EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  842  2
Материалы по теме:
Все про:вирус (219) Китай (1107) туризм (1153)

 Круизные лайнеры не будут принимать пассажиров, побывавших в Китае в течение последних 14 дней

Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла решение ограничить посадку на круизные лайнеры пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении ассоциации.

"В посадке будет отказано всем пассажирам, побывавшим в материковом Китае в течение последних 14 дней. Пассажиров будут проверять разными способами: будут изучать их анкеты и проездные документы, а также проводить медобследование", - сказано в сообщении.

Запрет коснется всех круизных компаний-членов CLIA, а они отвечают за 95% мировых круизных перевозок. В частности, членами ассоциации являются Costa Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises, MSC Cruises и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Подобные меры круизные операторы вводят не в первый раз. Так, во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году посадка была закрыта для всех пассажиров, побывавших в странах - очагах лихорадки. Это Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия.

Тем не менее, сейчас речь идет о крупном туристическим рынке. Так, в 2018 году, по данным CLIA, в круизы отправились почти 2,2 млн человек с материкового Китая, Гонконга и Тайваня.

На прошлой неделе в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима оказались заблокированы около шести тысяч пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda из-за подозрения, что двое китайских пассажиров больны коронавирусом. На борту находились 67 россиян. В результате диагноз не подтвердился, и лайнер продолжил плавание.

Источник: https://censor.net.ua/n3173379
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх