 Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.
В заголовке есть слово Зеленский и петярасты тут как тут моментально, запасы говна сливают.
Реджеп Тайїп Ердоган вже задвохсотив якихось фсбшників у Сирії. Чекаємо коли він помножить на нуль ЧВК Вагнера - і знову курорти Туреччини стануть рашенз-фрі.
А ти посидь у спамі.
Канал планируют сдать в эксплуатацию к 2023-му году - к столетнему юбилею Турецкой республики. Впрочем, даже если действительно к концу текущего года будет проведен тендер, то более реалистичной выглядит дата в районе 2025-го года.
Если не учитывать нюансы, связанные с нивелированием фактора конвенции Монтре, как гарантии свободного прохода судов, то для Украины новый канал может иметь и позитивные результаты. Это может подтолкнуть порты к увеличению глубин и позволит грузить суда с большей осадкой, что снизит логистические затраты для грузоотправителей. Снизится также время прохождения судов водами Турции. И если Украина действительно претендует на статус морских ворот Евросоюза, то канал Стамбул позволит расширить эти «ворота».
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
Похоже, что послать здесь нужно только тебя
Вот интересно, договорятся или нет?