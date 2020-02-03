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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (2002) налоги (2743) Гетманцев (45)

 Обсуждаем идею объединения ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора в единую меньшую ставку, - Гетманцев о налогообложении зарплат

Вопрос снижения налогового давления на фонд заработной платы с целью подтолкнуть бизнес платить зарплаты "по-белому", а не "в конвертах", обсуждается на уровне Минфина и налогового комитета ВР.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с Министерством финансов. Есть идея объединения обязательных платежей – ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора. Мы хотим их объединить и уменьшить общую ставку", - рассказал он.

При этом Гетманцев отметил, что "15%, это минимальная ставка, которая должна быть при налогообложении доходов физических лиц" и добавил, что "выступал за умеренную прогрессию".

Читайте также: В Налоговом кодексе до сих пор действует атавизм Совка - ответственность без вины. Мы предлагаем это изменить, - Гетманцев

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3173397
 
 
 Топ комментарии
 
))))и пргресивную шкалу лупануть для 73% лохов!
Пускай тварюки корячятся...
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Это коррекция от Бакланова-Трубы...
+20-30% к поборам...и работай дальше!)))
Ну если в итоге 33%...то по пути еще кто то 3% хоботит
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))))и пргресивную шкалу лупануть для 73% лохов!
Пускай тварюки корячятся...
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А разве военный сбор юридически не добровольный ? Он учитывается для среднего заработка .
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Этот кодекс сильнее всех бьет по люмпену. А он в основном и голосовал за Зелю. Мне, кстати, с этим кодексом теперь будет гораздее-гораздее Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 137 проще с некоторыми "бойцами" разговаривать Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 137
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Тут пема была что в палении рождаемости виноваты геи! Я теперь согласен виноваты геи из СН!
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"с целью подтолкнуть бизнес" значит будут грабить Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 3640
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хоть объединяй, хоть не объединяй, а обналичка стоит 15%.... так какая должна быть ставка налога?
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ну на счет пдв - не знаю..... думаю - врядли....
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ЗЕфунтики!
Не прячте ваши деньюшки по банкам и углам...
Не обижайте дедушку Игоря!))))
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Что хотели то и получили... Раньше я прикалывался а сейчас страшно, что через 1,5 года будет...
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А как можно объединить налоги двух субъектов ? )))

ЕСВ платит работодатель,

а подоходный и военный удерживаются из зарплаты работника.

Где они все учились ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ставку военного сбора оставить для тех кто служил и служит сейчас в армии а для не служивших надо наоборот поднять в два раза
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Хотят увеличить налоговую нагрузку на пенсионеров и инвалидов? Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 6853 Они освобождены от уплаты ЕСВ.
А как же страховая пенсия? Все деньги в госбюджет, а пенсия будет начисляться по полученным деньгам в пенсионный фонд.
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