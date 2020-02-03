 Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters", об этом заявил в понедельник директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что аудиофайл был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования следственной группы аварии.
"Группа по техническому расследованию крушения украинской авиакомпании странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом", - сказал Хасан Резаифар.
"Эта акция украинцев привела к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами".
Напомним, ранее сообщалось, что ТСН.Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз".
Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
тож, треба просто почекати до завтра, до завтра вони вигадають, як подати це немов величезний здобуток, зедовбня.
або новий зашквар перевищить цей.
Дебилы, ***... (с).