он ответил: "Запрет ходить на эфиры - это недемократично, это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны и будет такое решение по уменьшению коммуникации с прессой в ближайшее время. Это он сам определится. Санкции которые у нас бывают? У нас бывает исключение из фракции - за это должна проголосовать вся фракция. У нас бывает просто выговор внутри (фракции. - Ред.). Я думаю, что то моральное осуждение, в который попал Евгений, тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее", - сказал нардеп.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".
Вони голосували аби за кого, не знаючи про цих людей нічогісінько, і отримали зграю євреїв, пройдисвітів, ватників, злодіїв, та тупих бабуїнів.
Але чи здатні вони робить висновки, от в чому питання!
У буль-якого розробленого під англійську мову чат-бота, буде фіксований поядок слів, алаптувати йго під словянські мови, де порядок не фіксований до кінця неможливо.
Если руководство СН считает, что у этой партии нет репутации вообще или она ниже просто уже не может быть, то да - вопрос исчерпан.
Хотя партия, в которой членом является насильник (документально подтверждено), конечно может не особо заморачиваться из-за какого-то там некорректного высера своего депутата.
НИКАК .....
продать собаку - это оскорбление их кошельков (возмутилась страна)
продать мову - ничего страшного (возмутились только некоторые)...
кстати.., та бабка готова была продать своего хвостатого друга, если бы зе-депутат его купил..
сама об этом написала... - Приезжай и купи...
Морали у нее нет..., голосовала за блазня...
"через пiвроку визнати шо голосував за зелю буде рiвнозначно тому шо i@ав козу.Через рiк.шо i@ав козла.Через пiвтора року.шо козел е@ав тебе...."
Та ладно. Пусть Яременко его ещё анально осудит.
ясно. Власть уже и такими методами уничтожать людей вздумала... ну что ж... Однажды вирус и до них дойдет, если что...
НИ ОДИН зеленый не открыл рот по этому поводу.
Все понятно с вашей фракцией.
За деньги не только собаку свою продадут, но и из родной матери фарш нарубят и колбасу набьют, если цена будет договорная.
Депутаты фракции Слуга Народа понимают только деньги, только денежные знаки.
Они, действительно, "одиннароТ" с мышебратьями. Никогда не забуду : "У нас денег много, всех купим"(С), - сказанное на одном российском форуме.
"Поведенчески" - это как?! а насчет морального осуждения, то в сраці воно бачило это осуждение
А не в депутаты выбирать
Спасибо зебилам за депутатов -дебилов
Текст заяви оприлюднила у Facebook волонтерка і громадський діяч Наталія Юсупова.
"Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і "Слуг народу" нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим.
Минуло майже дев'ять місяців з вступу на посаду нового президента, майже пів року з моменту формування нового складу ВРУ та призначення Уряду. За цей час діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності. Тільки за останні місяці зупинено позовну діяльність проти РФ у питаннях порушення міжнародних правових норм по енергозабезпеченню українців газом, втрати держави від цього рішення складають більше ніж 12,2 млрд дол. США, що дорівнює 1/3 доходу державного бюджету України. Створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора, який вбиває та репресує громадян України, тим самим забезпечуючи фінансування таких дій з боку РФ.
Президент України не висловив жодного заперечення стосовно вимоги Володимира Путіна надати окремий статус Донбасу незважаючи на те, що така вимога є втручанням у Конституційний лад України. Адже це найважливіше, що повинен захищати президент України, бо саме він є гарантом Основного Закону.
Питання виведення військ РФ з території АР Крим і повернення контролю Україні над півостровом, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, мабуть, не є пріоритетними для президента України, адже під час переговорів з Путіним не порушувалися.
Всі ці дії президента Зеленського та його команди принижують людей, які своїм життям захистили незалежність України. Крім того, робиться все аби закрити кримінальні справи по вбивствах Небесної сотні: російській стороні передають тих, кого обвинуватили у вбивстві Небесної сотні; а на посади, в компетенції яких розслідування вбивств на Майдані, призначають людей близьких до злочинного оточення Януковича.
Некомпетентні, прокремлівські дії і заяви очільників держави, підхоплені ЗМІ, численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ та патріотів України, розколу суспільних груп, розпалювання ворожнечі між громадянами.
З початку війни на Донбасі загинуло більше 15 тисяч громадян України, а поранених та постраждалих в рази більше, разом з тим для Глави нашої держави є допустимим привітати з новорічними і різдвяними святами їх вбивцю - президента РФ Володимира Путіна.
Останньою краплею стала безвідповідальність та байдужість президента України, а також його команди щодо збиття російськими ракетами ТОР Boeing 737-800 рейсу PS-752, внаслідок чого загинуло 176 людей, 11 з яких - громадяни України. Жодної своєчасної заяви, постійне дезінформування громадян України, загадкова історія з затримкою на добу вильоту з Оману та літаком Медведчука, свідчать про тотальну некомпетентність цих людей та дає припущення щодо координації дій з російськими спецслужбами.
Слід констатувати той факт, що протягом останніх 9 місяців, завдяки непрофесійній зовнішній політиці президента Володимира Зеленського, Російська Федерація відновила, а й в деяких позиціях посилила свій статус у відносинах з країнами, які свого часу підтримали Україну та застосували санкції до країни агресора та її чиновників.
Нині вкрай необхідно зміцнювати обороноздатність держави та Збройних сил України, посилювати захист патріотичних цінностей та інформації щодо історичних подій завдяки яким Україна здобувала свою незалежність, зокрема Революції Гідності.
Будівництво оборонно-промислового комплексу має стати змістом діяльності уряду. Це дозволить вибудувати реальний сектор економіки та дати робочі місця.
Міждержавне будівництво регіональних систем безпеки в протидії путінській агресії здатне остудити наміри Кремля щодо відновлення повного контролю на пострадянському просторі. Ініціативи оновлення систем та міжнародних форматів безпекових організацій змусить і європейський континент і світ об'єктивно оцінити нинішню ситуацію сповзання до континентальних воєн.
Пріоритетним завданням для президента, парламенту та уряду повинно стати позбавлення впливу олігархів на всі владні процеси.
Ми вимагаємо від президента України, парламенту, уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю! Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора, а саме:
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами у Мюнхені та Нормандському форматі.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Тільки так Україна може стати сильною та незалежною державою!"
Спільну заяву підтримали:
Безсмертний Роман
Береза Борислав
Гданов Ізет
Горбач Володимир
Курінний Володимир
Матчук Віктор
Несміянов Максим
Омелян Володимир
Пелих Ярослав
Подорожній Юрій
Пташник Вікторія
Старух Олександр
Солонтай Олександр
Снєгирьов Дмитро
Стецюк Петро
Стецьків Тарас
Ходаківська Ольга
Юсупова Наталія
- Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф - Градостроитель!"
- Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф - военачальник!"
- Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф - завоеватель!"
- Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…
та й направду - "мову на хліб не намажеш", а от платіжки то всім болить, тьфу.
Помпео, прилетевший из США нашел время посетить раненых бойцов ВС в госпитале.
А наш главнокомандующий, который должен был посетить госпиталь вместе с Помпео, не нашел времени...
На фиг с пляжа, уроды! И пойдете или по-одному, или все сразу!