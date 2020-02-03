 Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться, и из кресел Рады можно оказаться снова ближе к людям, - Разумков попросил нардепов более взвешенно высказываться в эфирах

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и в общении с людьми. Я понимаю, что у нас всех есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на других", - сказал Разумков.
Разумков обратил внимание на то, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду, то там "другой климат", или "другая реальность", и нардепы становятся более оторванными от людей и проблем, которые у них есть.
"Я думаю, что, во-первых, не надо забывать, и прошедшие выборы тому пример, что ситуация может достаточно быстро измениться. И из не всегда удобных кресел Верховной Рады можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность, помогать их решать. ... И оставаться людьми. Значок народного депутата - это не привилегия, а ответственность ", - добавил председатель ВР.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".
Позже Брагар извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.
Фракции "Слуга народа" также пришлось извиняться за слова своего депутата.
или даже собака может по команде нажимать нужную кнопку
за еду
и лишнего нигде не скажет
как то так)
Но не гонят. Потому, что тогда в СН останется только Разумков.
Народ вовсю обсуждает хрень, которую несут отдельные депутаты от СН.
Дебилы, мол, что с них взять.
Однако, все не так просто.
Вот двинул какой-то Брагар про собачку и вот, все общество обсуждает этот вброс, скорее всего, хорошо срежиссированный.Народу ведь нужны зрелища.
А ведь сразу отпали вопросы, куда пропал Зе в Омане на один день, да и голосования в Раде на этой неделе за земельный закон, закон про медиа, "Трудовой кодекс".Как-то прошло мимо проживание Портнова и грядущие выборы в ОРДЛо.
Народу нужны зрелища и ему дают собаку.
Это,когда хотят ограбить хату, бросают собаке кость, и пока она самозабвенно ее грызет, выносят все самое ценное.
Так и живем
"Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і «Слуг народу» нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим. Минуло майже 9 місяців з вступу на посаду нового президента, майже півроку з моменту формування нового складу ВРУ та призначення Уряду. За цей час діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності. Тільки за останні місяці зупинено позовну діяльність проти РФ у питаннях порушення міжнародних правових норм по енергозабезпеченню українців газом, втрати держави від цього рішення складають більше ніж 12,2 млрд дол. США, що дорівнює 1/3 доходу державного бюджету України. Створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора, який вбиває та репресує громадян України, тим самим забезпечуючи фінансування таких дій з боку РФ.
Президент України не висловив жодного заперечення стосовно вимоги Володимира Путіна надати окремий статус Донбасу незважаючи на те, що така вимога є втручанням у Конституційний лад України. Адже це найважливіше, що повинен захищати президент України, бо саме він є гарантом Основного Закону.
Питання виведення військ РФ з території АР Крим і повернення контролю Україні над півостровом, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, мабуть, не є пріоритетними для президента України, адже під час переговорів з Путіним не порушувалися.
Всі ці дії президента Зеленського та його команди принижують людей, які своїм життям захистили незалежність України. Крім того, робиться все аби закрити кримінальні справи по вбивствах Небесної сотні: російській стороні передають тих, кого обвинуватили у вбивстві Небесної сотні; а на посади, в компетенції яких розслідування вбивств на Майдані, призначають людей близьких до злочинного оточення Януковича.
Некомпетентні, прокремлівські дії і заяви очільників держави, підхоплені ЗМІ, численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ та патріотів України, розколу суспільних груп, розпалювання ворожнечі між громадянами.
З початку війни на Донбасі загинуло більше 15 тисяч громадян України, а поранених та постраждалих в рази більше, разом з тим для Глави нашої держави є допустимим привітати з новорічними і різдвяними святами їх вбивцю - президента РФ Володимира Путіна.
Останньою краплею стала безвідповідальність та байдужість президента України, а також його команди щодо збиття російськими ракетами ТОР Boeing 737-800 рейсу PS-752, внаслідок чого загинуло 176 людей, 11 з яких - громадяни України. Жодної своєчасної заяви, постійне дезінформування громадян України, загадкова історія з затримкою на добу вильоту з Оману та літаком Медведчука, свідчать про тотальну некомпетентність цих людей та дає припущення щодо координації дій з російськими спецслужбами.
Слід констатувати той факт, що протягом останніх 9 місяців, завдяки непрофесійній зовнішній політиці президента Володимира Зеленського, Російська Федерація відновила, а й в деяких позиціях посилила свій статус у відносинах з країнами, які свого часу підтримали Україну та застосували санкції до країни агресора та її чиновників.
Нині вкрай необхідно зміцнювати обороноздатність держави та Збройних сил України, посилювати захист патріотичних цінностей та інформації щодо історичних подій завдяки яким Україна здобувала свою незалежність, зокрема Революції Гідності.
Будівництво оборонно-промислового комплексу має стати змістом діяльності уряду. Це дозволить вибудувати реальний сектор економіки та дати робочі місця.
Міждержавне будівництво регіональних систем безпеки в протидії путінській агресії здатне остудити наміри Кремля щодо відновлення повного контролю на пострадянському просторі. Ініціативи оновлення систем та міжнародних форматів безпекових організацій змусить і європейський континент і світ об'єктивно оцінити нинішню ситуацію сповзання до континентальних воєн.
Пріоритетним завданням для президента, парламенту та уряду повинно стати позбавлення впливу олігархів на всі владні процеси.
Ми вимагаємо від президента України, парламенту, уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю! Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора, а саме:
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами у Мюнхені та Нормандському форматі.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Тільки так Україна може стати сильною та незалежною державою!"Текст і підписанти - за силлю https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/2846881238706319
на продаже котов и собак далеко не уедешь
Разумков хитрее дитя сивухи брагаря,
он рассчитывает ещё года четыре тут поживиться,
а остолоп всю малину похерить может
Уже и ГОСПОДИН Разумков блещет умом))). То есть, по его высказыванию нужно понимать, что сейчас депутатики находятся ближе к БогАм?)) Это они там так думают. А ЛЮДЯМ виднее! Вы все там - НЕлюди! Вы с ясельного горшка встали и сразу на двух копытах поскакали к корытцу, из которого одни ..опы торчат.
Вот они, умнейшие из умнейших, комитеты и кабинеты министроФФ:
еліта, бл...
Але бл...дь не можу зрозуміти 73% дегенератів, які голосували і привели до влади Зелебенського і його шоблу!!! Це ж наскільки треба бути обмеженими, щоб голосувати за жидокацапйо!
Мабуть я дегенерат!!!!!!