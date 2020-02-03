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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4465) Киев (18527) Турция (2198) Эрдоган (463)

 Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который прибыл в Киев с визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 млрд долларов товарооборота – это ничто: сотрудничество должно быть более интенсивным, - турецкий депутат Тюркеш о приоритетах визита Эрдогана в Киев

Источник: https://censor.net.ua/n3173390
 
 
 Топ комментарии
 
спасибо Эрдоганычу за 50 лямов баксов на помощь для Украинской Армии..
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
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Ойц!.. Порох когда уходил с Банковой, то забыл тебе отчитаться..
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
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Кирпичев Ваша зеленая братия, еще оперативнее слетается, когда в заголовках появляется Порошенко или Геращенко. )
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Оперативно.
В заголовке есть слово Зеленский и петярасты тут как тут моментально, запасы говна сливают.
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Дуже добре що ви вже як належне сприймаєте припіздент і зеленський.
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Кирпичев Ваша зеленая братия, еще оперативнее слетается, когда в заголовках появляется Порошенко или Геращенко. )
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Порохоботи (мухи) злітаються на зеленского (гівно).
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Голосніше кукурікай, кацапе!
Реджеп Тайїп Ердоган вже задвохсотив якихось фсбшників у Сирії. Чекаємо коли він помножить на нуль ЧВК Вагнера - і знову курорти Туреччини стануть рашенз-фрі.
А ти посидь у спамі.
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картына маслом - зелерожцы встречают турецкого султана, так и не написав пысьмо
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поменяйте портки и запах исчезнет
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Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 2021О новом канале через Босфор

Канал планируют сдать в эксплуатацию к 2023-му году - к столетнему юбилею Турецкой республики. Впрочем, даже если действительно к концу текущего года будет проведен тендер, то более реалистичной выглядит дата в районе 2025-го года.
Если не учитывать нюансы, связанные с нивелированием фактора конвенции Монтре, как гарантии свободного прохода судов, то для Украины новый канал может иметь и позитивные результаты. Это может подтолкнуть порты к увеличению глубин и позволит грузить суда с большей осадкой, что снизит логистические затраты для грузоотправителей. Снизится также время прохождения судов водами Турции. И если Украина действительно претендует на статус морских ворот Евросоюза, то канал Стамбул позволит расширить эти «ворота».
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так би і наші могли б прорити канал у Азовське море північніше Криму і тоді пох на рогатих!!!
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Лучше сразу на Марс! С пересадкой там будет дешевле сразу в Катар!
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И при чем больших объёмов, чего через Босфор не делали
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спасибо Эрдоганычу за 50 лямов баксов на помощь для Украинской Армии..
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
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А ты проконтролирвало куда петручо Джавелины попрятало? Почему их нет на передовой?
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Ойц!.. Порох когда уходил с Банковой, то забыл тебе отчитаться..
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
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неудачный эксперимент с Зеленским президентом! Ему лучше уйти в отставку!
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Петро був 5 років і Зеленський теж буде 5 років
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его уже все ненавидят за пол года. ты в своем уме терпеть это 5 лет??? это будет полный кабздец стране! посмотри, кто у власти и что проходит. мафия януковича вся во власть вернулась в окружении Зеленского. это приведет все к большой беде!
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Ось коли настане біда, тоді і посмотрім.
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Кто это "все"?)) Ты да вся порохатая (с)рать, это далеко не "все", это всего лишь 8%, а может уже и меньше..
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Він дійсно правий - УСІ мої знайомі, що голосували за Посмотрім розчаровані, прихильників Шмаклі можна знайти лише серед коментаторів ЦН.
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я всегда был против Порошенко! я вначале был за Зеленского, а когда увидел, кого он за собой во власть притащил, то понял, что Зеленский - это дно мафиозное! и все нормальные люди тоже прозревают! Всех тупо развели при помощи технологий аналогов кембридж аналитики! И ничего не сменилось, а еще больше мафия к власти пришла! Народ живет хуже и хуже! Зеленского рейтинг каждый месяц падает на 10%. Его реальный рейтинг уже на дне! Дальше ненависть будет только расти к нему!

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...Продажа земли с лимитом в 10 тыс. га: комитет принял решение_____________________________________________________Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.Такое решение принято по результатам рассмотрения поправок сравнительной таблицы к законопроекту № 2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения на заседании 28 декабря.Народные депутаты рассмотрели свыше трех тысяч поправок.За соответствующее решение проголосовало 19 членов Комитета, 1 - против, 3 - воздержались.Председатель Комитета Николай Сольский сообщил, что в законопроекте учтены следующие основные поправки:- покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, учрежденные украинцами;- допуск иностранцев как учредителей компаний может решаться только на референдуме;- установлено ограничение не больше 10 тыс. га в одни руки;- собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;- цены земли не может быть ниже нормативной денежной оценки...
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слева вся мафия стоит - это Богдан, Ермак, Аваков, Пристайко, и т.п. фу!
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Так... иранцы этого чмошника уже послали. Я так понимаю турки прилетели сделать так же?
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Думать и вы, похоже, понятия не совместимые. В Украину лично прилетел президент Турции, не восемьдесят пятые по значимости экс чиновники, а сам лично. президент. Плюс не мы к ним, а они к нам.

Похоже, что послать здесь нужно только тебя
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От який інтєрєс ердогану сюди пертися?
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Ремонт дорог. Турки хотят тоже поучаствовать и подвинуть намечающихся в планах азербайджанцев. Те были очень сговорчивы на откаты.
Вот интересно, договорятся или нет?
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так завсігда дороги строїли шоп свій нарот трудоустроїть
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А що то справа від Ердогана за Зесопля?
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..халву -пахлаву привез Султан турецкий, украинскому Президенту...еще вкуснях может каких от кремлевскага Царя, взамен воды днепровской в Крым.... Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 2943...
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Не треба ля-ля!Турція зараз найбільше зацікавлена в підтримці України політично,оскільки москаль біля її рубежів.Та й взагалі,Україна в центрі уваги навіть у США є і буде.Через неї,виявляється і Байдена імпічитимуть,якщо виграє вибори-пише сьогодні газета "Блумберг".Тому Ердоган і хоче зближення з Заходом ще й через Україну.
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а по протоколу руку до серця? А ше вітатися з встрєчающімі першим, поперед гостя?
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А це - турецька газета, серпень 2019:

Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 1336
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Психу, у нас лікбез платний. Іди Nach Osten, тобто у СПАМ.
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*****,на фото Тарапуька и Штепсель не иначе))
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