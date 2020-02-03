 Избирательный кодекс нужно исправить до проведения местных выборов, - Корниенко

"Мы сейчас провели анализ Избирательного кодекса. Видим, что там очень много технических нюансов. Их надо срочно исправлять, потому что в конце третьей сессии Верховная Рада, согласно с Конституцией, должна объявить местные выборы", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что, если местные выборы будут объявлены в технически не совершенных условиях, то будет много угроз, особенно "не топовым партиям".
"Этим обязательно надо заняться на этой сессии, внести эти технические изменения", - сказал Корниенко.
Напомним, местные выборы в Украине должны пройти в конце октября 2020 года.
Ще при Парубію було прийнято Виборчий Кодекс (щоправда, заветовано). Ну ладно, в грудні прийнято новий варіант "з пропозиціями"... - https://rada.gov.ua/news/Novyny/186496.html А що там не так з тими новими пропозиціями? Що, знову якусь халтуру втулили?
Спочатку КОНТРОЛЬ ЗА КОРДОНОМ ТА РОЗБРОЄННЯ А ПОТІМ, ЧЕРЕЗ 3 РОКИ ВИБОРИ ТІЛЬКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ. ЩЕ ТРЕБА ЗАКОН ПРО "НЕ ГРОМОДЯНИНА" ЯК У Прибалтів.