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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2743) Налоговый кодекс (1286) Гетманцев (45)

 В Налоговом кодексе до сих пор действует атавизм Совка - ответственность без вины. Мы предлагаем это изменить, - Гетманцев

Налогоплательщик должен привлекаться к ответственности только если в его действиях есть вина, однако действующее законодательство пока что предусматривает обратное.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Мы вводим ответственность налогоплательщика только при наличии вины. Что это значит? Это значит, что в Налоговом кодексе (ст. 109) до сих пор сформулирована ответственность без вины. Атавизм советской системы. Ты не смог выполнить свои обязательства в указанный срок по объективным причинам (напр., зарегистрировать вовремя налоговую накладную по вине налоговой) – неважно. Налоговая не может тебя даже освободить от ответственности за нарушение", - отметил Гетманцев.

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По его словам концепция ответственности только при наличии вины существует еще со времен римского права.

"А в финансовом праве у нас, в нашей конкретно отдельно взятой стране считается, что надо, наоборот, выписать прямо в закон те случаи, когда налогоплательщик не отвечает за свое нарушение (ошибка почты, банка и т.д.). Но их же все не предусмотришь, их море. Это же жизнь. Поэтому мы вводим концепцию вины. Мы говорим, что если налогоплательщик уклоняется от уплаты налога, то он будет привлечен к ответственности по серьезным правонарушениям, только если в его действиях есть вина", - сказал глава налогового комитета ВР.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3173387
 
 
 Топ комментарии
 
Нарешті на небосхилі з"явились хоч якійсь розумні думки. В Україні функціонує система, коли платник податків і влада знаходяться у стані війни один з одним. Наша влада (наша держава) завжди поводилась нечесно з людьми. Той хто працює у бізнесі розкаже вам сотні прикладів. Підприємці відповідають навзаєм, вони ухиляються від плати податків. Фінал відомий - найменший ВВП в Європі. Будемо сподіватись, що ці стосунки колись стануть взаємоповажними.
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неуплата налогов - серьезное нарушение в мире..и только у нас сплошной пофигизм и декриминализация....
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Гетманіев - українському малому бізнесу: "Ти віроват в одному - что хочєтся мнє кушать". (с).
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А не пробовали облагать доходы, а не налогоплательщика?
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Та бізнес і так платить третину від передбаченого. Решта йде на цукерки, чи на віллу у Франції за 200 млн євро.
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налоговая и суды работают только на свой карман. результатов в этом направлении ноль.
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неуплата налогов - серьезное нарушение в мире..и только у нас сплошной пофигизм и декриминализация....
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У нас це навіть не кримінал, якщо це не мільйонні суми...
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ГЕТЬМАНЦЕВ , едьте и учитесь у словаков - прекрасное налоговое законодательство ДЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
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Гетманіев - українському малому бізнесу: "Ти віроват в одному - что хочєтся мнє кушать". (с).
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гораздо удобнее вина без ответственности, что у нас и происходит. Затем следуют заставы и вуаля - человек на свободе.
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"добрими" намірами вистелена дорога в ПЕКЛО ...
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...
В среду, 5 февраля, для рассмотрения во втором чтении Раде предложен законопроект о продаже земли ...
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Нарешті на небосхилі з"явились хоч якійсь розумні думки. В Україні функціонує система, коли платник податків і влада знаходяться у стані війни один з одним. Наша влада (наша держава) завжди поводилась нечесно з людьми. Той хто працює у бізнесі розкаже вам сотні прикладів. Підприємці відповідають навзаєм, вони ухиляються від плати податків. Фінал відомий - найменший ВВП в Європі. Будемо сподіватись, що ці стосунки колись стануть взаємоповажними.
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НЕ майтесь хрнёй!
Оставьте в покое всех, чей РЕАЛЬНЫЙ доход в месяц меньше 50 тысяч и стройте тех, кто побогаче!
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гетьманцев це производное от слова геть7
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Петя ж казав що все рехформував, виходить брехав, а де ще брехав?
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