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 Для китайских студентов, учащихся в Украине, продлены каникулы, - Гончарук

В Кабмине утвердили план предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", - говорится в сообщении.

Кроме того, Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически.

"Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы. Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", - подытожил премьер.

Напомним, по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173392
 
 
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