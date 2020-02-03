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Все про:Киев (18527) погода (2582)

 Апрельская погода в феврале: синоптики зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд

2 февраля в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигли +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.

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Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3173388
 
 
 Топ комментарии
 
А я на выходных наконец купил пуховик, который давно искал - толстый и длинный.
Так что хрен вам, а не снег!
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у нас подснежники повылазили
а на выхи -13 обещают
померзнет всё нах
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у нас подснежники повылазили
а на выхи -13 обещают
померзнет всё нах
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Укройте их агроволокном и сверху можно сеном/соломой
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Скільки там тієї зими? Сентяп, октяп, тяп-тяп і май.
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лабораторие нквд снова опростоволосились - заместо мороза у них получилась оттепель, а все из-за защитной реакции украины - густого облака парниковых газов над кыйывом
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...проквакал номерной дурачек из провинциального зажопинска...
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не думал, шо вы себя так низко цените Квітнева погода в лютому: синоптики зафіксували в Києві новий температурний рекорд - Цензор.НЕТ 9040
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А что будет летом? 40-50? Вот это будет ужас...
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У нас 1-го лютого було + 13, проліски повилазили.
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А я на выходных наконец купил пуховик, который давно искал - толстый и длинный.
Так что хрен вам, а не снег!
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