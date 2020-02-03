 Моральное осуждение, которое получил Брагар за предложение пенсионерке продать собаку, является достаточным, чтобы он сделал выводы, - Корниенко

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поведенчески дальше мы будем решать, какие могут быть санкции к данному депутату. О причинах этой ситуации, мы вызвали на пятницу министра Оржель для объяснений по сложившейся ситуации с выделением тарифа за транспортировку. Потому что она очень чувствительна оказалась и вы знаете, что есть петиция на сайте президента, которую достаточно много поддержало людей", - сказал Корниенко.

На вопрос о том, какие санкции могут быть применены к Брагару, он ответил: "Запрет ходить на эфиры - это недемократично, это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны и будет такое решение по уменьшению коммуникации с прессой в ближайшее время. Это он сам определится. Санкции которые у нас бывают? У нас бывает исключение из фракции - за это должна проголосовать вся фракция. У нас бывает просто выговор внутри (фракции. - Ред.). Я думаю, что то моральное осуждение, в который попал Евгений, тот набор мемов, героем которых он стал, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее", - сказал нардеп.

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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".