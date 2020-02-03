 Обсуждаем идею объединения ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора в единую меньшую ставку, - Гетманцев о налогообложении зарплат

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с Министерством финансов. Есть идея объединения обязательных платежей – ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора. Мы хотим их объединить и уменьшить общую ставку", - рассказал он.

При этом Гетманцев отметил, что "15%, это минимальная ставка, которая должна быть при налогообложении доходов физических лиц" и добавил, что "выступал за умеренную прогрессию".

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