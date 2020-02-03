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 Политика Украины, За рубежом
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 Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник

Иран больше не делится с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации о расследовании из украинских СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters", об этом заявил в понедельник директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что аудиофайл был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования следственной группы аварии.

"Группа по техническому расследованию крушения украинской авиакомпании странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом", - сказал Хасан Резаифар.

"Эта акция украинцев привела к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами".

Напомним, ранее сообщалось, что ТСН.Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз".

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3173382
 
 
 Топ комментарии
 
Тлеба Буботці сильно топнути нізкою! Иран больше не будет делится с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник - Цензор.НЕТ 8518
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Гордым молчанием. Или поедет отдохнёт где-нибудь.
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ну слухайте, зеленське всирається кожного дня і не один раз, але кожен раз, для свого електорату, подають це як перемогу найвеличнішого генія **********.
тож, треба просто почекати до завтра, до завтра вони вигадають, як подати це немов величезний здобуток, зедовбня.
або новий зашквар перевищить цей.
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Власть шутов, фотографов и прочей швали... Ничего сложнее метлы им доверять нелзя.
Дебилы, ***... (с).
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мыло 72% так не считает) но полнейший провал по международной политике налицо. и будет только хуже)
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Це все спецоперація і ваш «президент» приймає в ній пасивну роль, виконуючи як Буратіно в театрі Карабаса всю партію. Я вас дуже здивую напевно, друзі, але в Америці, переважна більшість громадян і серед них успішні і освітченні люди при слові Україна кажуть:»What?" Вони поняття не мають що це таке і де ця країна знаходиться. Я так думаю в Європі так само. Я про що-Порох би здійняв галас на всіх політичних площадках, Включаючи ООН! А Янелох подзвонив бабі Меркель і Макрону? «Ми будемо добиватись?" Тобі єврощур Макрон обіцяв підтримку і ти віддав зовнішню політику фсб-ешнику і ЄС!? Україну запихають в тінь-так легше грабувати.
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Они сами признались, что сбили. Какие еще нахрен нужны доказательства?
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По твоей логике, заловили после кражи, на выходе из подъезда, сразу признался, и не заезжая в райотдел, везут в колония, и суд не нужен, переоденут по дороге.
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так тоже можно по действующему УПК. сокращённый порядок. как раз в случае признания вины
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У Зе прокол на проколе вернее его окружение медленно погружает его в дерьмо все глубже и глубже и я думаю что он уже не всплывет чтобы хоть постараться поставить адекватных людей
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