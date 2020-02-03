 Один украинский воин ранен на Донбассе, с начала суток враг 5 раз нарушал режим прекращения огня, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 7.45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели плотные обстрелы позиций наших воинов в районе Павлополя. Здесь враг дважды применял автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм.

С 9.00 утра враг продолжил обстрел защитников Павлополя, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С 09.20 под вражеским огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались наши защитники Опытного. После 11.00 также с СПГ оккупанты вели обстрелы наших позиций в районе Авдеевки.

Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Но, по имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения.

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