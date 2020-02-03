 Обсуждаем идею объединения ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора в единую меньшую ставку, - Гетманцев о налогообложении зарплат

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с Министерством финансов. Есть идея объединения обязательных платежей – ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора. Мы хотим их объединить и уменьшить общую ставку", - рассказал он.
При этом Гетманцев отметил, что "15%, это минимальная ставка, которая должна быть при налогообложении доходов физических лиц" и добавил, что "выступал за умеренную прогрессию".
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.
+20-30% к поборам...и работай дальше!)))
Ну если в итоге 33%...то по пути еще кто то 3% хоботит
Пускай тварюки корячятся...
Не прячте ваши деньюшки по банкам и углам...
Не обижайте дедушку Игоря!))))
ЕСВ платит работодатель,
а подоходный и военный удерживаются из зарплаты работника.
Где они все учились ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А как же страховая пенсия? Все деньги в госбюджет, а пенсия будет начисляться по полученным деньгам в пенсионный фонд.