 Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце.

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