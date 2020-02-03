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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (198) местные выборы (1267) Слуга народа (628) Корниенко (108)

 Избирательный кодекс нужно исправить до проведения местных выборов, - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет о необходимости внести технические изменения в Избирательный кодекс до проведения местных выборов, запланированных на осень текущего года.

"Мы сейчас провели анализ Избирательного кодекса. Видим, что там очень много технических нюансов. Их надо срочно исправлять, потому что в конце третьей сессии Верховная Рада, согласно с Конституцией, должна объявить местные выборы", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что, если местные выборы будут объявлены в технически не совершенных условиях, то будет много угроз, особенно "не топовым партиям".

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"Этим обязательно надо заняться на этой сессии, внести эти технические изменения", - сказал Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3173391
 
 
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Я думаю, що СН під осінь буде не просто "не топовою", можливо "слуг" до того часу будуть ловити і бити, можливо навіть ногами.
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Не.... наше "насиление" скорей всего побежит покупать утб-тюнеры и подключатся к Viasat что б не пропустить "сватов" и порцию зеленого говна что с г+г им впаривают. И начнут собак продавать, так ведь "слуганародавец" посоветовал...
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Ви його ще будете безліч разів виправлю, ти, в залежності від вашого рейтингу, який пікврує вниз, як збитий літак.
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технические условия - це когда розданные гречка и сало не сильно влияют на итоги выборив Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6157
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Це вкотре вони будуть лізти у виборче законодавство?
Ще при Парубію було прийнято Виборчий Кодекс (щоправда, заветовано). Ну ладно, в грудні прийнято новий варіант "з пропозиціями"... - https://rada.gov.ua/news/Novyny/186496.html А що там не так з тими новими пропозиціями? Що, знову якусь халтуру втулили?
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Уверен, что многих интересует вопрос: "Как долго нынешняя власть будет набивать себе мозоль на пустой голове, наступая бездумно ежедневно на грабли?". Имею в виду постоянные изменения, уточнения, исправления, опровержения своих высказываний, постановлений и пр., и пр., и пр...Прежде чем принимать серьёзное, политически важное решение, вначале хорошо подумать не пробовали? Умный учится на чужих ошибках, и только дурак на своих!
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Їм треба підігнати щоб х#йла влаштувало... щоб в луганДонє провести "вибори" та впихнути в Україну цю ракову пухлину.... сподіваюсь ні.
Спочатку КОНТРОЛЬ ЗА КОРДОНОМ ТА РОЗБРОЄННЯ А ПОТІМ, ЧЕРЕЗ 3 РОКИ ВИБОРИ ТІЛЬКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ. ЩЕ ТРЕБА ЗАКОН ПРО "НЕ ГРОМОДЯНИНА" ЯК У Прибалтів.
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